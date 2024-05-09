Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке
ВСУ пытаются сбежать с позиций в Красногоровке
Украинские военные пытаются уйти со своих позиций в Красногоровке, сообщил источник в силовых структурах Донецкой народной республики в четверг.
ВСУ в Красногоровке не выдерживают натиска, пытаются сбежать с позиций и выти из города, сказал собеседник ТАСС.
Он пояснил, что все пути подхода к населенному пункту находятся под полным огневым контролем ВС России.
Напомним, российские военные в начале мая взяли под контроль огнеупорный завод в Красногоровке, который был крупнейшим укрепрайоном ВСУ.