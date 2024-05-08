Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.2 комментария
Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР
Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и полностью освободили Кисловку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» в результате успешных действий полностью освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в Минобороны.
Кроме того, ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах Григоровки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны около Спорного, Андреевки, Курдюмовки, Миньковки и Клещеевки в ДНР. Противник потерял до 355 военнослужащих и танк.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм американская гаубица М777, 155 мм самоходная артустановка Krab польского производства, 122 мм гаубица Д-30, станция РЭБ «Анклав» и склад боеприпасов.
Подразделения группировки «Центр» помимо освобождения Новокалиново нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ поблизости от Ленинского и Уманского в ДНР.
В районах пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово ДНР российские войска отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в ДНР.
Украинская сторона потеряла за сутки до 415-ти военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре бронемашины, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ.