  • Новость часаПрезидент Финляндии разрешил Киеву бить по России западным оружием
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    Как «народный ОПК» меняет облик Российской армии
    Эксперт объяснил, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина
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    Байден прокомментировал вердикт по делу Трампа
    Зеленский получил инструкцию из США по ударам вглубь России
    Путин возмутился изъятию детей из семьи из-за сломавшейся печки
    Россия подготовилась принять сотни депортируемых из Латвии пенсионеров
    В России предложили новый способ укрытия от ядерного оружия
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    14 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    33 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    6 комментариев
    31 мая 2024, 22:58 • Новости дня

    Гаага не стала переименовывать улицу в честь Навального

    Муниципалитет Гааги отказался переименовывать улицу возле российского посольства в честь Навального

    Tекст: Антон Антонов

    Муниципалитет Гааги ответил отказом на петицию с требованием переименовать в честь Алексея Навального улицу, на которой находится российское посольство в Нидерландах, сообщают СМИ.

    Петиция набрала 85 тыс. подписей. Отказ местные власти объясняют тем, что для переименования улицы требуется ситуация крайней необходимости для обеспечения доступности или безопасности.

    Кроме того, улицу могут назвать только в честь человека, который умер не менее десяти лет назад, поскольку биографию необходимо тщательно изучить, передает ТАСС со ссылкой на NL Times.

    Также подчеркивается, что изменение названия улицы отразится не только на посольстве России, но и на других зданиях на улице Андриса Бикервега. Это привело бы к финансовым издержкам и вероятным «возражениям непосредственно вовлеченных сторон», передает РИА «Новости».

    Инициаторы предложения не согласны с решением муниципалитета. Они направили властям новое письмо и запланировали на 4 июня марш, который начнется у российского посольства.

    В феврале стало известно, что Алексей Навальный умер в колонии.

    31 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост

    Глава Минобороны Белоусов: Российские военные отразили атаку Киева на Крымский мост

    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в среду отразили массированную атаку на Крымский мост, сбито десять ракет ATACMS, удалось спасти сотни жизней, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, была зафиксирована самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, передает ТАСС.

    Белоусов заверил, что все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.

    Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    31 мая 2024, 02:37 • Новости дня
    Анапу лишили статуса города

    Статус Анапы изменили с города-курорта на муниципальный округ

    Анапу лишили статуса города
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Заксобрания Краснодарского края изменили статус Анапы с города-курорта на муниципальный округ, так как она не соответствует критериям, сообщили в пресс-службе парламента Кубани.

    Поясняется, что Анапа как город не отвечает критериям «по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа». Статус Анапы приведут в соответствие с федеральным законом. В парламенте заверили, что изменения не доставят неудобств местным жителям, передает ТАСС.

    Как указывает РБК, для статуса городского округа две трети жителей поселений должны жить в городах и других городских населенных пунктах; плотность населения должна как минимум в пять раз превышать среднюю по России. Преобразовать не соответствующие критериям городские округа в муниципальные местные власти должны до 2025 года.

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    31 мая 2024, 03:29 • Новости дня
    Россия с 2021 года стала четвертой экономикой мира

    Россия по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира с 2021 года

    Россия с 2021 года стала четвертой экономикой мира
    @ CNBC International/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из обновленных данных Всемирного банка, еще в 2021 году российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира.

    ВБ в четверг обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Из них следует, что еще в 2021 году Россия с 3,8% от мирового ВВП опередила Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Российский ВВП по ППС в 2021 году достиг 5,7 трлн долларов, показатели Японии и Германии – 5,6 трлн и 5,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    В 2022–2023 годах, как подсчитало РИА «Новости», Россия не уступила достигнутых позиций. Ее экономика опережала Японию и Германию – 6 трлн и 6,45 трлн против 5,9 и 6,3 у Японии, 5,5 и 5,9 у Германии. Лидирует Китай (35 трлн), за ним следуют США (27,4 трлн) и Индия (14,6 трлн).

    В феврале сообщалось, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Однако расчеты базировались на данных за 2017 год. В четверг Всемирный банк обновил их с учетом информации за 2021 год.

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    31 мая 2024, 17:56 • Новости дня
    Познер ответил на слова о «русских пропагандистах» в Амстердаме

    Телеведущий Познер ответил депутатам нидерландского парламента на слова о русских пропагандистах

    Познер ответил на слова о «русских пропагандистах» в Амстердаме
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Телеведущий Владимир Познер ответил депутатам нидерландского парламента на слова о русских пропагандистах, заявив, что его выступления с Иваном Ургантом не имеют ничего общего с политикой.

    «Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали», – отметил Познер. По его словам, выступления в Европе проходят в переполненных залах и с огромным успехом.

    Телеведущий подчеркнул, что после выступления в Нидерландах никто не обращался ни к нему, ни к Урганту. Он предположил, что члены парламента Нидерландов выступили с петицией уже после его с Ургантом отъезда, передает РБК.

    Как сообщалось ранее, депутаты из Народной партии за свободу и демократию потребовали объяснений, почему в одном из главных театров Нидерландов выступили «русские пропагандисты».



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    31 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай отклонил приглашение принять участие в конференции по Украине, которая должна состояться в Швейцарии, сообщили источники.

    Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.

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    31 мая 2024, 10:15 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии объяснила, почему ей нравится жить в России

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что ей нравится жить в России

    Экс-глава МИД Австрии объяснила, почему ей нравится жить в России
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Жизнь в России безопаснее, нежели в европейских странах, это говорит о высоком уровне свободы, заявила руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По ее словам, в России есть свобода, которая подразумевает жизнь в безопасности, передает ТАСС.

    Кнайсль отметила, что в Москве, Санкт-Петербурге или Хабаровске «можно гулять ночью в парке».

    «Это было возможно в Австрии 30 лет назад, сейчас – невозможно», – подчеркнула она.

    Также экс-глава МИД Австрии добавила, что женщины в России выглядят женственно и сохраняют свою суть, когда как в Австрии «все запуталось» –иногда становится не очень понятно, кто мужчина, а кто женщина.

    Ранее Кнайсль рассказала, что решила снова провести лето в российской деревне.

    Напомним, в октябре 2023 года Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома. А в марте 2024 года она сообщила, что окончательно переехала в Россию.

    Коментарии (8)
    31 мая 2024, 14:18 • Новости дня
    Фонд Джорджа Клуни решил объявить охоту на российских журналистов

    «Голос Америки»: Фонд Джорджа Клуни решил объявить охоту на российских журналистов

    Фонд Джорджа Клуни решил объявить охоту на российских журналистов
    @ Ddp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд американского актера Джорджа Клуни намерен добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе, заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Анна Нейстат.

    По словам Нейстат, фонд хочет привлечь к ответственности журналистов по статье о «пропаганде войны», присутствующей в уголовных кодексах некоторых европейских стран, передает РИА «Новости».

    Ордер на арест выписывается прокурором, и, так как любая европейская страна является членом Европола, это становится ордером на уровне Европола, заявила Нейстат в эфире радиостанции «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом). В итоге журналисты могут быть арестованы на территории любой европейской страны, после чего экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело, пояснила она.

    Фонд Клуни пока не направил официальных запросов о выдаче ордеров, а также не раскрывает имена журналистов, которые могут стать их объектом, чтобы те «не знали о таком ордере, выезжали в другие страны и были там арестованы». Нейстат лишь отмечает, что речь идет о «наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них».

    Помимо использования европейского законодательства, фонд Клуни также рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд (МУС) с запросом о привлечении к ответственности российских журналистов за «подстрекательство к геноциду». Однако, как уточняет Нейстат, этот процесс будет юридически сложным, так как потребует доказать факт совершения преступления.

    Коментарии (32)
    31 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине

    Interia: Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине

    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине
    @ US Army

    Tекст: Максим Попов

    Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине из-за неэффективности, сообщает Interia.

    Обозреватели подчеркнули, что наибольшую угрозу для Excalibur представляют российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21» и Р-330Ж «Житель», поскольку они создают мощные помехи в работе спутниковой навигации, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, американские тяжелые танки M1 Abrams имеют критическую уязвимость, поэтому их нецелесообразно использовать в конфликте на Украине.


    Коментарии (9)
    31 мая 2024, 06:18 • Новости дня
    Карлсон: Трамп победит на выборах или будет убит

    Журналист Такер Карлсон выразил уверенность в победе Трампа на выборах в США, если тот «не будет убит»

    Карлсон: Трамп победит на выборах или будет убит
    @ Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, «если не будет убит до этого», заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон, комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) решение присяжных по делу Трампа, заявил об «окончании жизни самой справедливой системы правосудия в мире». «Любой, кто будет оправдывать этот приговор – угроза для вас и вашей семьи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, в США жюри присяжных признало Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов. Решение присяжных не препятствует выдвижению кандидатом на пост президента США.

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    31 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Российский боец пошутил про тещу после возвращения из украинского плена
    Российский боец пошутил про тещу после возвращения из украинского плена
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из российских военнопленных по возвращении в Россию с Украины пошутил, что на фоне жизни с тещей пребывание в плену было «ерундой».

    Журналист Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале видео с освобожденными российскими военнопленными, сославшись на депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева.

    В ролике один из сидящих в автобусе военнослужащих пошутил: «Мама, дорогая моя, я полгода жил с тещей, так что, блин, это ерунда!»

    Ранее Минобороны сообщило, что в ходе переговорного процесса с контролируемой киевским режимом территории вернулись 75 российских военнопленных, взамен Россия вернула 75 военнопленных ВСУ.

    Коментарии (9)
    31 мая 2024, 14:36 • Новости дня
    Американист назвал последствия приговора Трампу

    Американист Дробницкий: Приговор Трампу может значительно расшатать политическую систему США

    Американист назвал последствия приговора Трампу
    @ Anna Moneymaker/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Решение присяжных о признании экс-президента США Дональда Трампа виновным будет использовано американскими элитами для достижения собственных целей. Прошедшее заседание сформирует всю политическую обстановку в Штатах на ближайшее время, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Вердикт Трампу в некотором смысле был ожидаем, так как жюри тщательно отбиралось для вынесения именно этого вердикта. Судья также был политически ангажирован. Его дочь работает в компании, помогавшей Байдену и Харрис. Удивляет в этом деле только признание экс-президента виновным по всем 34 пунктам», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Нет сомнений в том, что вердикт является еще одной ступенью эскалации, способствующей дальнейшему расколу США. Кроме того, от этого дела будет зависеть политическая обстановка в Штатах ближайшим летом. Исход событий определят общественное мнение и последующие действия американских элитных групп», – отмечает собеседник.

    «В частности, приговор для самого Трампа может варьироваться от нескольких штрафов до фактически пожизненного заключения. Кроме того, присяжные приняли решение за несколько дней до предвыборной конференции Республиканской партии. Дело в том, что экс-президента могут посадить под домашний арест, тем самым ограничив его передвижение и не допустив посещения съезда», – подчеркивает он.

    «В связи с этим интересно, как на решение присяжных и впоследствии суда будут реагировать консервативные группировки внутри правительства США. Решат ли они поднять Трампа на знамя и идти с ним до конца, либо же начнут какие-то политические маневры в связи с вердиктом по делу экс-президента», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, перед оглашением приговора Дональду Трампу в Демократической партии шла медийная атака на Байдена. Не исключено, что одна из группировок будет требовать переизбрания действующего главы государства, а другая попытается отказаться от него и поставить некоего «спасителя республики». Возможно, им станет протеже Обамы», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее в суде Нью-Йорка жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в уголовном деле о фальсификации документов по всем 34 пунктам. Однако бывший глава государства может обжаловать данное решение. Сам приговор ожидается 11 июля.

    Трамп уже обвинил администрацию действующего президента Штатов Джо Байдена в причастности к решению жюри, чтобы «навредить политическому оппоненту». По словам бывшего главы государства, «это просто позор», США «превратились в ад». «Это было подтасованное решение с самого первого дня, с конфликтным судьей, которому никогда не должны были разрешать рассматривать это дело. Мы будем бороться за нашу страну, за нашу конституцию», – сказал он.

    На главной странице сайта предвыборной кампании Трампа появилось заявление: «Я политический заключенный». Его штаб призывает граждан США помочь экс-президенту одержать победу на выборах, пожертвовав деньги. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт стал выдавать ошибку – возможно, из-за наплыва доноров.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что «сегодня позорный день в американской истории». По его словам, процесс против Трампа был политическим, власти США используют юридическую систему как оружие.

    Накануне Трамп уже объявил, что Байден контролирует судебный процесс против него. «Он не просто вовлечен в судебный процесс, он фактически руководит им», – подчеркнул он. Кроме того, экс-президент США заявлял, что ему запретили давать показания по этому делу на заседаниях из-за постановления о неразглашении. Более того, Трамп уже был оштрафован на 9 тыс. долларов за нарушение этих ограничений.

    Напомним, поводом для расследования против экс-президента США стала информация о подлоге им документов. Якобы за месяц до победы республиканца на выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов, чтобы та не распространяла информацию о связи с Трампом, произошедшей около десяти лет назад.

    По версии следствия, он возместил адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки. Поэтому 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул против экс-президента обвинения по делу о выплатах Дэниэлс.

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    31 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по авианосцу США в Красном море
    Хуситы нанесли удар по авианосцу США в Красном море
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Julia A. Casper

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Йемена ответили на обстрел территории страны авиацией США и Британии и нанесли удары по авианосцу США «Эйзенхауэр» в Красном море, сообщил член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Хузам аль-Асад.

    Сообщается, что обстрел американской и британской авиацией привел к смерти и ранению более 58 человек, большинство из которых были мирными жителями, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    По его словам, «нанесение ударов по американским, британским и израильским целям будет продолжаться исходя из права на ответ».

    Ранее хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower.


    Коментарии (19)
    31 мая 2024, 00:31 • Новости дня
    Присяжные признали Трампа виновным по делу о подлоге документов в США

    Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по делу о подлоге документов в связи с выплатами порноактрисе

    Присяжные признали Трампа виновным по делу о подлоге документов в США
    @ Timothy A. Clary/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В суде Нью-Йорка жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов в связи с выплатами женщинам за молчание о предполагаемой связи.

    Трамп объявлен виновным по всем 34 пунктам обвинения. Трамп может обжаловать решение присяжных, которое при этом не является помехой для выдвижения кандидатом на пост президента США, передает РИА «Новости».

    В жюри присяжных входят семь мужчин и пять женщин, они совещались около 11 часов, чтобы прийти к единогласному решению по каждому из пунктов обвинения, передает ТАСС.

    Приговор ожидается 11 июля, объявил судья Хуан Мерчан.

    Трамп обвинил администрацию нынешнего президента США Джо Байдена в причастности к решению жюри, чтобы «навредить политическому оппоненту». По словам Трампа, «это просто позор», США «превратились в ад». «Это было подтасованное решение с самого первого дня с конфликтным судьей, которому никогда не должны были разрешать рассматривать это дело. Мы будем бороться за нашу страну, за нашу конституцию», – сказал он.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что «сегодня позорный день в американской истории». По его словам, процесс против Трампа был политическим, власти США используют юридическую систему как оружие.

    На главной странице сайта предвыборной кампании Трампа появилось заявление: «Я политический заключенный». Его штаб призывает жителей США помочь Трампу одержать победу на выборах, пожертвовав деньги. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт стал выдавать ошибку – возможно, из-за наплыва доноров.

    Напомним, Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс. Трамп заявил, что судебным процессом по делу о подлоге финансовых документов руководит Джо Байден.

    15–18 июля в Милуоки пройдет общенациональный съезд Республиканской партии, на которой Трамп должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты США от республиканцев.

    Коментарии (19)
    31 мая 2024, 04:09 • Новости дня
    Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией

    Шольц указал на необходимость вернуться к дипломатии в отношениях с Россией в будущем

    Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией
    @ Jan Woitas/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Россией в будущем снова придется обращаться к политике и дипломатии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц считает необходимым «воспринимать серьезно» угрозу войны между Россией и НАТО. Однако он выразил уверенность, что «этого не произойдет в ближайшее время», передает ТАСС со ссылкой на Thuringer Allgemeine.

    По его словам, цель Берлина заключается в том, чтобы с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости государственных границ не допустить конфликта.

    Как заявил Шольц, «разумеется, необходимо будет снова вернуться к политике, дипломатии и взаимопониманию». В качестве примера канцлер указал на создание СБСЕ и, в последствии, ОБСЕ, передает РИА «Новости».

    Шольц выступил против того, чтобы менять уже достигнутые договоренности с Украиной по применению оружия. Также «речи не идет о наземных войсках», Берлин «не хочет отправлять туда солдат». Российско-украинский конфликт не должен превратиться в конфликт между НАТО и Россией, сказал он.

    Напомним, Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    31 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России

    The New York Times спрогнозировала скорое начало ударов оружием США по России

    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России
    @ U.S. Marines/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В США ожидают, что удары по России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По данным издания, изменение позиции Белого дома в отношении ударов по России с применением оружия США было связано с поездкой госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая. Отмечается, что США и Украина вели переговоры по этой теме в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Так, 13 мая советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провели в формате видеосвязи совещание с коллегами из Киева и решили рекомендовать президенту Джо Байдену изменить позицию.

    NYT уточняет, что Байден впервые допустил отмену ограничений 15 мая, финальное решение было принято после пересмотра всех рисков.

    Именно тогда появились сообщения о снятии ограничений на применение американского оружия, это вызвало недовольство Минобороны США.

    Приняв решение об использовании оружия против России Байден «пересек красную линию, которую сам же провел», пишет газета.

    Один из источников издания из числа высокопоставленных чиновников сообщил, что в будущем ограничения могут быть ослаблены еще больше, а украинский конфликт может перейти в новую эру.

    Ранее Госдеп США подтвердил, что Киев может использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на российской территории, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Коментарии (28)
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    Европа вводит заградительные пошлины на российское и белорусское зерно. По сути, это означает остановку экспорта из России. Почему Брюссель продолжал покупать российское зерно, несмотря на разрыв многих экономических связей? И к чему приведет этот новый запрет? Подробности

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    Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

    Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности

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    Россия разрывает логистические артерии ВСУ

    Россия усилила системную работу по уничтожению железнодорожной инфраструктуры, снабжающей украинскую армию. Примером этому стала серия ударов по ж/д станциям и составам, в том числе с бронетехникой. «Мы создаем непреодолимое препятствие для восстановления боеспособности частей ВСУ», объясняют эксперты и указывают на связь этих ударов с активностью российской армии на передовой. Подробности

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    Осуждение Трампа дает надежду на смуту в США

    Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в махинациях с финансовой отчетностью, за что ему грозит 136 лет тюрьмы. С одной стороны, это последний шанс Джо Байдена остаться президентом. С другой – это открывает дорогу для такого развития событий, при котором США будут вынуждены уйти с Украины. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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