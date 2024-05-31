Китай обозначил необходимое условие для мирной конференции по Украине

Зеленский отдал указание относительно Байдена и Си Цзиньпина

FT: Офис Зеленского разрешил публичную критику Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать в Швейцарию

Tекст: Вера Басилая

Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы в офисе Зеленского царит «паранойя», сам украинский лидер «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без Байдена и Си Цзиньпина, передает ТАСС.

Как сообщает издание, подтвердили участие в конференции более 80 стран, несмотря на предупреждения Белого дома, что президент США не сможет приехать на саммит 15-16 июня, мероприятие было назначено именно на эти даты.

На Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.

На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15–16 июня.

Ранее Зеленский отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников.

Украинские СМИ писали, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Зеленский сократил «формулу мира» до трех пунктов: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращения украинских детей и обмена пленными.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского».