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    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    3 комментария
    31 мая 2024, 13:36 • Новости дня

    Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину

    Политолог Шаповалов: Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией

    Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемония вручения госнаград в Кремле показала, что в любой сфере есть место для подвига. Все эти люди важны как для государства в целом, так и для президента лично, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В четверг Владимир Путин вручил госнаграды.

    «Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией. Чествование тех, кто принес славу России, совершил трудовой или воинский подвиг, говорит о значимости этих людей для государства в целом и для Владимира Путина лично», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Он обратил внимание на список тех, кто был удостоен наград, подчеркнув, что в каждой сфере есть место важным свершениям для настоящих деятельных патриотов. В первую очередь спикер выделил героев – участников военной операции.

    «Пять человек получили звезды «Героя России», – указал собеседник. Той же награды за воинскую доблесть в ходе Великой Отечественной войны, а также за участие в патриотическом воспитании удостоен столетний ветеран Ибрагим-Паша Садыков, напомнил Шаповалов. «Крайне важно, что в одном ряду стоят герои СВО и ВОВ», – считает спикер.  

    Эксперт сделал акцент на том, что именно с награждения героев спецоперации началась церемония в Кремле. «Президент в преамбуле обратил внимание прежде всего на задачу защиты Родины. Это свидетельствует о первоочередной значимости подвига наших сограждан и является продолжением той линии, которую ведет Владимир Путин, постоянно подчеркивая мужество тех, кто сейчас защищает нашу страну, отстаивает право России и ее граждан самим определять свою судьбу», – добавил политолог.

    На этом фоне он напомнил о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. «Это, по сути, прифронтовой регион и нужно отдать должное жителям, которые в непростых условиях работают, созидают. В лице губернатора, конечно, отмечена вся Белгородская область», – отметил спикер.

    Шаповалов также обратил внимание на то, что среди присутствующих в Кремле была мама 14 детей. «Демография является ключевым направлением развития страны в настоящее время», – пояснил он. Но особый акцент политолог сделал на заключительном слове Владимира Путина.

    «Оно было обращено к многонациональному народу Российской Федерации. Президент нашел верный камертон, обозначив, что герои на самом деле не только те 30 выдающихся деятелей – госслужащих, военных, сотрудников промышленности – но также огромное количество людей, которые каждый на своем месте вносит вклад в развитие нашей страны», – детализировал Шаповалов.  

    Накануне Владимир Путин вручил высшие государственные награды. Среди тех, кого чествовали в Кремле – государственные деятели, представители культуры, науки и спорта, космонавты.

    Так, глава государства вручил знак Героя Труда РФ спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и народному художнику СССР Александру Шилову. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Высокими наградами отмечены бывшие министры правительства – Николай Шульгинов и Олег Матыцын, а также бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко.

    Путин вручил ордена Мужества губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, подполковнику Федеральной службы войск нацгвардии РФ Виктору Дмитриеву и завотделением Луганской республиканской клинической больницы Валентине Макарук. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.

    Звезды «Героя России» получили подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант оборонного ведомства Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов, а также столетний ветеран из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, с которым спецкор газеты ВЗГЛЯД общался в мае 2022 года. Эту же награду Путин вручил космонавтам-испытателям Анне Кикиной, Сергею Корсакову, Денису Матвееву, Дмитрию Петелину, Андрею Федяеву.

    Ордена Дружбы были удостоены спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал, токарь Производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин, директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай. Путин также наградил маму 14 детей из Тверской области Ольгу Верпаковскую, она удостоена звания «Мать-героиня».

    Также российский лидер вручил орден Александра Невского президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову и президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.

    В заключительном слове глава государства поздравил собравшихся с высокими наградами. «Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется «многонациональный народ России» – сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины и ее интересов – залог всех наших побед: и всей России, и каждого из нас», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    31 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай отклонил приглашение принять участие в конференции по Украине, которая должна состояться в Швейцарии, сообщили источники.

    Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.

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    31 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост

    Глава Минобороны Белоусов: Российские военные отразили атаку Киева на Крымский мост

    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в среду отразили массированную атаку на Крымский мост, сбито десять ракет ATACMS, удалось спасти сотни жизней, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, была зафиксирована самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, передает ТАСС.

    Белоусов заверил, что все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.

    Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    30 мая 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы

    Путин оценил идею создания в Москве памятника из советских монет к юбилею Победы

    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы
    @ Каленский В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею установки на Поклонной горе в Москве памятника из переплавленных советских монет к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    О проекте российскому лидеру рассказал белорусский паралимпиец Алексей Талай во время неформальной беседы после церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает ТАСС.

    «В 2025 году будет установлен памятник, сплав которого изготовлен из советских монет от современных поколений белорусов, россиян», – сообщил Талай. По его словам, монеты собирались не только в Белоруссии и России, но и в США, Европе, Израиле. В проекте уже принял участие белорусский лидер Александр Лукашенко, добавил Талай, отметив, что надеется получить монету и от президента России.

    «Хорошая идея, вам спасибо за предложение», – ответил Путин.

    Проект народного памятника «Живая память благодарных поколений» был запущен несколько лет назад. Аналогичный монумент есть в Минске, его установили в 2022 году. Памятник изготовлен из монет, переданных 130 тыс. семей Белоруссии и России. Еще один такой же монумент будет установлен в Брестской крепости, монеты для него собирали 500 тыс. семей. Для памятника на Поклонной горе организаторы проекта рассчитывают получить монеты от 5 млн семей.

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    31 мая 2024, 01:08 • Новости дня
    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России

    Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова»

    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины, сообщил Госдеп.

    Как заявили в Госдепе, глава американского государства Джо Байден велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Указывается, что Украина должна получить возможность «отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», передает РИА «Новости».

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

    Напомним, о том, что Байден втайне дал согласие на украинские удары американским оружием по регионам России, которые находятся рядом с Харьковской областью Украины, ранее сообщило издание Politico.

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    31 мая 2024, 04:09 • Новости дня
    Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией

    Шольц указал на необходимость вернуться к дипломатии в отношениях с Россией в будущем

    Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией
    @ Jan Woitas/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Россией в будущем снова придется обращаться к политике и дипломатии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц считает необходимым «воспринимать серьезно» угрозу войны между Россией и НАТО. Однако он выразил уверенность, что «этого не произойдет в ближайшее время», передает ТАСС со ссылкой на Thuringer Allgemeine.

    По его словам, цель Берлина заключается в том, чтобы с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости государственных границ не допустить конфликта.

    Как заявил Шольц, «разумеется, необходимо будет снова вернуться к политике, дипломатии и взаимопониманию». В качестве примера канцлер указал на создание СБСЕ и, в последствии, ОБСЕ, передает РИА «Новости».

    Шольц выступил против того, чтобы менять уже достигнутые договоренности с Украиной по применению оружия. Также «речи не идет о наземных войсках», Берлин «не хочет отправлять туда солдат». Российско-украинский конфликт не должен превратиться в конфликт между НАТО и Россией, сказал он.

    Напомним, Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    31 мая 2024, 02:12 • Новости дня
    Швейцария признала необходимость участия России в мирном процессе по Украине

    Официальный представитель МИД Швейцарии Эльчингер заявил о необходимости участия России в мирном процессе по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине, без Москвы он немыслим, заявил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

    Эльчингер сказал, что конференция в Бюргенштоке призвана дать старт мирному процессу. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, направят ли Москве приглашение, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства сообщил, что продолжается работа над программой конференции, которая должна предусматривать «обмен мнениями на пленарном заседании в присутствии всех глав делегаций» и «обсуждение различных тем в сокращенном формате».

    Внимание планируется сосредоточить на «тематических областях, представляющих международный интерес», это вопросы ядерной безопасности, свободы судоходства и продовольственной безопасности, гуманитарные вопросы.

    Напомним, украинские СМИ пишут, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» до трех пунктов. Британская пресса сообщила, что офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает бесперспективной конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне.

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    31 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Попытки ВСУ контратаковать российские силы в Часовом Яре провалились

    Марочко: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Часовом Яре в Донбассе

    Попытки ВСУ контратаковать российские силы в Часовом Яре провалились
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ предпринимают безуспешные попытки отбить у российских сил микрорайон Канал в Часовом Яре, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он сообщил РИА «Новости», что российские войска закрепились на западной окраине микрорайона Канал и продвинулись вперед.

    С севера и юга к этому району были подтянуты фланги сил РФ.

    Украинские военные пытались контратаковать из района стадиона «Авангард», однако эти попытки не увенчались успехом.

    Им не удалось вернуть утраченные позиции.

    Ранее в Госдуме сообщали, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    31 мая 2024, 04:30 • Новости дня
    БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани

    В результате атаки БПЛА загорелись цистерны с нефтепродуктами в Краснодарском крае

    БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, в Темрюкском районе пострадала инфраструктура нефтебазы, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что беспилотники были «подавлены силами ПВО». В Новороссийске, по имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет. В Темрюкском районе загорелись три цистерны с нефтепродуктами, пострадали сотрудники нефтебазы.

    Позднее глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что в результате атаки БПЛА два сотрудника нефтебазы получили «нетяжелые травмы». Пожар на нефтебазе потушен, передает ТАСС.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край. Он указал, что регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами.

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    30 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле наградил столетнего ветерана, участника Великой Отечественной войны, дагестанца Ибрагим-Пашу Садыкова, которому ранее было присвоено звание Героя России.

    Садыков был призван на службу в октябре 1941 года в возрасте 18 лет и направлен в Армавирское военное училище, а затем в Сталинград, передает ТАСС. В 15 км от города он три месяца оборонял от фашистов безымянный разъезд.

    Ветеран принимал участие в освобождении Керчи, Киева, в обороне Ростова, в Сталинградской и Курской битвах.

    Выступая на церемонии вручения госнаград, Садыков рассказал, что писал письмо главе Минобороны с просьбой отправить его в зону спецоперации на Украине. «Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я молодой. Я написал письмо министру обороны России, я с 1941 по 1945 год на фронтах был, попросил направить меня на Украину на войну защищать Россию», – сказал ветеран.

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    30 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину

    Сенатор Климов: Планы Макрона об отправке военных инструкторов на Украину крайне опасны

    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Эммануэль Макрон предложил ЕС создать коалицию военных инструкторов для Украины. По мнению парламентария, есть как минимум три причины, почему Париж выступает с подобной инициативой.

    «Пока планы по отправке европейских инструкторов на Украину выглядят как сотрясание воздуха, однако они все равно крайне опасны», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, есть несколько причин, почему Париж выдвигает подобные предложения.

    Первая – приближающиеся выборы в Европарламент. «Макрон всячески пытается обратить на себя внимание, поскольку на данный момент правая партия Марин Ле Пен обходит президентскую коалицию. Поэтому складывается ощущение, что подобные заявления будут звучать вплоть до конца предвыборной кампании», – считает собеседник.

    Вторая причина – обида Макрона на русских, которые оказались в Африке предпочтительнее французов, продолжил Климов. «Антиколониальная тема для французского лидера как кость в горле. Однако это не мы выдавливаем Францию из Африки, это решение местных властей, которые посчитали неприемлемой политику Парижа», – пояснил парламентарий.

    На этом фоне он обратил внимание на события в Новой Каледонии, где не стихают протесты за независимость. Французские власти даже приняли решение ввести туда войска. «Выходит, что Макрон не способен справиться с ситуацией в Новой Каледонии, но лезет куда-то еще», – заметил спикер.

    Отсюда вытекает третья причина, почему Макрон подумывает об отправке то войск, то инструкторов на Украину. «Французы, видимо, вспоминают времена, когда они в составе Антанты вводили войска в Одессу. У них периодически проявляется ностальгия по былым имперским временам», – допустил Климов.

    Впрочем, он не исключает, что президента Франции вынуждают делать милитаристские заявления политики из Вашингтона. «Макрон несамостоятелен. Может, его просят постоянно поднимать этот вопрос? Соединенные Штаты видят положение ВСУ, но не хотят связывать себя возможными жертвами среди своих военнослужащих, а европейцев им не жалко. Поэтому Америке нужны такие «макроны», которые будут им подыгрывать», – предположил сенатор.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов в зону боевых действий станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских солдат прошли обучение в странах Европы.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ. По его словам, они будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. Сырский добавил, что предложение отправить на территорию Украины инструкторов поступило от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню на встрече по видеосвязи. Главком ВСУ допустил, что решение Парижа сможет побудить других союзников «присоединиться к этому амбициозному проекту».

    Коментарии (5)
    31 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя
    Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев потерял инициативу на поле боя и демонстрирует западным спонсорам способность наносить ущерб России ударами по гражданской инфраструктуре, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

    По данным, которое озвучил глава военного ведомства, в мае ВСУ потеряли более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Белоусов, перехвачены более 1 тыс. беспилотников ВСУ, свыше 250 реактивных снарядов Himars и Vampire, а также 50 ракет ATACMS.

    Также Белоусов сообщил, что Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих.

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    30 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям, американского актера Стивена Сигала наградили орденом Дружбы, его вручил президент Владимир Путин.

    Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС.

    Напомним, кроме актера орденом Дружбы награждены токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай.

    Ранее европейская пресса сообщала, что Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала.

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    31 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта

    Глава Минобороны Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада передали Киеву различной помощи на сумму более 278 млрд долларов с 2022 года для эскалации и затягивания вооруженного конфликта на Украине, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, в рамках такой «помощи» Киев получил военно-техническую, финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 278 млрд долларов, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников.

    В Кремле ранее заявили, что НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией.

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    30 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин наградил Героев России
    Путин наградил Героев России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды Героям России, церемония состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля.

    Звание Героя России получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий, передает ТАСС.

    Этого звания также удостоен столетний ветеран, участник Великой Отечественной войны, дагестанец Ибрагим-Паша Садыков.

    Героями России и обладателями почетного звания «Летчик-космонавт РФ» стали космонавты – испытатели отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтом им. Гагарина Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Андрей Федяев, а также инструктор – космонавт-испытатель Дмитрий Петелин.

    Коментарии (2)
    30 мая 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды, среди награждаемых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Матвиенко удостоена золотой медали Героя Труда, Володин и Собянин награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Гладков удостоен ордена Мужества, передает РИА «Новости».

    Золотой медалью Героя Труда также награжден народный художник СССР Александр Шилов. Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени будет вручен президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.

    Помимо Гладкова, ордена Мужества удостоены подполковник Федеральной службы войск нацгвардии России Виктор Дмитриев, завотделения Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук.

    Гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

    В ходе церемонии Путин также наградил столетнего ветерана из Дагестана, Героя России Ибрагима-Пашу Садыкова. Также в числе Героев России – подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.

    Звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта России получили космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.

    Спецпредставитель МИД по гуманитарным связям актер Стивен Сигал, токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай удостоены ордена Дружбы.

    Также награждена мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская – обладательница звания «Мать-героиня». Президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову вручен знак ордена Александра Невского.

    На церемонии также присутствуют народный артист России Станислав Михайлов, удостоенный ордена «За заслуги в культуре и искусстве», заслуженный химик России, машинист компрессорных установок кемеровского акционерного общества «Азот» Людмила Симакова.

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