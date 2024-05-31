Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину

Политолог Шаповалов: Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией

Tекст: Олег Исайченко

«Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией. Чествование тех, кто принес славу России, совершил трудовой или воинский подвиг, говорит о значимости этих людей для государства в целом и для Владимира Путина лично», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

Он обратил внимание на список тех, кто был удостоен наград, подчеркнув, что в каждой сфере есть место важным свершениям для настоящих деятельных патриотов. В первую очередь спикер выделил героев – участников военной операции.

«Пять человек получили звезды «Героя России», – указал собеседник. Той же награды за воинскую доблесть в ходе Великой Отечественной войны, а также за участие в патриотическом воспитании удостоен столетний ветеран Ибрагим-Паша Садыков, напомнил Шаповалов. «Крайне важно, что в одном ряду стоят герои СВО и ВОВ», – считает спикер.

Эксперт сделал акцент на том, что именно с награждения героев спецоперации началась церемония в Кремле. «Президент в преамбуле обратил внимание прежде всего на задачу защиты Родины. Это свидетельствует о первоочередной значимости подвига наших сограждан и является продолжением той линии, которую ведет Владимир Путин, постоянно подчеркивая мужество тех, кто сейчас защищает нашу страну, отстаивает право России и ее граждан самим определять свою судьбу», – добавил политолог.

На этом фоне он напомнил о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. «Это, по сути, прифронтовой регион и нужно отдать должное жителям, которые в непростых условиях работают, созидают. В лице губернатора, конечно, отмечена вся Белгородская область», – отметил спикер.

Шаповалов также обратил внимание на то, что среди присутствующих в Кремле была мама 14 детей. «Демография является ключевым направлением развития страны в настоящее время», – пояснил он. Но особый акцент политолог сделал на заключительном слове Владимира Путина.

«Оно было обращено к многонациональному народу Российской Федерации. Президент нашел верный камертон, обозначив, что герои на самом деле не только те 30 выдающихся деятелей – госслужащих, военных, сотрудников промышленности – но также огромное количество людей, которые каждый на своем месте вносит вклад в развитие нашей страны», – детализировал Шаповалов.

Накануне Владимир Путин вручил высшие государственные награды. Среди тех, кого чествовали в Кремле – государственные деятели, представители культуры, науки и спорта, космонавты.

Так, глава государства вручил знак Героя Труда РФ спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и народному художнику СССР Александру Шилову. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Высокими наградами отмечены бывшие министры правительства – Николай Шульгинов и Олег Матыцын, а также бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко.

Путин вручил ордена Мужества губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, подполковнику Федеральной службы войск нацгвардии РФ Виктору Дмитриеву и завотделением Луганской республиканской клинической больницы Валентине Макарук. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.

Звезды «Героя России» получили подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант оборонного ведомства Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов, а также столетний ветеран из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, с которым спецкор газеты ВЗГЛЯД общался в мае 2022 года. Эту же награду Путин вручил космонавтам-испытателям Анне Кикиной, Сергею Корсакову, Денису Матвееву, Дмитрию Петелину, Андрею Федяеву.

Ордена Дружбы были удостоены спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал, токарь Производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин, директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай. Путин также наградил маму 14 детей из Тверской области Ольгу Верпаковскую, она удостоена звания «Мать-героиня».

Также российский лидер вручил орден Александра Невского президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову и президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.

В заключительном слове глава государства поздравил собравшихся с высокими наградами. «Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется «многонациональный народ России» – сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины и ее интересов – залог всех наших побед: и всей России, и каждого из нас», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.