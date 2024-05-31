ВСУ за неделю в зоне «Южной» группировки ВС России потеряли почти 3,5 тыс. человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка за этот период улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 12 соединений ВСУ у Северска, Острого, Красногоровки, Елизаветовки, Нового, Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

Также отражены две контратаки украинских штурмовиков. Украинская сторона за этот срок потеряла до 3415 человек, четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 25 орудий полевой артиллерии, также уничтожены 19 полевых складов боеприпасов ВСУ.

ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дронами. Этими ударами поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных дронов. Поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны украинской армии, она поразила живую силу и технику пяти бригад ВСУ и двух бригад теробороны, отразила 20 контратак. В зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла до 1740 человек, три танка, девять боевых бронированных машин, восемь машин РСЗО «Град» и Vampire, 29 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Запад» за неделю освободила Берестовое и Ивановку в Харьковской области и продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ. Поражены восемь соединений украинской армии и двух бригад нацгвардии Украины, отражены 11 контратак. ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 2310 человек, три танка, 10 боевых бронированных машин, две машины РСЗО «Бастион», 30 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Центр» продолжила движение вглубь обороны противника, она освободила Архангельское и Нетайлово в ДНР. Также поражены девять соединений ВСУ и нацгвардии Украины у Яснобродовки, Константиновки, Евгеновки, Сокола, Розовки, Семеновки, Новгородского и Селидово в ДНР. Отражена 31 контратака.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки за неделю потеряла до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, три машины РСЗО «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии.