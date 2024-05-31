Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.3 комментария
Белый дом после решения присяжных по делу Трампа заявил о верховенстве закона
Представитель Белого дома Сэмс после решения присяжных по делу Трампа заявил об уважении верховенства закона
Представитель администрации США Иан Сэмс прокомментировал решение жюри присяжных признать экс-президента страны Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов.
Сэмс, который отвечает за позицию администрации Джо Байдена по надзору и расследованиям, заявил, что Белый дом «уважает верховенство закона», и отказался давать дополнительные комментарии, передает РИА «Новости».
После оглашения вердикта между сторонниками и противниками Трампа, которые собрались у суда Нью-Йорка, разгорелись словесные перепалки. Ситуацию контролировала полиция, но ее вмешательство не потребовалось, передает ТАСС.
Напомним, в суде Нью-Йорка жюри присяжных признало Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов в связи с выплатами женщинам за молчание о предполагаемой связи. Приговор ожидается 11 июля.