Politico заявила о разрешении Байдена Киеву атаковать оружием США соседние с Харьковской областью регионы России

Tекст: Антон Антонов

Как заявил источник Politico, Байден велел «своей команде убедиться», что украинские войска смогут применять «американское оружие для ведения ответного огня в Харькове», передает ТАСС.

Утверждается, что речь идет о возможности для украинских войск «нанести ответный удар по российским силам», которые сами наносят удары по Украине или собираются это сделать.

При этом источник утверждает, что сама политика США по запрету наносить американским оружием дальнобойные удары вглубь России «не изменилась».

Кроме того, Politico пишет со ссылкой на высокопоставленного представителя военных кругов США, что американские чиновники «стали более серьезно рассматривать возможность изменения своей политики после того, как Россия начала наступление на Харьков», передает РИА «Новости».

Отмечается, что отмена запрета для Киева на удары по целям на территории, которую США не считают украинской, представляет «военную ценность», и оттого об этом может быть объявлено «уже очень скоро».

В свою очередь, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заверила, что позиция США по применению Киевом американского оружия в конфликте с Россией осталась неизменной.

Напомним, президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».