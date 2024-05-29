Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.0 комментариев
Ветеранам СВО с тяжелыми ранениями дали возможность получать машины с ручным приводом
Ветераны СВО с тяжелыми ранениями смогут получить машины с ручным приводом
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ветеранам специальной военной операции с тяжелыми ранениями получить автомобили с ручным приводом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как поясняла глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, автомобили отнесены к специальным техническим средствам для реабилитации ветеранов, получивших двойную ампутацию нижних конечностей и не имеющих возможности протезирования, передает ТАСС.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что очередной доклад рабочей группы по СВО направлен президенту. В нем, в частности, предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО.