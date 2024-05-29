Ветеранам СВО с тяжелыми ранениями дали возможность получать машины с ручным приводом

AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара

Tекст: Антон Антонов

Как заявило Agence France-Presse, «в последний раз» западное оружие для ударов вглубь России было использовано «против... города Краснодар», передает РИА «Новости».

Agence France-Presse не сообщает, какой именно объект был целью вооруженных сил Украины, но указывает, что удар наносился к западу от города, передает ТАСС.

Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщала, что украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России.