Экономист объяснила готовность бизнеса к введению прогрессивной шкалы налогообложения

Экономист Полежарова: Высокая социальная ответственность бизнеса позволяет установить в России прогрессивную шкалу налогов

Tекст: Олег Исайченко

«Когда вводилась действующая сейчас ставка 13%, перед Россией остро стоял вопрос потенциального ухода бизнеса и физических лиц в тень. Однако сегодня уровень социальной ответственности россиян значительно вырос. Общество сейчас позитивно настроено к совершенствованию налоговой системы», – сказала Людмила Полежарова, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета.

«Основную часть жителей страны реализация прогрессивной шкалы налогообложения не коснется. Те, кто зарабатывает меньше 200 тыс. рублей в месяц, продолжат платить по ставке 13%. Более обеспеченные люди, которых в основном и затрагивают изменения, также одобряют создание более справедливой налоговой системы», – отмечает собеседница.

«Граждане понимают, что после совершенствования налоговой системы их жизнь улучшится. Собранные средства пойдут, например, на социальные программы, поддержку малоимущих слоев населения и многодетных семей, улучшение качества дорог, развитие промышленности и высоких технологий. Мы увидим последствия изменений через повышение заботы о нас со стороны государства», – подчеркивает она.

«В то же время вопрос борьбы с уклонением от уплаты налогов сейчас практически не обсуждается. Это обусловлено положительным откликом бизнеса на предложение по совершенствованию налоговой системы. Предприниматели осознают, что финансы могут эффективно работать в родной стране», – акцентирует эксперт.

«Тем не менее у нашего государства уже сформированы подходы по борьбе с уклонением налогов как для физических лиц, так и для крупных компаний. Для последних, например, речь идет о регулировании трансфертного ценообразования, контроле дочерних компаний или препятствиях для чрезмерного вычета процентов между взаимозависимыми лицами. Однако избыток таких инструментов может отпугнуть плательщиков. Поэтому в этой сфере важно соблюдать баланс и не допускать перегибов», – резюмировала Полежарова.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов высказался за внедрение в России прогрессивного налогообложения. Он подчеркнул, что в обществе имеется устойчивый запрос на социальную справедливость. Кроме того, министр отметил, что предлагаемая инициатива не должна коснуться подавляющей части населения страны.

По его словам, прогрессивная налоговая шкала повлияет лишь на 3,2% работающих людей (приблизительно два млн человек) с доходом свыше 2,4 млн рублей в год. «При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми», – считает он. Силуанов уточнил, что оплачивать налог граждане будут не со всей суммы капитала, а лишь с превышения порогов.

«В пределах 2,4 млн рублей по-прежнему будет взиматься 13%», – заметил он. По его мнению, принцип справедливости должен быть применен к налогообложению в корпоративной сфере. В последние годы поддержка оказывалась тем компаниям, которые не переводили прибыль в офшоры, не откладывали в дивиденды, а направляли на инвестиции.

Напомним, в правительство были внесены предложения по изменению налоговой системы. Согласно данному проекту, прогрессивная шкала будет действовать для граждан, чей доход превышает 2,4 млн рублей (200 тыс. в месяц). Для тех, чей заработок ниже указанной нормы, сохранится ставка НДФЛ в 13%.

Далее предлагаются следующие показатели: для доходов от 2,4 до 5 млн в год – 15%; от 5 до 20 млн – 18%; от 20 до 50 млн – 20%; свыше 50 млн – 22%. Повышенная ставка применяется не ко всей сумме. Она платится с превышения базовых 2,4 млн руб. При этом ставки для самозанятых сохранятся на прежнем уровне.

Кроме того, Минфин выступил с предложением повысить налог на прибыль организаций с текущих 20% до 25%. Напомним, в прошлом году доля прибыльных организаций в российской экономике увеличилась до 75,3% (с 73,9% в 2022 году), при этом многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные.

Также Минфин предложил поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн руб. и основным средствам – до 200 млн рублей. Целью предлагаемых изменений является стимулирование развития малого бизнеса и пресечение дробления компаний.