Силуанов: В России давно существует запрос на прогрессивную шкалу налогообложения

Tекст: Валерия Городецкая

«В российском обществе давно есть устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения (это подтверждают социологические опросы)», – приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина, передает РИА «Новости».

Для граждан справедливое налогообложение заключается в том, чтобы понимать, что те деньги, которые они отдают государству в качестве налогов, идут на нужды общества, отметили в министерстве.

«Поэтому самый главный вопрос даже не в том, «сколько я плачу», а «на что эти средства идут». И если люди видят, что их налоги идут на благие цели – они воспринимают такое налогообложение как справедливое», – говорится в заявлении ведомства.

В качестве примера Минфин приводит «Круг добра». Когда несколько лет назад для доходов свыше 5 млн рублей НДФЛ был увеличен с 13% до 15%, было сразу объявлено, что это целевые деньги, которые идут на лечение больных детей.

В рамках предстоящих изменений деньги от повышения налогов будут направлены на социально-экономическое развитие, в том числе на нацпроекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», уточнили в ведомстве.

Будут увеличены траты на инфраструктуру, строительство жилья, дороги, финансирование мер поддержки бизнеса, развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий, добавили в Минфине. Также средства пойдут на развитие проектов технологического суверенитета. «Все эти инвестиции со временем вернутся нашему обществу через повышение экономического благосостояния, но уже – всех граждан», – указывает Минфин.

Дополнительные средства также будут направлены на социальную сферу: ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детсадов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства и детства, проекты по борьбе со смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, поддержке больных диабетом, закупку средств реабилитации, объекты культуры, спорта и другие области, сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что даже после изменения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими государствами.