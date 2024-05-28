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Силуанов: В России давно существует запрос на прогрессивную шкалу налогообложения
В российском обществе давно стоит вопрос социальной справедливости, в частности, касательно прогрессивного налогообложения, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«В российском обществе давно есть устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения (это подтверждают социологические опросы)», – приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина, передает РИА «Новости».
Для граждан справедливое налогообложение заключается в том, чтобы понимать, что те деньги, которые они отдают государству в качестве налогов, идут на нужды общества, отметили в министерстве.
«Поэтому самый главный вопрос даже не в том, «сколько я плачу», а «на что эти средства идут». И если люди видят, что их налоги идут на благие цели – они воспринимают такое налогообложение как справедливое», – говорится в заявлении ведомства.
В качестве примера Минфин приводит «Круг добра». Когда несколько лет назад для доходов свыше 5 млн рублей НДФЛ был увеличен с 13% до 15%, было сразу объявлено, что это целевые деньги, которые идут на лечение больных детей.
В рамках предстоящих изменений деньги от повышения налогов будут направлены на социально-экономическое развитие, в том числе на нацпроекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», уточнили в ведомстве.
Будут увеличены траты на инфраструктуру, строительство жилья, дороги, финансирование мер поддержки бизнеса, развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий, добавили в Минфине. Также средства пойдут на развитие проектов технологического суверенитета. «Все эти инвестиции со временем вернутся нашему обществу через повышение экономического благосостояния, но уже – всех граждан», – указывает Минфин.
Дополнительные средства также будут направлены на социальную сферу: ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детсадов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства и детства, проекты по борьбе со смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, поддержке больных диабетом, закупку средств реабилитации, объекты культуры, спорта и другие области, сообщили в министерстве.
Там подчеркнули, что даже после изменения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими государствами.