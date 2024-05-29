Эксперты указали на эффект от изменений в налоговой системе России

Экономист Тузов: Налоговые изменения позитивно скажутся на семьях с детьми

Tекст: Олег Исайченко

«Принцип справедливости станет базовым при рассмотрении налоговых изменений», –подчеркнул Владимир Климанов, директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии. Он напомнил, что сложившееся распределение налогового бремени многими критиковалось.

«В обществе существовал запрос на введение прогрессивной шкалы налогообложения. Важно отметить, что инициатива затронет наиболее обеспеченных граждан, а для людей с низкими доходами предполагается сохранение налогового бремени на прежнем уровне», – уточнил собеседник. По его словам, что изменения коснутся только 2 млн россиян.

Еще одной причиной изменений послужила необходимость ликвидировать дефицит бюджета, добавил Климанов. При этом пока нерешенным остается вопрос перераспределения дополнительных доходов между уровнями бюджетной системы.

«НДФЛ и налог на прибыль поступают в региональные бюджеты. По итогам 2023 года Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье стали лидерами собираемого НДФЛ по стране. Выходит, что в «выигрыше» все равно окажутся высокообеспеченные субъекты федерации. Я не исключаю, что в перспективе будут созданы дополнительные инструменты для перераспределения средств в бюджеты субъектов РФ», – допустил спикер.

Что касается налога на прибыль, то изменения коснутся прежде всего организаций, которые получают высокие доходы. «Речь идет о двух финансовых секторах – тех, кто в последние пару лет показывал сверхрекордную прибыль, а также секторе, связанном с добывающими отраслями или первичной переработкой», – детализировал экономист.

Прогрессивная шкала уже очень давно применятся во многих странах, в том числе самых крупных экономиках мира, однако там менее приятные налоги для населения, добавил в свою очередь Алексей Ведев завлабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС. Он указал, что совершенствование налоговой системы будет способствовать увеличению демографии и росту товарооборота.

Схожей точки зрения придерживается Константин Тузов, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии. «Дополнительные средства с налогов пойдут на финансирование нацпроектов. Это будет поддерживать и социальную инфраструктуру, и семьи с детьми, будет стимулироваться рост экономики», – акцентировал он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов высказался за внедрение прогрессивного налогообложения. Он подчеркнул, что в российском обществе имеется устойчивый запрос на социальную справедливость. Кроме того, он отметил, что предлагаемая инициатива не должна коснуться подавляющей части населения страны.

По его словам, прогрессивная налоговая шкала повлияет лишь на 3,2% работающих людей (приблизительно два млн человек) с доходом свыше 2,4 млн рублей в год. «При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми», – считает он. Силуанов уточнил, что оплачивать налог граждане будут не со всей суммы капитала, а лишь с превышения порогов.

«В пределах 2,4 млн рублей по-прежнему будет взиматься 13%», – заметил он. По его мнению, принцип справедливости должен быть применен к налогообложению в корпоративной сфере. В последние годы поддержка оказывалась тем компаниям, которые не переводили прибыль в офшоры, не откладывали в дивиденды, а направляли на инвестиции.

«При совершенствовании налоговой системы закладываются принципы, работающие на рост ВВП. Правительство нацеливает налоговую систему на стимулирование инвестиций: сохраняет текущие меры поддержки и вводит новые. На собранные доходы будет строиться в том числе инфраструктура, необходимая инвесторам. Также налоговые вычеты, которые получат семьи с невысокими доходами, создадут дополнительный спрос на внутреннем рынке», – цитирует главу Минфина «Коммерсант».

Напомним, в правительство были внесены предложения по изменению налоговой системы. Согласно данному проекту, прогрессивная шкала будет действовать для граждан, чей доход превышает 2,4 млн рублей (200 тыс. в месяц). Для тех, чей заработок ниже указанной нормы, сохранится ставка НДФЛ в 13%.

Далее предлагаются следующие показатели: для доходов от 2,4 до 5 млн в год – 15%; от 5 до 20 млн – 18%; от 20 до 50 млн – 20%; свыше 50 млн – 22%. Повышенная ставка применяется не ко всей сумме. Она платится с превышения базовых 2,4 млн руб. При этом ставки для самозанятых сохранятся на прежнем уровне.