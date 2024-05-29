Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России

Посол Антонов в ответ на угрозы США ввести торговое эмбарго заявил о невозможности сломать экономику России санкциями

Tекст: Антон Антонов

Антонов заявил, что США не стоит «гордиться подобными заявлениями», ведь они означают, что Вашингтон готов «развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи», передает ТАСС.

Посол напомнил о заявлениях самих представителей Белого дома о том, что с февраля 2022 года объявлено свыше 4,5 тыс. санкций в отношении физических и юридических лиц по всему миру.

Как подчеркнул Антонов, действия США оказывают негативное влияние не только на крупные корпорации, но и на малые и средние предприятия, «нацхозяйства развивающихся государств». Также политика США вызывает «ответные меры». Антонов заявил, что из-за санкций наибольшие потери понесут США и их «сателлиты», хотя «здесь мало кто думает об экономических интересах Европы».

Россия намерена «использовать ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях». По его словам, «цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя». Он выразил уверенность, что «эмбарго или санкции российскую экономику не сломают» и не заставят «свернуть с ее принципиального пути».

Напомним, заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что история торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», поэтому де-факто ситуация может обернуться полным торговым эмбарго.