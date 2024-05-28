Автоэксперт объяснил смысл переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию

Автоэксперт Моржаретто назвал ГИБДД неудачной и неудобной аббревиатурой

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава ГИБДД Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД рассказал, что российскому ведомству вернули название Госавтоинспекция. Он отметил, что этот вопрос законодательно урегулировали, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.



«Когда в 1998 году вводили новое название – ГИБДД , то руководивший ей в то время начальник главного управления ГАИ генерал-лейтенант Владимир Федоров объяснял переименование тем, что Госавтоинспекции придадут более широкие функции, связанные не только с инспектированием на дорогах, но и со многими другими государственными функциями, а служба в целом будет отвечать за безопасность дорожного движения в стране. Это была необходимость перемен», – вспоминает Моржаретто.

«Лично мне эта аббревиатура не нравилась. Звучит коряво, ведь когда подряд несколько согласных, то произносится это трудно. И не всякий человек сегодня сумеет расшифровать ГИБДД. Но самое главное, что хотя название ГАИ и ушло, но сотрудников ГИБДД все продолжали по традиции называть гаишниками. Несколько лет назад было принято решение, что эту службу можно называть сразу двумя названиями – и Госавтоинспекция, и ГИБДД. Но потом, видимо, решили окончательно отказаться от неудобной и неудачной аббревиатуры», – заключил Моржаретто.



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Напомним, Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) была учреждена в 1936 году. В 1998 году ее преобразовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). С этим наименованием ведомство просуществовало 26 лет.