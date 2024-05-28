Российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Черникова, ведомство стало не ГИБДД, а Госавтоинспекцией, этот вопрос законодательно урегулировали, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия, передает ТАСС.

«Милиция не знаю, будет ли, но Госавтоинспекция уже есть», – сказал он.

Ранее Черников сообщил, что планов по снижению минимального возраста для выдачи водительских прав нет.

