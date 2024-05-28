«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией
ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД.
По словам Черникова, ведомство стало не ГИБДД, а Госавтоинспекцией, этот вопрос законодательно урегулировали, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия, передает ТАСС.
«Милиция не знаю, будет ли, но Госавтоинспекция уже есть», – сказал он.
Ранее Черников сообщил, что планов по снижению минимального возраста для выдачи водительских прав нет.