«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Глава ГИБДД: Планов выдавать водительские права людям младше 18 пока нет
Глава ГИБДД Черников: Планов выдавать водительские права людям младше 18 пока нет
Планов по снижению минимального возраста для выдачи водительских прав нет, заявил руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников.
Пока в России не пришли к тому, чтобы дать возможность лицам младше 18 лет управлять автотранспортом, сказал Черников, передает ТАСС.
Этот вопрос активно обсуждается. По статистике, молодые водители более опасны на дороге, это повышает риск ДТП и гибели в них.
«Правосознание у молодых наступает позже, чем у более опытных водителей», – заключил Черников.