Глава ГИБДД: Планов выдавать водительские права людям младше 18 пока нет

Глава ГИБДД Черников: Планов выдавать водительские права людям младше 18 пока нет

Tекст: Алексей Дегтярев

Пока в России не пришли к тому, чтобы дать возможность лицам младше 18 лет управлять автотранспортом, сказал Черников, передает ТАСС.

Этот вопрос активно обсуждается. По статистике, молодые водители более опасны на дороге, это повышает риск ДТП и гибели в них.

«Правосознание у молодых наступает позже, чем у более опытных водителей», – заключил Черников.