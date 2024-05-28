Мурманский губернатор Андрей Чибис призвал к поиску баланса между интересами экономики и экологии

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о мотивации бизнеса к защите окружающей среды

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«По итогам обсуждений по теме экологии мы представим соответствующий доклад на рассмотрение президенту. Важно выбрать реальные экологические приоритеты для страны, которые влияют на качество жизни людей, на их благополучие, на окружающую среду, и в эти приоритеты необходимо влить дополнительные инвестиции», – рассказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

«Второй важный вопрос – меры стимулирования бизнеса для того, чтобы он вкладывался в модернизацию производства. Например, мы заключили специальный инвест-контракт регионального значения, дали необходимые льготы, и теперь наши промышленные партнеры вкладываются в модернизацию производства. Они повышают производительность труда, а за счет льгот, которые мы предоставляем, они делают производство более экологически чистым», – указал он.

«Здесь очень важно искать баланс. На все денег не хватит, поэтому мы определяем приоритеты, чтобы максимизировать эффективность федеральных и региональных вложений. Нам ведь важно и экономику не уронить, и окружающую среду защитить», – отметил собеседник.

«Что касается приоритетных проектов, то, например, для Мурманска исторически важна тема перевалки угля. Сейчас мы строим экологически чистый угольный порт напротив Мурманска на западном берегу Кольского залива. Это позволит избавить людей от угольной пыли в городе, которая десятилетиями мешает жить», – резюмировал глава региона.

Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ прошел семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Заседание посвящено разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей, определенных указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2024 г. №309.

В совещании приняли участие члены Президиума Госсовета, правительства РФ, главы регионов, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей в документе указано «экологическое благополучие». Предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов.

Предусмотрены поэтапное снижение в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения, ликвидация десятков опасных объектов, снижение объема сбрасываемых неочищенных сточных вод, меры по сохранению лесов и биологического разнообразия.