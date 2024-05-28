«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
В Петербурге перекрыли новый канал легализации незаконных мигрантов
В Курортном районе Петербурга раскрыли канал нелегальной миграции, по которому успели легализовать порядка 400 человек, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.
В этом районе выявили организованную группу, которая создала канал нелегальной миграции, ею руководил 58-летний выходец из Азербайджана, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Согласно данным следствия, группа работала порядка полутора лет, с ее помощью легализовались около 400 человек. В официальные бланки уведомлений о прибытии иностранцев вносились заведомо недостоверные сведения об их адресах регистрации. После этого документы отправляли в отдел по вопросам миграции Курортного района.
К преступлению также могут быть причастны работники органов внутренних дел. Сотрудники экономической полиции района и собственной безопасности ГУ МВД проводят обыски по адресам фиктивной регистрации нелегалов, адресам проживания фигурантов, а также мероприятия по их задержанию.
Дело расследуют по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении».
Между тем Следственный комитет России указал, что подозреваемые получили в ходе своей преступной деятельности не менее 5,8 млн рублей. По мнению этого ведомства, в деле фигурируют две преступных группы, а не одна, и расследуется два уголовных дела.
Ранее в мае в Петербурге раскрыли преступную группу, подозреваемую в легализации более 1,5 тыс. мигрантов.