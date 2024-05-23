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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    6 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

    0 комментариев
    23 мая 2024, 10:37 • Новости дня

    В Петербурге задержали легализовавшую 1,5 тыс. мигрантов ОПГ

    В Петербурге задержали ОПГ из пяти человек, легализовавшую 1,5 тыс. мигрантов

    Tекст: Максим Попов

    В Петербурге задержали преступную группу, подозреваемую в легализации более 1,5 тыс. мигрантов, сообщили в региональном управлении МВД, отметив, что все мигранты внештатно работали на крупных городских производствах.

    По словам представителей силового ведомства, в результате оперативно-следственных мероприятий задержаны руководитель частного агентства занятости, а также четверо сотрудников, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось, что в Петербурге раскрыли крупный канал миграции на территории города, с помощью которого преступники легализовали свыше 3 тыс. незаконных мигрантов.

    Преступная группа оказывала услуги по незаконному получению миграционных документов, включая трудовые патенты, разрешения на временное пребывание и сертификаты о знании русского языка

    22 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    В Британии подтвердили уничтожение секретной базы ВСУ в Харьковской области

    Sun: В Харьковской области уничтожена секретная база обучения ВСУ

    В Британии подтвердили уничтожение секретной базы ВСУ в Харьковской области
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько баз, где украинские военные проходят обучение у иностранных боевиков, уничтожены Вооруженными силами России, в их числе секретная база в Харьковской области, сообщила британская газета Sun.

    База находилась в прифронтовой зоне региона, там ВСУ обучали инструкторы из США и Британии, утверждает Sun, передает РИА «Новости».

    Бывший британский военный Дэн Ридли заявил, что этот центр подготовки связан с украинской армией, но не финансируется киевским режимом.

    Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что некоторые страны НАТО обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

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    22 мая 2024, 22:58 • Новости дня
    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии

    Украинская пресса объяснила сокращение «формулы мира» до трех пунктов страхом Киева перед провалом в Швейцарии

    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев опасается, что конференция по Украине в Швейцарии провалится, поэтому сократил «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского до трех пунктов, пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ подчеркивают, что Зеленский планировал обсуждать на конференции только свою «формулу мира», но организаторы решили, что это помешает привлечь страны Глобального Юга. В результате участникам позволили вносить свои изменения в итоговый документ, передает ТАСС.

    Киев оказался перед двумя негативными для себя сценариями: либо страны Глобального Юга просто откажутся участвовать в конференции, либо итоговый документ может оказаться далек от желаний Украины. Поэтому «формулу мира» урезали до трех пунктов, которые считаются наименее спорными, пишут СМИ.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    22 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Попавший в плен российский боец убедил четверых солдат ВСУ сдаться
    Попавший в плен российский боец убедил четверых солдат ВСУ сдаться
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военнослужащий с позывным «Сорока» рассказал, как попал в украинский плен и смог убедить четверых бойцов ВСУ самих сложить оружие и сдаться.

    В ходе штурма «Сорока» получил ранение и решил спрятаться в первом попавшемся подвале, чтобы перебинтоваться, однако там уже находились украинские солдаты, которые, увидев его, направили в его сторону автоматы, передает «Российская газета».

    «За мной заскочил «Золотой». По нему выстрелили, слава богу, он остался жив. Собственно, потерял сознание, очнулся без оружия, без брони. Украинцев было семеро. Хотели они нас сдать командованию», – поделился воспоминаниями боец.

    По словам «Сороки», трое украинцев ушли искать потерянную рацию, но были расстреляны своими же. В итоге в подвале остались двое бойцов ВС России и четверо военных ВСУ. «В ходе беседы было понятно, что воевать они не хотят. Похватали их кого на стройке, кого на улице. Единственное, они боялись, что их расстреляют», – рассказал военнослужащий.

    «Сорока» убедил украинцев сдаться, пообещав отвести их прямо к командованию. В итоге все четверо украинцев решили не возвращаться на родину даже по обмену, чтобы вновь не оказаться на фронте.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал самый эффективный способ спастись для солдат ВСУ.

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    23 мая 2024, 01:30 • Новости дня
    Ходорковский рассказал о секретной роли Ротшильда в деле ЮКОСа
    Ходорковский рассказал о секретной роли Ротшильда в деле ЮКОСа
    @ Heikki Saukkomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инвестиционный банкир лорд Джейкоб Ротшильд, четвертый барон Ротшильд из британского клана Ротшильдов, выполнял роль «протектора» в ЮКОСе, сообщил основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом).

    В интервью Юрию Дудю Ходорковский* рассказал, что в период, когда он возглавлял ЮКОС, было принято решение о протекторе в компании – лице, «которое выполняет функции человека, следящего за тем, что происходит».

    Ходорковский* пояснил, что такой человек должен быть независимым и пользоваться доверием, так как у него лишь «одна функция» – если протектор видит, что держатель контрольного пакета действует «под давлением», то «должен вскрыть конверт и передать контрольный пакет» другому человеку – в случае ЮКОСа выбранным заранее человеком был Леонид Невзлин*.

    Ходорковский* сказал, что решение ввести протектора «сыграло», когда его арестовали. По плану, протектор «должен был увидеть», что Ходорковский* действует «под давлением», и в этом случае забрать у него полномочия. Ходорковский* сообщил, что так и произошло, когда его «взяли в тюрьму».

    На вопрос о том, кто был протектором, Ходорковский* ответил: «Это очень характерная фигура, роль которой в компании все всячески обсуждали, и никто не знал на самом деле. Недавно умерший лорд Джейкоб Ротшильд».

    Напомним, Ротшильд скончался 26 февраля 2024 года в Лондоне в возрасте 87 лет. В феврале 2024 года Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов. Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда.

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    22 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку во время войны в Карабахе
    Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку во время войны в Карабахе
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В 2020 году в подготовке «войны» против Армении две страны, входящие в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), помогали Азербайджану, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Пашинян заявил в парламенте, что знает две страны ОДКБ, которые помогали Азербайджану и в боевых действиях в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

    По его словам, «эти страны создали имитацию, что помогают нам». При этом премьер не назвал их.

    Ранее Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ. По его словам, Армения почти «приостановила участие в ОДКБ», стороны могут «достичь точки невозврата», если «такое состояние будет продолжаться».

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    22 мая 2024, 21:19 • Новости дня
    Путин разрешил ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в России
    Путин разрешил ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в России
    @ Михаил Терещенко/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин распорядился разрешить добровольную ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в России, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе отмечается, что ООО «Америкэн Экспресс банк» разрешаются мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    Учредитель кредитной организации в России – американская компания American Express.

    Напомним, американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии после начала СВО.

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    22 мая 2024, 20:43 • Новости дня
    МИД: Окружение Саатсеского сапога в Эстонии забором не повлияет на его статус

    Российский МИД ответил на призыв эстонских властей окружить Саатсеский сапог забором

    МИД: Окружение Саатсеского сапога в Эстонии забором не повлияет на его статус
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Возможность передачи Саатсеского сапога Эстонии никогда не рассматривалась российскими властями. Более того, подобные разговоры лишены всякого смысла, заявили в МИД, реагируя на инициативу эстонских властей построить ограждения вокруг этого участка территории.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в настоящее время на отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок по-прежнему сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку без пограничных формальностей, передает РБК.

    Напомним, Саатсеский сапог – часть территории Псковской области, которая небольшим клином вдается в пограничный Выруский уезд Эстонии. Через нее в районе деревни Саатсе проходит железная дорога «Вярска – Саатсе». Таким образом эстонские граждане, переезжая в Саатсе и обратно, пересекают российскую территорию.

    Как сообщалось ранее, Эстония решила построить ограждение вокруг участка границы с Россией.

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    22 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины

    Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации

    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы после ужесточения закона о мобилизации стали прятаться по квартирам и погребам. На этом фоне украинские села, где идут сельскохозяйственные работы, становятся для сотрудников ТЦК основным источником живой силы для фронта, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.

    «Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.

    В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.

    Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.

    Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.

    При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.

    «Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.

    Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.

    Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    22 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Умерла актриса Елена Муратова
    Умерла актриса Елена Муратова
    @ Зотин Игорь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на 93-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Муратова.

    О смерти актрисы сообщил Институт современного искусства (ИСИ). «С глубокой скорбью сообщаем о кончине Елены Петровны Муратовой, талантливой актрисы театра и кино, заслуженной артистки России», – говорится в некрологе на сайте ИСИ. Причина смерти не называется.

    Елена Довлатбекова, прославившаяся под фамилией Муратова, родилась 23 февраля 1932 года в Тифлисе (наст. время Тбилиси). Выпускница ВГИКа. Ее дебютной ролью стала работа в ленте «Шарф любимой» в 1955 году. Фильмография Муратовой насчитывает 46 проектов, наиболее известные – «Стряпуха», «Гранатовый браслет», «Анна Каренина», «Вий», «Зигзаг удачи», «Ехали в трамвае Ильф и Петров».

    На прошлой неделе стало известно о смерти актера, каскадера Владимира Жарикова, снявшегося в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Десять негритят».

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    22 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области

    Ганчев: Липцы Харьковской области станут форпостом обороны ВСУ из-за ключевого положения

    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Липцы Харьковской области станет форпостом обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, Липцы станут форпостом ВСУ, а полный контроль над этим населенным пунктом позволит ВС России осуществлять огневой контроль над всеми транспортными магистралями, по которым снабжаются подразделения на рубежах Харькова, передает ТАСС.

    Ганчев  добавил, что российские войска контролируют стратегические высоты в этом районе, что позволяет держать под огневым контролем основные дороги в районе населенного пункта.

    Ранее Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

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    22 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова

    ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили высадку десанта на Кинбурнскую косу

    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные 22 мая нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по военному порту города Очакова в Николаевской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью удара был срыв подготовки ВСУ к атаке и высадке десанта на Кинбурнскую косу.

    Лебедев сообщил РИА «Новости», что все военные объекты в основном расположены на побережье, гражданским туда вход воспрещен. Ночью, по его словам, российская сторона дважды ударила по объектам в Очакове с помощью БПЛА.

    «Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», – уточнил он.

    По информации Лебедева, в порт в последние дни были доставлены «различные плавсредства – от катеров до водных мотоциклов». «Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», – добавил он.

    В апреле подполье сообщало, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.

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    22 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    В РЖД придумали электронную очередь за раскупленными билетами
    В РЖД придумали электронную очередь за раскупленными билетами
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В РЖД намерены внедрить лист ожидания онлайн для тех, кто ждет сданных назад билетов, сообщил замначальника департамента информатизации компании Юрий Данилов.

    По его словам, новая функция позволит пассажирам встать в очередь на билеты, которые уже раскуплены, и получить их в случае отказа других покупателей или добавления вагонов к составу, передает РИА «Новости».

    Как указал Данилов, лист ожидания – это не просто уведомление о доступности билета, а реальная очередь, и при отказе пассажира от билета или добавлении вагонов у человека в очереди появляется возможность его купить.

    Он отметил, что сервис будет запущен в мае 2024 года, а его полное развертывание запланировано на третий квартал. Сейчас система рассылает уведомления о свободных местах всем, кто хотел их купить, одновременно.

    Ранее сообщалось, что РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода из приложения «Госуслуги».

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    22 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Названо число освобожденных поселков в Харьковской области

    Ганчев: В Харьковской области освобождено 49 поселков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев.

    В Купянском районе освобождено 36 населенных пунктов, в северной части области – 13 населенных пунктов, из них восемь – в Харьковском районе, сказал Ганичев, передает ТАСС.

    В последние несколько дней ВС России расширили линию боевого соприкосновения в регионе, она распространилась на восточную часть и приграничье северных районов, добавил он.

    В конце прошлой недели ВС России освободили село Старица в Харьковской области.

    Коментарии (4)
    22 мая 2024, 20:04 • Новости дня
    Россияна Марковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны
    Россияна Марковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны
    @ markovskaya.rossiyana

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияна Марковская уходит с поста пресс-секретаря экс-министра обороны – секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, об этом она сама написала в своих соцсетях.

    Марковская отметила, что после семи лет на посту пресс-секретаря министра обороны переходит на другую должность, передает ТАСС.

    Она родилась в 1991 году во Владивостоке. Была пресс-секретарем Шойгу с ноября 2017 года. До этого работала корреспондентом и ведущей на ГТРК «Владивосток», телеканалах «Звезда» и РЕН ТВ.

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    22 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    Франция провела пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA

    Франция объявила о первом пуске обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA

    Франция провела пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона провела первый пробный запуск обновленной ядерной сверхзвуковой ракеты ASMPA, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

    В среду прошел первый летный испытательный пуск обновленной ядерной ASMPA, его провел истребитель Rafale, сообщил глава ведомства в соцсети X, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что полет проводился без бортовой полезной нагрузки. Также министр уточнил, что это был плановый пуск, он прошел по программе военных учений Durandal, начавшихся 13 мая. Они продлятся до 14 июня.

    Запуск «конкретизирует цели», которые предусмотрены законом о потенциале ядерного сдерживания, заключил Лекорню.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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