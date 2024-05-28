  • Новость часаВ ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия порождает нужные миру смыслы

    Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    5 комментариев
    28 мая 2024, 10:50 • Новости дня

    Нидерланды предложили по деталям собрать систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нидерланды предложили странам-партнерам собрать одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву, при этом готовы предоставить комплектующие для сборки из своих запасов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

    По ее словам, идут переговоры с партнерами по сборке Patriot и подготовке экипажей, Нидерланды могут поставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки, передает РИА «Новости».

    При этом Нидерланды хотят поставить эту систему Patriot Киеву в ближайшее время.

    Ранее Оллонгрен заявила, что есть реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге «не удастся победить» Россию.

    27 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по контролируемой украинскими войсками Снегиревке в Херсонской области, удар пришелся по охотникам на беспилотники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По Снегиревке ударили ракетами, удар пришелся по месту расположения техники и живой силы ВСУ, сказал Лебедев РИА «Новости». Он добавил, что в этот населенный пункт постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой.

    К месту удара приехали машины скорой помощи как гражданские, так и военные. После взрывов были слышны звуки вторичной детонации. Под удар, по словам Лебедева, попала группа охотников на беспилотники и их оборудование.

    В воскресенье ВС России ударили по складу в Днепропетровской области, где находились американские ракеты ATACMS.

    Коментарии (6)
    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    27 мая 2024, 12:36 • Новости дня
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник государственной охраны президента Украины Владимира Зеленского в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев, пишет газета Times.

    Речь идет об одном из двух полковников госохраны президента Украины, которого подозревают в покушении на Зеленского.

    В начале СВО мужчина заявил, что представители госохраны не являются вооруженными силами страны и защищать Украину не обязаны. Он также отметил, что им недостаточно платят, чтобы организовывать на территории страны Брестскую крепость, передает «Вечерняя Москва».

    Доносить на руководителя подчиненные не стали, списав это на эмоциональную реакцию на начало боевых действий.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    27 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    The Times: Полковники из охраны Зеленского планировали убить Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    Полковники из госохраны президента Украины планировали убийство руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) с применением беспилотников и ракетного удара, сообщает The Times.

    Издание пишет, что два полковника якобы собирались передать данные о маршруте кортежа главы ГУР, чтобы нанести удар баллистической ракетой. При этом в СБУ утверждают, что охранники Зеленского якобы связаны с Россией, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что якобы при обыске у одного из полковников в подвале обнаружены реактивные гранатометы, противопехотная осколочная мина направленного поражения МОН-90, а также дроны-камикадзе.

    Ранее сообщалось, что один из полковников госохраны президента Украины в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    28 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Наемники на Украине стали отступать на вторую линию фронта

    Депутат Водолацкий: Западные наемники перебазируются на Украине на вторую линию

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные наемники и инструкторы, воюющие на стороне Украины, отступают на вторую линию фронта, предчувствуя свою скорую гибель, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил об этом РИА «Новости», сославшись на рассказы сдавшихся в плен украинских солдат.

    Москва ранее предупреждала, что российские силы будут уничтожать любое оружие, поставляемое киевскому режиму, а также иностранных наемников.

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    27 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
    Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки освободили поселок Ивановка под Харьковом, группировка «Центр» освободила село Нетайлово в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также смогла занять более выгодные рубежи и поразить формирования 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР) и Новосадового (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены три контратаки украинских штурмовиков у Нововодяного (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 405 человек, БМП и пять автомобилей.

    При контрбатарейной борьбе поражены британская САУ Braveheart, гаубица Д-20, гаубица Д-30 и две машины РСЗО «Бастион».

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила живую силу и технику 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Константиновки и Гранова в Харьковской области.

    Также она отразила две атаки украинских штурмовиков у Глубокого и Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 318 человек, танк и две боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, три гаубицы Д-30, американское орудие М119 и машина РСЗО «Град».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 460 человек, гаубицу FH-70, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и британское орудие L-119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Нетайлово в ДНР и улучшила тактическое положение. Она поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    За сутки группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица М777, САУ «Гвоздика», три гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, машина РСЗО «Град» и американская буксируемая гаубица М102.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Макаровки в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 130 человек, пять автомобилей, гаубицу М777 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Веселого (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек, гаубицу Д-30 и орудие М119.

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    28 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей

    Мирошник: Повторный удар ВСУ был нанесен по спасателям в Луганске

    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей
    @ t.me/miroshnik_r

    Tекст: Ольга Никитина

    Прошлой ночью ВСУ нанесли удар дальнобойными боеприпасами, предположительно, с кассетной боевой частью по Луганску. Утром жители сообщили о еще двух громких прилетах в том же районе города, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он написал, что не исключен повторный удар по месту, где в тот момент работали спасатели, ликвидируя последствия недавней ракетной атаки.

    Ранее четверо пожарных МЧС России получили ранения при обстреле со стороны ВСУ с применением беспилотника в Горловке.

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    27 мая 2024, 17:35 • Новости дня
    В Грузии заявили о тайных призывах Запада отправить военных на Украину

    Папуашвили: Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отдельных стран за закрытыми дверями и в открытую призывали Грузию отправить военных на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    Папуашвили заявил журналистам, что в адрес Грузии были как открытые призывы, так и подталкивания за закрытыми дверями друзьями и недругами к отправке грузинских военных на Украину, что «напрямую означало войну», передает ТАСС.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил странам Прибалтики самим открыть «второй фронт» против России и оставить Грузию в покое.

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    28 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    Министры обороны ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе во вторник намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что некоторые страны уже начали снимать такие ограничения. Этот вопрос он назвал важным, передает ТАСС.

    Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады.

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    27 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    В Кремле заявили о прямой вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

    Песков: НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине, заявил в интервью РЕН-ТВ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Об этом представитель Кремля заявил, комментируя предложение генсека организации Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием, передает ТАСС.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил ранее, что Столтенберг такими высказываниями превысил свои полномочия.

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    27 мая 2024, 14:48 • Новости дня
    ВСУ нанесли повторный удар по зданию пенсионного фонда в Нижних Серогозах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска нанесли очередной удар по зданию, в котором расположен пенсионный фонд в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он написал, что скончалась одна женщина от сердечного приступа, она находилась рядом с местом взрыва.

    По предварительным данным, удар был нанесен ракетой HIMARS.

    Ранее Сальдо сообщил, что ракета ВСУ утром в понедельник попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Также Сальдо сообщал, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС.

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    28 мая 2024, 00:46 • Новости дня
    В Бельгии анонсировали визит Зеленского для встречи с пилотами F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, посетит Бельгию с рабочим визитом. Об этом заявил представитель премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

    Ожидается, что в Брюсселе Зеленский подпишет двустороннее «соглашение о безопасности», а на военном аэродроме Мелсбрук встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Soir 

    Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что поставки западного оружия Киеву не способствуют урегулированию конфликта.

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    28 мая 2024, 08:35 • Новости дня
    Власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России
    Власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на канале CNN заявил, что не видит причин, из-за которых Киев должен воздерживаться от нанесения ударов по территории России.

    По его словам, у латвийских властей «нет причин» запрещать Киеву наносить удары по «стране-агрессору», передает ТАСС.

    Ринкевичс отметил, что успехи ВС России обусловлены неспособностью Запада обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

    Коментарии (5)
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