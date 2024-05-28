Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.3 комментария
Путин: Россия и Азербайджан продолжат наращивать сотрудничество
Президент Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики, выразив уверенность, что Москва и Баку будут и дальше наращивать продуктивное сотрудничество во всех областях и продолжат координацию усилий в региональных делах.
«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах», – говорится в послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что расширение взаимодействия двух стран отвечает интересам их дружественных народов и идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии. Он подчеркнул, что Москва придает большое значение отношениям союзничества с Баку.
Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня, акцентировал внимание президент России.
Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания.
День независимости в Азербайджане отмечается 28 мая.
Переговоры лидеров России и Азербайджана состоялись в Кремле в апреле.