Путин: Россия и Азербайджан продолжат наращивать сотрудничество

Tекст: Ольга Никитина

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах», – говорится в послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что расширение взаимодействия двух стран отвечает интересам их дружественных народов и идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии. Он подчеркнул, что Москва придает большое значение отношениям союзничества с Баку.

Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня, акцентировал внимание президент России.

Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания.

День независимости в Азербайджане отмечается 28 мая.

Переговоры лидеров России и Азербайджана состоялись в Кремле в апреле.