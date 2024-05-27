Стартовало обучение первого набора участников программы «Время героев»

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, как будет проходить обучение.

«Всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. На первый модуль, который стартовал сегодня, мы ставим серьезные задачи. Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как: стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов. Сейчас без этих технологий невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций», – приводятся его слова на сайте программы.

Начали обучение лишь первые участники программы «Время героев», остальные приступят к учебе в ближайшее время. Всего форматов обучения три. Кроме магистерской программы это очно-заочная программа профессиональной переподготовки. Список ее участников Общественный совет программы рассмотрит уже в июне. Также это заочная программа повышения квалификации.

В итоге каждый участник отбора на программу «Время героев», завершивший тестирование, получит возможность пройти обучение, которое соответствует его актуальным компетенциям и показанным результатам. Те из участников отбора, кто не имеет высшего образования, получат возможность бесплатно обучиться в президентской академии и других ведущих вузах страны.

Сенатор, член Общественного совета программы «Время героев» Герой России Александр Карелин рассказал, кто попал на магистерскую программу обучения: «Соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения, – лучшие из лучших. Восемьдесят три участника отмечены 274 высокими наградами государства. Один из участников – кавалер четырех орденов Мужества, у восьмерых участников – по три ордена Мужества, двадцать человек – Герои России, двадцать девять человек награждены медалью «За отвагу».

Каждый из участников отбора на программу обладает командным опытом, подтвержденным в боевой обстановке. Уверен, что знания, полученные во время программы, общение с единомышленниками добавят к их уникальным особенностям новые возможности к применению для управления развивающимся Российским государством».

Телеведущий, член Общественного совета программы «Время героев» Владимир Соловьев напутствовал участников обучения и сравнил их боевые заслуги с подвигами дедов, победивших в Великой Отечественной войне. «Глядя в этот зал, я могу сказать: деды бы вами гордились! Вы – продолжатели воинских традиций. Но сегодня нам надо не только победить, нам надо построить такую жизнь, чтобы дети и внуки не только гордились вами, но и могли долго и счастливо жить в нашей прекрасной России», – сказал Соловьев.