Количество посетителей выставки-форума «Россия» превысило 14 млн человек

Эксперт: Запад использовал Сребреницу для давления на Сербию

Балканист Энтина: Резолюция о геноциде в Сребренице размывает границы преступлений против человечности

Tекст: Евгений Поздняков

«Данная резолюция имеет несколько проблем. С правовой точки зрения она вообще не обладает никакой необходимостью. Заключение о том, что события в Сребренице являются геноцидом, есть в документах международного суда ООН и Гаагского трибунала по бывшей Югославии. При этом факт геноцида в рамках гражданской войны в Боснии и Герцеговине в целом отрицается», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«Однако резолюция имеет огромное политическое значение. Западные страны, например, Германия, хотят с ее помощью сбросить собственный исторический багаж ответственности. Именно для этого в документе говорится о создании Международного дня памяти о геноциде в Сребренице 11 июля», – считает собеседница.

«При этом сербы настаивали на отмене данного положения, поскольку уже имеется ежегодная дата, направленная на сохранение памяти о жертвах тех дней. Интересны и итоги голосования по вопросу о принятии резолюции: 84 страны выступили за одобрение документа, 68 воздержались и лишь 19 высказались против», – акцентирует она.

«Западным государствам было необходимо, чтобы данный проект получил большинство. Таким образом, они хотели продемонстрировать, что их ресурс влияния на третьи страны или так называемое «мировое большинство» до сих пор больше, чем у России и Китая. Напомню, что именно Москва и Пекин особенно сильно помогали Белграду в том, чтобы снять проект резолюции с повестки дня ГА ООН», – уточняет эксперт.

«Если суммировать количество воздержавшихся, проголосовавших против и тех, кто в процедуре вообще не участвовал, то их совокупное число окажется больше в сравнении с теми, кто поддержал документ. Однако с точки зрения формального подсчета высказанных мнений, Запад обладает правом говорить о единстве мнений «мирового большинства», – подчеркивает балканист.

«Документ имеет и региональное измерение. Его принятие позволяет волюнтаристски усиливать давление на сербов, проживающих в Боснии и Герцеговине (БиГ), по вопросу членства страны в НАТО. Становится также возможным вариант при отделении Республики Сербской от БиГ принять в северо-атлантический альянс оставшуюся часть страны – мусульманско-хорватскую федерацию», – считает Энтина.

«Таким образом, Сербия будет полностью окружена государствами, состоящими в НАТО. В связи с этим, негативная реакция Белграда на резолюцию становится предельно понятной. В отношении сербов также предпринимались значительные практики насилия, сопоставимые по жестокости с событиями в Сребренице», – напоминает собеседница.

«Трагедии в мусульманском анклаве предшествовали этнические чистки сел, которые его окружали. Было уничтожено более 150 сербских населенных пунктов. Местное население было выдавлено, покалечено и убито. Однако ООН предпочитает замалчивать данный факт. При этом еще в 2008 году парламент Сербии принес официальные извинения боснийским мусульманам», – уточняет эксперт.

«В настоящий момент проектов по разделу Боснии и Герцеговины нет. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о том, что в течение 30 дней будет представлен план о мирном разграничении. Действительно, автономия может объявить о своем выходе из состава государства. Это связано с тем, что мировое сообщество на протяжении двух десятилетий занимается демонтажем прав Республики Сербской, предусмотренных Дейтонскими соглашениями», – акцентирует она.

«В последние годы политическое руководство республики все чаще попадает под санкции. Это значительно осложняет финансовое управление регионом. Федеральные органы власти в силу противоречий и сверхполномочий Высокого представителя по Боснии в принципе дисфункциональны. Резолюция является для Додика последней каплей. Однако конфигурация Республики Сербской не позволяет сделать выход автономии из федерации быстрым», – считает собеседница.

«Более того, она по большому счету не подразумевает и мирного отделения республики. Автономия разделена на два территориальных анклава, не имеющих прямого сообщения друг с другом. В случае инициирования процедуры выхода, новое государство окажется в «разорванном» состоянии. С точки зрения реального функционирования, это станет серьезным ограничением», – уточняет балканист.

«Даже если об отсоединении будет объявлено, нельзя исключать того, что на деле сербов устроит и конфедерация Боснии и Герцеговины и страна продолжит свое существование. Подобные планы какое-то время обсуждались с республиканским руководством в США. Таким образом, Додику более выгодно дождаться итогов выборов в Штатах и Европарламенте», – резюмирует Энтина.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя жестко раскритиковал резолюцию о геноциде в Сребренице. По его мнению, итоги голосования по документу являются позором для его инициаторов. Дипломат отметил, что соавторов инициативы заранее предупреждали, что ее принятие не будет достигнуто за счет консенсуса.

«Это обнажит раны геноцидов, которые не были упомянуты таковыми у многих стран, где такие события происходили», – цитирует его официальный Telegram-канал постпредства России при организации. Небензя подчеркнул, что прошедшее голосование может открыть «ящик Пандоры». По его словам, в будущем могут появиться «другие инициативы схожего рода».

Кроме того, дипломат указал на то, что инициаторы документа намеренно подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. При этом они не желают оглядываться на то, какая цена была заплачена в ходе гражданской войны на территории бывшей Югославии. «Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда», – добавил постпред.

После одобрения резолюции, президент Сербии Александр Вучич обернулся национальным флагом. «Сдача для нас никогда не является опцией!», – заявил он. Глава государства также подчеркнул, что гордится свободной республикой и ее героическим народом. При этом он поблагодарил страны, занявшие при голосовании сторону Белграда.

Вучичи обратился к России, Китаю и ОАЭ, подчеркнув, что Сербия никогда не забудет их поддержки. «Огромное спасибо также нашим венгерским братьям. Словакам, грекам, киприотам, осмелившимся воздержаться», – подчеркнул президент страны. Ранее Вучич заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок шантажирует страны, которые не хотят голосовать за данную инициативу.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.