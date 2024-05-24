«Новые люди» анонсировали запуск обучающих роликов про заботу о здоровье для молодых мам

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев вместе с председателем партийного комитета по здоровью Ксенией Пустовой обсудили это с врачами и руководством медицинского центра им. Кулакова на встрече по партийной программе «Новое здоровое поколение», которую «Новые люди» запустили в этом году. Первым этапом будут реализованы проекты по поддержке женского репродуктивного здоровья, грудного вскармливания и витаминизации детей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Президент объявил 2024 год Годом семьи. А в семье для нас главное – это здоровье мамы и ребенка. В этом году «Новые люди» открыли партийный комитет по здоровью. Профилактика вместо лечения. Если здоровьем заниматься с рождения, не придется бегать по больницам после 40 лет. Поэтому мы запустили партийную программу «Новое здоровое поколение», – рассказал лидер партии «Новые люди».

Председатель партийного комитета по здоровью Ксения Пустовая представила направления его работы. Так, в рамках программы «Новое здоровое поколение» партия «Новые люди» будет выпускать обучающие ролики для молодых мам про заботу о здоровье и грудное вскармливание. Блогеры помогут донести до широкой аудитории контент от научного сообщества.

«У нас каждая третья мама сталкивается с проблемами со здоровьем после родов. От скорости и качества восстановления зависит в том числе и возможность рождения последующих детей. Поэтому наш проект включает в себя психологическую поддержку, профилактику послеродовой депрессии, коррекцию питания и физических нагрузок. Больше 120 модулей. Это ролики и советы от врачей, психологов и специалистов по питанию. Все будет бесплатно и доступно онлайн», – говорит Пустовая.

Директор медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих и руководитель департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко подчеркнули, что контент про здоровье должен быть экспертным. Центр готов поддержать деятельность комитета в развитии социально значимых программ.

Во встрече также приняла участие популярная мама-блогер Кристина Бошчех, которая рассказала об опыте материнства с первых дней. Она подчеркнула, что блогерам доверяют многие мамы, поэтому очень важно, чтобы информация о здоровье совпадала с мнением специалистов.

