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    24 мая 2024, 20:44 • Новости дня

    В ЕС отказались ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

    ТАСС: В Евросоюзе отказались ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планируют вводить санкции против Грузии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», хотя он противоречит членству в объединении, заявил высокопоставленный представитель Евросоюза.

    По его словам, закон об иноагентах противоречит членству в ЕС, но не стоит думать, что Грузию наказывают за один закон. По словам представителя ЕС, США ввели санкции, так как у них «другая позиция», передает ТАСС.

    «Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время принимают закон об иноагентах. Они думают, что могут сделать и то и другое. Наш ответ – нет», – объяснил представитель ЕС.

    Ранее в политсовете правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» заявили, что решение США ввести санкции против грузинских властей из-за принятия закона об иноагентах является попыткой ограничить суверенитет Грузии. Там же отмечается, что «никакой шантаж не заставит ее предпринять шаги против интересов страны».

    22 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Грузия предложила Прибалтике самой открыть «второй фронт» против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия, испытывающая давление со стороны Запада по вопросу открытия «второго фронта» против России, предложила странам Прибалтики самим сделать это, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если кто-то хочет открыть «второй фронт», вот есть страны Прибалтики, пусть и открывают, пусть оставят Грузию в покое», – заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    По его словам, ряд западных стран в последнее время проявляют к Грузии «недружественное и нездоровое отношение».

    «Когда распадался Советский Союз, Грузия была первой, где народ вышел и сделал свое дело. Теперь пусть делают другие. Мы никогда не отступали, сражались, участвовали в международных миссиях. Но теперь к нам относятся недружественно», – сказал Каха Каладзе.

    По его словам, критики Грузии являются людьми, которые «первыми дискредитируют Европу и европейское будущее».

    «Нам сегодня нужен мир. Нам нужны друзья и партнеры, нужны здоровые отношения. К этому Грузия готова, но попытки использовать Грузию в чужих интересах, устроить здесь такую же ситуацию, как на Украине, это не получится!» – заявил мэр на заседании столичного правительства.

    «Народ Грузии должен знать, кто ее любит, а кто враждует. Вражда – это когда Запад финансирует здесь революционный сценарий, финансирует вовлеченные в поляризацию организации», – сказал генсек правящей партии.

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    24 мая 2024, 10:48 • Новости дня
    Эксперт оценил намеки еврокомиссара властям Грузии на судьбу Фицо

    Эксперт назвал «отражением кризиса в ЕС» упоминание покушения на Фицо в отношении Кобахидзе

    Эксперт оценил намеки еврокомиссара властям Грузии на судьбу Фицо
    @ Bernd Elmenthaler/Global Look Press,FRANCOIS WALSCHAERTS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал «отражением кризиса в Евросоюзе» упоминание покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в беседе еврокомиссара Оливера Варгелия с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе.

    «Скверные ощущения, так как такое упоминание говорит о глубоком кризисе в Евросоюзе, отмечаемом многими аналитиками, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Напомнило о череде скандалов с европарламентариями, о коррупции и так далее».

    «Варгелий сам подтвердил упоминание Фицо. То есть что получается? Демократически избранное правительство Грузии решает принимать пусть и непопулярный, но необходимый для обеспечения безопасности и интересов государства закон. И слышит в ответ едва ли не угрозу»,– сказал аналитик.

    «А на чьей совести поляризация в Грузии? Разве не на совести НПО или их заграничных лоббистов? Чего они боятся? Прозрачности? Докажите, что закон вредный, обоснуйте!», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    По его словам, еще более жесткий закон сейчас принимает Франция. «Настало время, когда все действуют для обеспечения собственных государственных интересов»,- отметил эксперт.

    Ранее еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий признался, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе про закон об иноагентах. Но его слова не были угрозой, их «вырвали из контекста», считает он.

    «Я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста, – подчеркнул еврокомиссар. Он также призвал не обострять «хрупкую ситуацию», принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. «В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – отметил Варгелий.

    На этом фоне западные страны начали масштабный пересмотр отношений с Грузией. Поводом для этого послужил принятый в стране закон об иноагентах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также с критикой закона об иноагентах выступили страны ЕС, пригрозив Грузии приостановкой интеграции. В ответ Тбилиси возложил ответственность за ухудшение с Западом на США и другие страны ЕС, которые публично и непублично анонсируют санкции против республики.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который местные радикалы называют «русским законом». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента. Также власти Грузии требуют от критиков закона аргументов в пользу его отмены и говорят, что пока не слышали их.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл необоснованным утверждения грузинской оппозиции о том, что законопроект является «русским». По его словам, сейчас практически все государства борются с иноагентами, а автором такой «системы борьбы» являются США.

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    23 мая 2024, 05:27 • Новости дня
    Премьер Грузии призвал к деолигархизации США и ЕС

    Премьер Грузии Кобахидзе выразил надежду на деолигархизацию США и ЕС в ближайшие годы

    Премьер Грузии призвал к деолигархизации США и ЕС
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США и ЕС намерены принять меры в отношении Грузии в связи с ее законопроектом об иноагентах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на ЕС и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация.

    Как заявил Кобахидзе, он с «оптимизмом» рассчитывает на то, что «в первую очередь Европейский союз добьется успеха в деолигархизации». По его словам, сейчас есть «серьезные проблемы», а суверенитет стран испытывает «давление», передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

    Однако, по его словам, имеется «серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский союз и США будут деолигархизированы». Руководство Грузии при этом сознательно не уточняет, о ком идет речь. Однако, как заявил Кобахидзе, это «конкретные субъекты из «партии глобальной войны».

    Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России. Он подчеркнул, что «это главная причина разногласий», поэтому «нет места дискуссиям», стране требуется прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    По его словам, Венецианская комиссия, которая призвала «отменить закон в его нынешнем виде», «вошла в абсурд, когда ее заставили написать, что прозрачность не нужна, так как у комиссии больше не было аргументов».

    Тем временем госсекретарь США заявил, что ожидает «действий» со стороны Запада в ответ на законопроект об иноагентах в Грузии. В частности, «ЕС изучает воздействие на процесс присоединения Грузии». По мнению США, проект закона «явно противоречит желанию подавляющего большинства грузин двигаться в сторону интеграции в ЕС», передает ТАСС.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «наложила вето на «русский» закон». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента. Власти Грузии требуют от критиков закона аргументов и говорят, что пока не слышали их.

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    24 мая 2024, 14:18 • Новости дня
    Грузия обвинила США в «хуже чем советских» подходах к санкциям
    Грузия обвинила США в «хуже чем советских» подходах к санкциям
    @ Sina Schuldt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Политсовет правящей «Грузинской мечты», комментируя угрозы Госсекретаря США Энтони Блинкена ввести санкции за закон «О прозрачности иностранного влияния», выступил 24 мая с заявлением о том, что «никакой шантаж не заставит ее предпринять шаги против интересов страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не собираемся торговаться суверенитетом и безопасностью страны», – отметил политсовет.

    В заявлении говорится, что «налицо грубая попытка ограничить независимость и суверенитет Грузии».

    «Грузинская мечта» подчеркивает, что Европа с 1940-х годов и СССР с 1960-х отказались от практики распространения санкций «на членов семьи, в том числе несовершеннолетних».

    «В цивилизованном мире десятилетиями признано, что распространение санкций на членов семьи – это фашистско-большевистское явление. Сейчас же эту форму санкций использует официальный представитель США, что ошеломляет», – сказано в заявлении.

    «Грузинская мечта» отмечает, что под санкциями США сейчас находятся высшие руководители двух стран-кандидатов в Евросоюз – Сербии и Боснии и Герцеговины, но эти государства продолжают процесс сближения с ЕС и им в этом не создают препятствий.

    Также в заявлении «Грузинской мечты» говорится, что «политика шантажа и угроз США против Грузии не соответствует духу партнерства двух суверенных государств, а тем более духу стратегического партнерства», заключенного Вашингтоном и Тбилиси 15 лет назад.

    Правящая партия Грузии называет «беспрецедентным явлением в истории мировой политики угрозу представителя одной страны законодателям другой за голосование за закон «О прозрачности».

    «В историю мировой политики это явление будет вписано серыми буквами», – сказано в заявлении.

    Правящая партия называет санкции «контрпродуктивными», отмечая, что они принесут вред тем, кто их вводит.

    «Призываем всех действовать прагматично, делая действенные шаги для оздоровления ситуации, что в равной степени отвечает интересам народов Грузии и США», – заявила правящая партия Грузии.

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    23 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    В США подготовили законопроект о санкциях против Грузии за закон об иноагентах

    Politico: В США подготовили законопроект о санкциях против Грузии за закон об иноагентах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект о введении санкций в отношении руководства Грузии из-за закона об иноагентах подготовлен сенаторами США, пишет европейское издание газеты Politico.

    По данным Politico, законопроект предполагает введение санкций за «препятствование евроатлантической интеграции Грузии» и за «коррупцию, нарушения прав человека и попытки принятия закона об иностранных агентах или за меры, способствующие его принятию», передает ТАСС.

    В частности, ограничения будут включать запрет на въезд представителям руководства Грузии на территорию Соединенных Штатов и заморозку стратегического диалога между Вашингтоном и Тбилиси.

    Кроме того, законопроект предполагает выделение еще по меньшей мере 50 млн долларов действующим в Грузии НПО на «поддержку демократии» и противодействие «вредоносному внешнему вмешательству».

    Авторами законопроекта выступили демократка Джинн Шахин и республиканец Джим Риш.

    Ранее в Тбилиси обвинили госсекретаря США Энтони Блинкена в подрыве двусторонних отношений.

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    22 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Эксперт назвал «контрпродуктивными» возможные визовые санкции ЕС против Грузии

    Политолог Мамрадзе: Парламент Грузии преодолеет вето президента по закону об иноагентах

    Эксперт назвал «контрпродуктивными» возможные визовые санкции ЕС против Грузии
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров

    Отмена или заморозка либерального визового режима с Грузией, рассматриваемая ЕС в качестве возможного ответа на закон «О прозрачности иностранного влияния», будет контрпродуктивной мерой, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Если такой шаг будет сделан по предложению, как стало известно из СМИ, Нидерландов, Швеции, Эстонии и Чехии, то больше расширится не круг недовольных правительством Грузии, а круг разочаровавшихся партнерами в ЕС. Это будет реакция адекватных людей в Грузии, которые сегодня тоже могут критически относиться к данному закону, – отметил аналитик. – Эти люди будут раздражены авторами такой инициативы».

    «Они будут спрашивать: а их то за что наказывают? Мировой практикой проверено, что наказывать население за решения правительства – контрпродуктивно», – сказал эксперт. По словам Мамрадзе, «на попятную власти Грузии не пойдут и даже под угрозой санкций, очевидно, закон не отменят, разве что могут внести небольшие изменения».

    «Также следует заметить, что главное требование закона – подача деклараций – должно вступить в силу с 1 января. То есть он принимается не для того, чтобы приструнить кого-то перед выборами в парламент в октябре, а именно для обеспечения прозрачности и исключения соблазна финансировать в Грузии негативные процессы», – отметил он.

    Мамрадзе считает, что на следующей неделе парламент преодолеет вето президента. «Конечно, будут новые акции протеста, но, надеюсь, демонстранты больше не захотят проявлять насилие. Оно непопулярно среди обычных граждан», – сказал он.

    Мамрадзе призвал власти Грузии «больше разговаривать с западными партнерами, чтобы объяснять важность закона». «Больше дипломатии!» – сказал он, отметив, что политические процессы должны найти конвертацию в выборах в парламент 26 октября.

    Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на чиновников, что Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония поддерживают обсуждение потенциального введения антигрузинских санкций на встрече глав МИД ЕС на следующей неделе. Санкции, в частности, могут коснуться визового режима с Грузией. Так в ЕС отреагировали на принятие грузинским парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, удастся ли Тбилиси удержаться под давлением американских и европейских властей.

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    23 мая 2024, 16:10 • Новости дня
    В Грузии придумали новое оправдание закону «О прозрачности»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия как страна с «оккупированными территориями» должна иметь закон «О прозрачности иностранного влияния», заявил на пресс-конференции в четверг министр юстиции республики Рати Брегадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наше государство имеет полное право по закону располагать информацией о иностранном влиянии, – сказал он. – Часть нашей территории оккупирована, у нас сложная геополитическая обстановка и, несмотря на это, Грузия движется к НАТО и Евросоюзу».

    Поэтому в Грузии должен быть законный способ «легитимными путями собирать информацию об иностранном влиянии в стране и делиться ею с общественностью», считает Брегадзе.

    Министр, комментируя жесткую критику этого закона со стороны Запада, отметил, что «Грузия обязательно перейдет на этап переговоров с Евросоюзом о членстве, как до этого получила статус кандидата в ЕС».

    На следующей неделе парламент планирует преодолеть вето президента, наложенное на закон, принятый 14 мая.

    После войны в 2008 году Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

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    22 мая 2024, 10:35 • Новости дня
    Всемирный банк начал финансирование проекта энергокабеля по дну Черного моря

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Всемирный банк утвердил выделение Грузии первой фазы финансирования проекта прокладки энергокабеля по дну Черного моря в Европу объемом в 35 млн долларов в рамках трехэтапной программы ESPIRE общей стоимостью в 500 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В сообщении грузинского офиса ВБ отмечается, что этот проект «имеет потенциал связать Южный Кавказ и Юго-Восток Европы в контексте усиления энергобезопасности».

    Помимо энергетического кабеля планируется проложить оптико-волоконный на частные инвестиции.

    Вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал этот проект «флагманским» в плане сотрудничества его страны и Евросоюза.

    Проект транспортировки «зеленой энергии» из Азербайджана и стран Центральной Азии в ЕС предусматривает прокладку кабеля протяженностью 1195 километров. Сейчас проект находится на стадии разработки ТЭО. В целом он оценивается в 2,3 млрд евро и поддерживается Европейской комиссией. Планируется проложить кабель в течение трех-четырех лет. Соглашение подписано ранее Румынией, Венгрией, Азербайджаном и Грузией.

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    22 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    Премьер Грузии отправился на церемонию прощания с президентом Ирана

    Премьер Грузии примет участие в церемонии прощания с президентом Ирана

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в среду направился в Иран для участия в траурных церемониях по случаю гибели при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД республики Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавших их лиц, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вместе с премьер-министром Грузии в Иран поехал глава МИД Илья Дарчиашвили.

    Дипломатические отношения между Грузией и Ираном установлены 15 мая 1992 года. Страны поддерживают активные политические, экономические и гуманитарные контакты. Вместе с тем Грузия не участвует в формате «три плюс три» по региональным проблемам, который объединяет, кроме стран Южного Кавказа, Россию, Турцию и Иран.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, прибывший в Тегеран, почтил на прощальной церемонии память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

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    24 мая 2024, 12:53 • Новости дня
    Парламент Грузии пообещал преодолеть вето на закон «О прозрачности»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии 28 мая преодолеет вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния», заявил депутат от парламентского большинства Дмитрий Хундадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вето на этот грузинский закон будет преодолено, и он войдет в силу», – заявил парламентарий, комментируя угрозы госсекретаря США Энтони Блинкена о санкциях за поддержку данного документа.

    По его словам, «если США, Запад пойдут на санкции против Грузии, то это ударит по их же репутации. Нельзя санкционировать законодателей за законы».

    «Если же нам предстоит выбрать между усилением суверенитета Грузии и авиабилетами и визами, мы примем решение в пользу Родины», – сказал Дмитрий Хундадзе.

    Он напомнил, что Запад не ввел санкции против бежавших из Грузии высоких чиновников саакашвилевского режима – экс-министра обороны Давида Кезерашвили  и бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили.

    «Уже на самом Западе страны одна за другой принимают аналогичные законы для защиты своего суверенитета. Для Грузии же этот закон определили как «русский», и это – двойные стандарты», – сказал депутат.

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    23 мая 2024, 10:39 • Новости дня
    Генпрокурор Грузии ушел в отставку

    Генпрокурор Грузии ушел в отставку по состоянию здоровья

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подал в отставку, объяснив это состоянием здоровья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он заявил, что «сложнейшее решение принял по рекомендации врачей, так как процесс лечения займет несколько месяцев».

    Теперь уже бывший генпрокурор сообщил, что уже более недели проходит лечение за рубежом.

    Шотадзе занимает должность генпрокурора Грузии пятый год.

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    22 мая 2024, 10:54 • Новости дня
    В Тбилиси раскритиковали негативный вердикт СЕ по грузинскому закону «О прозрачности»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Венецианская комиссия Совета Европы представила «политически пристрастное» негативное заключение в отношение принятого парламентом Грузии 14 мая закона «О прозрачности иностранного влияния», заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вместо правового обсуждения мы получили политически предвзятую оценку с извращенными фактами», – сказал он, комментируя рекомендацию Венецианской комиссии не принимать закон.

    «Вместо аргументов мы получили политические сигналы конкретных групп, – заявил градоначальник. – Это подтверждает отсутствие правовых или иных аргументов к закону».

    По словам Кахи Каладзе, «Венецианская комиссия рекомендут Грузии отказаться от прозрачности НПО и СМИ, считая это недемократичным».

    «Да это уже просто непредставимо! В заключении нет правовых аргументов, никаких объяснений, никакого содержательного рассмотрения! Даю обещание, что мы не променяем интересы Грузии ни на что», – заявил Генсек правящей партии.

    На следующей неделе парламент планирует преодолеть вето президента, наложенное на этот закон 18 мая.

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    24 мая 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали ЕС за угрозы покушения на премьера Грузии

    Сенатор Климов: Угрозы ЕС в адрес грузинских политиков возмутительны

    В Совфеде раскритиковали ЕС за угрозы покушения на премьера Грузии
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Угрозы еврокомиссара в адрес премьера Грузии следует рассматривать в двух плоскостях: с одной стороны, это неприемлемое давление на Тбилиси; а с другой – варварское отношение ЕС к покушению на Роберто Фицо. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Ираклий Кобахидзе обвинил ЕС в шантаже и угрозах. Еврокомиссар Оливер Варгелий считает, что его слова были вырваны из контекста.

    «История, когда премьера суверенной страны в ходе телефонного разговора пытается отчитать еврокомиссар, абсолютно дикая. Мне кажется, европейский дипломат что-то напутал. Грузия не входит в Евросоюз, поэтому на каком основании он вообще звонит Кобахидзе?», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Более того, этот разговор показал истинное отношение властей Евросоюза к покушению на Роберта Фицо. «Это еще одно проявление того варварства, в которое впало современное европейское объединенное сообщество», – акцентировал парламентарий.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии. В разговоре, отметил Кобахидзе, еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», и, перечисляя эти меры, добавил: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным».

    По словам премьера, эта угроза была «шокирующей» даже в условиях «длительного шантажа» со стороны США и Европы. «Когда в контексте шантажа, связанного с законом «О прозрачности», упоминают премьер-министра Словакии, который несколько дней назад подвергся нападению и который сейчас находится на лечении, это нас крайне беспокоит», – добавил грузинский премьер, пояснив, что посчитал себя обязанным обнародовать эту информацию «в целях профилактики», передает ТАСС.

    Позднее выяснилось, что Кобахидзе звонил еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий. Тот подтвердил, что упоминал покушение на Фицо, но утверждает, что его слова вырвали из контекста. «Я почувствовал необходимость привлечь внимание премьер-министра к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – уверяет европейский дипломат.

    Напомним, покушение на Роберта Фицо было совершено в середине мая после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове в 190 километрах от столицы. Глава кабинета министров получил огнестрельные ранения. Нападавший задержан. Им оказался писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» 71-летний Юрай Цинтула. Он использовал короткоствольное ружье, которым владел легально. Позже Цинтула признал, что не согласен с политикой действующего правительства. По его словам, главное, он хочет, чтобы была оказана военная помощь Украине и считает действующее правительство предательским по отношению к ЕС.

    Что касается отношений Грузии и Запада, то они обострились после принятого кавказской республикой закона об иноагентах. Госдеп объявил об ограничении выдачи виз для граждан Грузии, «ответственных за подрыв демократии» в стране, а также для членов их семей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели на самом деле преследуют Вашингтон и Брюссель и удастся ли Тбилиси удержаться под давлением американских и европейских властей.

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    23 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили Блинкена в подрыве двусторонних отношений

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузинский депутат от проправительственного движения «Сила народа» Созар Субари обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в умышленном подрыве двусторонних отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В открытом письме главе Госдепа в четверг грузинский парламентарий напомнил о недавней критике действий США со стороны сенатора Теда Круза, который заявил о том, что своими действиями американская администрация «финансирует врагов и подрывает друзей».

    В этой связи депутат от «Силы народа» отметил, что «маленькая Грузия озабочена» заявлениями Блинкена в Сенате о том, что США и ЕС собираются принять меры против Тбилиси из-за закона «О прозрачности иностранного влияния».

    «Вы и действующая администрация США, к сожалению, все сделали для того, чтобы слова «дружба» и «стратегическое партнерство» в наших отношениях приобрели негативную коннотацию, – заявил Созар Субари. – Вы нападаете на нас, а мы защищаемся».

    Депутат отмечает, что администрация США «вопреки воле народа Грузии... стимулирует агрессивное меньшинство» для смены правительства, которое пользуется поддержкой большинства.

    По его словам, принятый 14 мая парламентом Грузии закон «помогает правительству Грузии обороняться от бессмысленных нападок администрации США».

    Депутат считает, что «угрозы США не дадут ничего, как и попытки устроить революции без поддержки народа».

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    24 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    В Тбилиси упрекнули Запад за отказ признать суверенитет Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что Запад отказывается признавать право Грузии на суверенитет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Против Грузии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния» осуществляется политика давления и шантажа. Западу сложно понять, что у Грузии есть право быть суверенным государством», – заявил парламентарий.

    По его словам, «шантаж и запугивание только стимулируют к сохранению суверенитета». «Мы будем тверды», – заявил Ираклий Кадагишвили.

    Его коллега по парламенту и по правящей партии Леван Мгалоблишвили, комментируя угрозы США ввести санкции, сказал, что как отец пятерых детей «с достоинством чувствует себя в Грузии».

    «Если меня поставят перед выбором отказаться ради визы от защиты святости семьи и многовековых грузинских традиций, то пусть будет стыдно тем политикам, которые поставят меня перед такой дилеммой», – заявил парламентарий.

    На следующей неделе парламент Грузии планирует преодолеть вето президента, наложенное на этот закон 18 мая.

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