Грузия обвинила США в «хуже чем советских» подходах к санкциям

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Не собираемся торговаться суверенитетом и безопасностью страны», – отметил политсовет.

В заявлении говорится, что «налицо грубая попытка ограничить независимость и суверенитет Грузии».

«Грузинская мечта» подчеркивает, что Европа с 1940-х годов и СССР с 1960-х отказались от практики распространения санкций «на членов семьи, в том числе несовершеннолетних».

«В цивилизованном мире десятилетиями признано, что распространение санкций на членов семьи – это фашистско-большевистское явление. Сейчас же эту форму санкций использует официальный представитель США, что ошеломляет», – сказано в заявлении.

«Грузинская мечта» отмечает, что под санкциями США сейчас находятся высшие руководители двух стран-кандидатов в Евросоюз – Сербии и Боснии и Герцеговины, но эти государства продолжают процесс сближения с ЕС и им в этом не создают препятствий.

Также в заявлении «Грузинской мечты» говорится, что «политика шантажа и угроз США против Грузии не соответствует духу партнерства двух суверенных государств, а тем более духу стратегического партнерства», заключенного Вашингтоном и Тбилиси 15 лет назад.

Правящая партия Грузии называет «беспрецедентным явлением в истории мировой политики угрозу представителя одной страны законодателям другой за голосование за закон «О прозрачности».

«В историю мировой политики это явление будет вписано серыми буквами», – сказано в заявлении.

Правящая партия называет санкции «контрпродуктивными», отмечая, что они принесут вред тем, кто их вводит.

«Призываем всех действовать прагматично, делая действенные шаги для оздоровления ситуации, что в равной степени отвечает интересам народов Грузии и США», – заявила правящая партия Грузии.