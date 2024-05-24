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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    21 комментарий
    24 мая 2024, 00:16 • Новости дня

    Власти Газы заявили о критической нехватке топлива в больнице «Аль-Акса»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти сектора Газа обратились к мировому сообществу с призывом срочно поставить топливо в больницу «Аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах.

    «Мы призываем международное сообщество и организации системы ООН доставить в больницу «Аль-Акса» 50 тысяч литров топлива в ближайшие часы, чтобы предотвратить страдания сотен больных и раненых», – говорится в заявлении управления по работе со СМИ Газы, передает ТАСС

    Власти Газы утверждают, что администрация больницы несколько часов безуспешно пыталась связаться со Всемирной организацией здравоохранения, которая отвечает за поставки топлива.

    В настоящее время в больнице "Аль-Акса" находятся более 1200 пациентов, половина из которых страдает от почечной недостаточности и нуждается в регулярном диализе.

    Ранее сообщалось, что больница может прекратить работу из-за дефицита топлива.

    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    22 мая 2024, 20:35 • Новости дня
    Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами

    Байден считает, что Палестина не может быть признана государством в одностороннем порядке

    Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке, необходимо двухгосударственное решение, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

    По словам представителя Белого дома, Байден считает, что государство Палестина может быть создано путем прямых переговоров между сторонами, но не односторонним признанием, передает ТАСС.

    Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. Израиль отозвал послов из Ирландии, Норвегии и Испании в ответ на признание Палестины.

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    21 мая 2024, 20:48 • Новости дня
    Блинкен намекнул на возвращение санкций против МУС из-за решения по Израилю
    Блинкен намекнул на возвращение санкций против МУС из-за решения по Израилю
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США намерены выработать вместе с Конгрессом надлежащий ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен фактически дал понять, что власти США могут пересмотреть решение об отмене односторонних санкций в отношении МУС, которые были введены при Дональде Трампе. По словам госсекретаря, нынешние решения МУС «совершенно неверные на многих уровнях», передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что МУС может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. Сенатор Константин Долгов назвал такую позицию Госдепа циничной.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    21 мая 2024, 01:26 • Новости дня
    Захарова сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом

    Захарова сравнила реакцию США на обвинения МУС в адрес властей Израиля с ужалившим самого себя скорпионом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Захарова в Telegram сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом или пауком, который запутался в собственной паутине. По ее словам, «визитной карточкой англосаксов» можно считать как вызванную «американскими политинженерами» катастрофическую ситуацию на Ближнем Востоке, так и «легитимизацию непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры».

    Напомним, Госдеп осудил решение прокурора МУС «поставить в один ряд» палестинское движение ХАМАС и Израиль. США считают, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    21 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Сенатор Долгов: Оценки Госдепа шагов МУС в адрес России и Израиля циничны

    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Позиция Вашингтона о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем абсолютно цинична. Делая подобные заявления, Госдеп пытается выгородить Тель-Авив, а также подтвердить приверженность антироссийскому курсу. Такая политическая игра дорого обойдется американским властям, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «США не просто не ратифицировали Римский статут, но и приняли закон, согласно которому американские граждане не могут быть арестованы по распоряжению Международного уголовного суда. Оценки Госдепа шагов МУС в адрес Израиля и РФ циничны. В этом контексте я бы даже сказал так: чья бы корова мычала, а американская молчала бы», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий полагает, что власти США, объясняя разницу в действиях МУС, преследуют две цели. «Во-первых, они хотят выгородить Израиль в палестинском конфликте. Этим Белый дом активно занимается на протяжении длительного времени. Во-вторых, подтвердить приверженность администрации Байдена антироссийскому курсу», – пояснил он.

    При этом Вашингтон вновь проявил двойные стандарты, добавил собеседник. Он убежден: такая позиция Соединенных Штатов отталкивает от них большое количество стран – особенно арабских. «МУС себя полностью дискредитировал. Эта структура политизирована и не имеет никакого отношения к международной законности. Однако действия США вызывают еще больше вопросов. Они ведут политическую игру, используют Гаагу в своих интересах. Подобный подход будет стоить Вашингтону дополнительных минусовых очков на международной арене», – прогнозирует парламентарий.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. По его словам, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской спецоперацией Украина признает юрисдикцию суда, сказал представитель Госдепа.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллер, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала». Он также утверждает, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    Президент США Джо Байден также осудил требование прокуратуры к МУС выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Он добавил, что не считает действия израильской армии геноцидом, и продолжает поддерживать Израиль в противостоянии с движением ХАМАС. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против суда в случае выдачи ордера на арест израильского премьера. Он считает, что полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США». Джонсон обвинил инстанцию в попытке уравнять «израильских чиновников и злых террористов».

    Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь признал, что не готов подробно комментировать требования прокурора суда в Гааге. При этом он отметил, что США продолжат оказывать поддержку МУС в вопросе «преступлений на Украине», слова американского министра обороны приводит ТАСС.

    Отличие оценок США действий МУС в отношении России и Израиля в очередной раз говорит о двойных стандартах и лицемерии Вашингтона, подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов. «Ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного – сведения счетов с неугодными государствами», – говорится в распространенном посольством заявлении Антонова.

    Накануне прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, выполнит ли МУС требование прокурора и как это решение повлияет на ситуацию в Израиле.

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    22 мая 2024, 10:33 • Новости дня
    Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии в ответ на признание Палестины

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился немедленно отозвать послов страны из Ирландии и Норвегии для консультаций.

    По его словам, такая мера стала ответом на решение этих государств признать Палестину в качестве суверенного государства, передает РИА «Новости».

    Кац отметил, что такие шаги со стороны других стран будут иметь «тяжелые последствия».

    Напомним, 22 мая Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать палестинское государство.

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    21 мая 2024, 04:56 • Новости дня
    Байден вступился за Израиль перед МУС

    Байден отказался считать действия Израиля в секторе Газа геноцидом

    Байден вступился за Израиль перед МУС
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США отвергают обвинения со стороны Международного уголовного суда против властей Израиля, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден сказал, что происходящее в секторе Газа «не является геноцидом», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что США поддерживают Израиль и помогают ему «в деле устранения» лидера движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и «остальных мясников ХАМАС», чтобы «ХАМАС было разгромлено», передает ТАСС.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

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    23 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Захарова напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

    Захарова в связи с ситуацией вокруг Палестины напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

    Tекст: Антон Антонов

    США выступают против одностороннего признания Палестины, но сами возглавляли «парад нелегитимных признаний» Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала в Telegram заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриана Уотсона о том, что Вашингтон выступает за двухгосударственное решение проблемы и прямые переговоры между сторонами, а не за одностороннее признание Палестины другими странами.

    В ответ Захарова заявила: «А что там с Косово у американского президента?». Она подчеркнула, что между Белградом и Приштиной не было никаких «двусторонних прямых переговоров», которые привели бы к признанию независимости Косово. Также в Косове не проводилось «легитимного референдума».

    При этом, как подчеркнула Захарова, «сначала Буш-младший, затем и тогдашний начальник Байдена – Обама» возглавили «парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости». «Бесплатный курс американской истории для СНБ США», – заявила она.

    Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. В СНБ Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке.

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    22 мая 2024, 09:12 • Новости дня
    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Politico: Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Tекст: Александра Юдина

    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство 22 мая, пишет газета Politico.

    По данным издания, власти Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности, передает РИА «Новости».

    Также в среду официально признать Палестину решила Норвегия.

    По информации телерадиокомпании NRK, соответствующее заявление объявят власти страны 22 мая.

    Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.

    Напомним, в данный момент Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия – сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция – в 2014 году.

    Как сообщалось ранее, президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.

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    21 мая 2024, 01:58 • Новости дня
    Небензя призвал оказать давление на США из-за ситуации в Газе

    Небензя в СБ ООН призвал международное сообщество в связи с ситуацией в Газе оказать давление на США

    Tекст: Антон Антонов

    Международному сообществу в связи с ситуацией в секторе Газа необходимо оказывать давление не только на Израиль, но и на США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В СБ ООН состоялось заседание по ситуации в Рафахе. Небензя подчеркнул, что США являются «главным союзником» Израиля, передает ТАСС.

    Он полагает, что сейчас возможность перевода конфликта в политико-дипломатическое русло «выглядит призрачной», так как Израиль не собирается останавливать военные действия, хотя и не может добиться с их помощью поставленных целей. Небензя указал, что «упрямство» властей Израиля создает угрозу для израильских заложников.

    Небензя отметил, что США одобрили выделение 26 млрд долларов Израилю, что «почти в восемь раз больше ежегодно выделяемой суммы». В результате у Израиля появятся «новые бомбы и ракеты для уничтожения мирных палестинцев». «Вот как на самом деле Соединенные Штаты заботятся о мире на Ближнем Востоке», – сказал постпред.

    Напомним, 10 мая военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» военной операции в городе Рафах.

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    21 мая 2024, 13:08 • Новости дня
    В Кремле назвали любопытной реакцию США на требование МУС по Нетаньяху

    Tекст: Ольга Никитина

    Реакция США на требование Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является «весьма любопытной», отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля напомнил, что Россия не является участницей Римского статута и юрисдикцию этого суда не признает.

    Песков отметил, что «ситуация более чем любопытная» в плане отношения Вашингтона, который готов использовать санкции против МУС.

    «С одной стороны, мы не поддерживаем, но с другой стороны, конечно, мы внимательно наблюдаем, фиксируем особенности позиции», – передает ТАСС слова Пескова.

    Напомним, президент США Джо Байден заявил ранее, что его страна отвергает обвинения со стороны Международного уголовного суда против властей Израиля.

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    22 мая 2024, 02:14 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильские войска на границе с Ливаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики шиитского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по израильской армии на юге Ливана.

    Целью атаки, как утверждает группировка, стала казарма израильтян в районе Зыбдин. «Хезболла» сообщила, что в результате прямого попадания ракеты Израиль понес потери, передает ТАСС

    Кроме того, «Хезболла» обстреляла из минометов израильские позиции в населенных пунктах Рувейса, Маликия, Рагеб и Эль-Мердже.

    Группировка заявила, что атаки являются ответом на действия Израиля и поддержкой палестинцев в секторе Газа.

    В ответ Израиль нанес авиаудары по позициям «Хезболла» в деревнях Аит-эш-Шааб, Айтарун, Джиббин и Марун-эр-Рас.

    В результате налета на Ярину погиб один боевик «Хезболла»/ Также поступает информация о раненых среди мирного населения.

    С октября 2023 года в результате боевых действий на юге Ливана погибло 89 мирных жителей, 478 бойцов «Хезболла» и палестинских группировок, 14 израильских военнослужащих и 11 поселенцев/

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    22 мая 2024, 06:03 • Новости дня
    Госдеп допустил участие Саудовской Аравии и ОАЭ в дежурстве в секторе Газа

    Госдеп допустил участие Саудовской Аравии и ОАЭ в обеспечении безопасности в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США допускает, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) могут принять участие в обеспечении безопасности в секторе Газа после урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

    Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По словам Блинкена, «ряд стран могли бы, по крайней мере, на временной основе, сыграть практическую роль в обеспечении безопасности, в управлении» сектором Газа.

    При этом госсекретарь подтвердил, что США по-прежнему рассчитывают на нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

    «Думаю, сейчас тот момент, когда необходимые соглашения между США и Саудовской Аравии находятся в пределах досягаемости», – сказал Блинкен.

    В то же время он отметил, что даже в случае достижения договорённостей между Вашингтоном и Эр-Риядом, «Израиль должен будет сделать ряд вещей».

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    22 мая 2024, 04:25 • Новости дня
    В результате рейдов израильской армии в секторе Газа погибли десять человек

    В результате рейдов израильской армии в секторе Газа погибли как минимум десять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее десяти человек погибли в результате рейдов, проведенных израильской армией в секторе Газа.

    Мирные жители были убиты израильскими военными в городе Аз-Завайда в центральной части анклава, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Ранее сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда потребовал ордера на арест премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    У прокуратуры, согласно заявлению, есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года».

    В ООН заявляли ранее, что число погибших в Газе превысило 34 тысячи человек, из которых 13 тысяч – дети.

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    22 мая 2024, 13:17 • Новости дня
    Израиль отозвал посла из Испании в ответ на решение страны по Палестине

    Израиль отозвал посла из Испании после отзыва дипломатов из Норвегии и Ирландии в ответ на решение стран по Палестине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Исраэль Кац заявил, что отзыв послов является реакцией на «недружественные шаги» со стороны этих стран в связи с их решением признать палестинское государство, пишет портал Ynet.

    Отмечается, что решение стран признать палестинское государство является односторонним шагом, который не способствует мирному процессу на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Также политик сообщил, что вызванным дипломатам будет выражен протест и показаны видеозаписи того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС в октябре 2024 года похитили израильских женщин-военнослужащих.

    Ранее Кац распорядился немедленно отозвать послов страны из Ирландии и Норвегии для консультаций.

    Напомним, 22 мая Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать палестинское государство.

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