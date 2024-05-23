Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Синоптик дал прогноз на начало лета в Москве
Синоптик Ильин дал прогноз на начало лета в Москве
Теплая погода в столице сохранится до конца недели, в начале следующей недели она продолжится, но после этого в городе станет холоднее, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Воздух на этой неделе прогреется до 23–28 градусов тепла, но 31 мая может начаться короткое похолодание, температура будет колебаться от 15 до 22 градусов тепла, сказал Ильин «Вечерней Москве».
Он добавил, что это почти на 10 градусов холоднее того, что фиксируется в Москве сейчас.
Начало июня также будет холодным, температура 1 и 2 числа может быть не выше 15–22 градусов. Но уже с 3 июня ожидается потепление – выше 20 градусов.