Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Число погибших при пожаре в хостеле в Подмосковье выросло до восьми человек
Число жертв пожара в хостеле в Московской области увеличилось до восьми человек, сообщили в МЧС.
На месте возгорания найдено тело еще одного погибшего, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что один из пострадавших на пожаре был госпитализирован, общее число жертв выросло до восьми.
Напомним, возгорание произошло в садовом некоммерческом товариществе «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья.
После пожара заведено уголовное дело об организации незаконной миграции.