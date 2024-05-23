Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Дело о незаконной миграции заведено после пожара с семью жертвами в Подмосковье
Дело об организации незаконной миграции открыли после пожара в хостеле в Московской области, где погибли семь человек, сообщили в прокуратуре региона.
Дело завели по статье об организации незаконной миграции, указало ведомство, передает ТАСС.
Согласно данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, в который позже заселили иностранцев без регистрации в России.
В МЧС уточняли, что всего при пожаре погибло семь человек. Возгорание произошло в садовом некоммерческом товариществе «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья.