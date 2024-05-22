Король Бахрейна прибыл с официальным визитом в Москву

В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.9 комментариев
В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.9 комментариев
«Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?0 комментариев
Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.18 комментариев
В офисе президента Ирана раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси
По его словам, в глубине ущелья мог был туман, однако на траектории полета тумана не было – облака были немного выше вертолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
Также чиновник указал, что экипаж вертолета заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками.
Позднее, после исчезновения вертолета Раиси, экипаж второго борта отправился на его поиски и попытался выйти с ним на связь.
«Я плохо себя чувствую, не знаю, что произошло, не знаю, где я, под деревьями, никого не вижу, я один», – передал он слова имама.
Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.
JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию
Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».
«Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.
Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.
В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.
МИД пригрозил Франции «не только политическим» ответом при отправке войск на Украину
По его словам, ответ будет «не только политическим», о чем французскую сторону уже предупреждали, передает РИА «Новости».
Студенников также отметил, что участие Франции в боевых действиях на Украине сделает ее стороной конфликта, что, в свою очередь, «многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав».
Кроме того, дипломат выразил надежду, что в правящих кругах Франции «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться» и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.
В ООН не смогли объяснить, почему скрывают сведения об атаках ВСУ на мирных жителей Белгородской области
По словам Манту, ООН, равно как и ВОЗ, располагают оперативным персоналом для помощи беженцам на Украине. Однако у организаций нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения России, поэтому они вынуждены просто ждать, сказала она.
Известно, что из-за увеличения числа обстрелов со стороны ВСУ на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен повышенный уровень террористической опасности, передает РИА «Новости».
До этого сообщалось, что накануне в Белгородской области российские средства ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников, а во второй половине дня в понедельник – радиолокационную ракету HARM.
Отмечается, что на реке Лене в районе села Жиганск Жиганского района Республики Саха (Якутия) во время ледохода затонули теплоходы «Софрон Данилов» и «Капитан Бурковский». Пострадавших нет, передает ТАСС.
Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются.
Ранее прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе (Ко Хе, Коралловый остров) неподалеку от Пхукета, все россияне и трое членов экипажа были спасены.
Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»
Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.
Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.
В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.
«Если кто-то хочет открыть «второй фронт», вот есть страны Прибалтики, пусть и открывают, пусть оставят Грузию в покое», – заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, ряд западных стран в последнее время проявляют к Грузии «недружественное и нездоровое отношение».
«Когда распадался Советский Союз, Грузия была первой, где народ вышел и сделал свое дело. Теперь пусть делают другие. Мы никогда не отступали, сражались, участвовали в международных миссиях. Но теперь к нам относятся недружественно», – сказал Каха Каладзе.
По его словам, критики Грузии являются людьми, которые «первыми дискредитируют Европу и европейское будущее».
«Нам сегодня нужен мир. Нам нужны друзья и партнеры, нужны здоровые отношения. К этому Грузия готова, но попытки использовать Грузию в чужих интересах, устроить здесь такую же ситуацию, как на Украине, это не получится!» – заявил мэр на заседании столичного правительства.
«Народ Грузии должен знать, кто ее любит, а кто враждует. Вражда – это когда Запад финансирует здесь революционный сценарий, финансирует вовлеченные в поляризацию организации», – сказал генсек правящей партии.
Помимо обсуждаемого сейчас предложения об использовании доходов от реинвестирования замороженных активов, G7 не исключает возможности конфискации этих активов напрямую, передает ТАСС.
По словам Кэмерона, «вполне может настать время, когда Россия будет платить или должна будет выплатить Украине репарации… и в этой ситуации активы, которые по-прежнему находятся у нас, могут сыграть очень важную роль».
Ранее в Совете ЕС заявили, что центральные банки стран Евросоюза обязуются передавать доходы от замороженных российских активов в институты сообщества раз в два года.
Захарова назвала «приступом безумия» заметку в The Times с обвинениями России в покушении на премьера Словакии Фицо
«Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», – приводит ТАСС слова Захаровой.
При этом, представитель МИД России заметила, что в газету The Times «даже вяленую воблу заворачивать опасно – рыба сойдет с ума».
Напомним, покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько ранений и перенес операцию.
Нападавший задержан. По данным словацких СМИ, это 71-летний писатель Юрай Цинту.
Ранее сообщалось, что в Словакии начали проверку версии, что стрелявший в премьера действовал не один.
Энтомолог Гниненко назвал самые эффективные и бесполезные способы защиты от комаров
«В летний период комары бывают всегда. В более теплые годы, когда водоемы хорошо прогреваются, их может быть больше. Если очень сухо и пересыхают мелкие водоемы, их может быть относительно мало. Часто после сильных разливов рек, когда формируются и долго сохраняются временные водоемы, да еще и погода жаркая, комаров бывает больше всего», – говорит Гниненко. Он подчеркивает, что в природе комар – это очень полезное насекомое. Они сами являются пищей для многих птиц, а их личинки, которые живут в воде, служат кормом для рыб.
«Защищаться на природе от комаров лучше всего с помощью обычных репеллентов. Дома помогают антимоскитные сетки на окнах и фумигаторы, их сейчас в магазинах много. Но на улице использование фумигаторов малоэффективно. Они рассчитаны на замкнутые помещения», – объясняет энтомолог.
Менее всего, по его словам, эффективны «народные средства», вроде натирания кожи соком разных трав вроде цимбопогона (лемонграсса), а также использование эфирных масел ароматических растений – мяты, гвоздики, лимона или лаванды. Эти запахи хоть и не нравятся кровососущим, но не защитят от их нападения на человека.
«Если комаров очень много, то здесь поможет только накомарник – это такая сетка, пропитанная репеллентами. Ей, как правило, накрывают голову так, чтобы комар не пробрался», – заключил Гниненко.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили 47 новых вирусов у комаров. При этом она подчеркнула, что российские ученые разработали тесты на 40 разных возбудителей, они способные выдавать результаты уже через несколько минут после тестирования.
Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации
«Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.
В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.
Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.
Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.
При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.
«Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.
Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.
«Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.
По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.
Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.
В ходе штурма «Сорока» получил ранение и решил спрятаться в первом попавшемся подвале, чтобы перебинтоваться, однако там уже находились украинские солдаты, которые, увидев его, направили в его сторону автоматы, передает «Российская газета».
«За мной заскочил «Золотой». По нему выстрелили, слава богу, он остался жив. Собственно, потерял сознание, очнулся без оружия, без брони. Украинцев было семеро. Хотели они нас сдать командованию», – поделился воспоминаниями боец.
По словам «Сороки», трое украинцев ушли искать потерянную рацию, но были расстреляны своими же. В итоге в подвале остались двое бойцов ВС России и четверо военных ВСУ. «В ходе беседы было понятно, что воевать они не хотят. Похватали их кого на стройке, кого на улице. Единственное, они боялись, что их расстреляют», – рассказал военнослужащий.
«Сорока» убедил украинцев сдаться, пообещав отвести их прямо к командованию. В итоге все четверо украинцев решили не возвращаться на родину даже по обмену, чтобы вновь не оказаться на фронте.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал самый эффективный способ спастись для солдат ВСУ.
ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили высадку десанта на Кинбурнскую косу
Лебедев сообщил РИА «Новости», что все военные объекты в основном расположены на побережье, гражданским туда вход воспрещен. Ночью, по его словам, российская сторона дважды ударила по объектам в Очакове с помощью БПЛА.
«Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», – уточнил он.
По информации Лебедева, в порт в последние дни были доставлены «различные плавсредства – от катеров до водных мотоциклов». «Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», – добавил он.
В апреле подполье сообщало, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.
Госсекретарь Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»
По его словам, Раиси был причастен к «ужасающим деяниям как судья и президент», иранскому народу и миру «будет лучше теперь, когда Раиси мертв», передает РИА «Новости».
Также Блинкен отметил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.
Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.
Зеленский пожаловался, что Запад рассматривает вариант поражения Украины
По мнению Зеленского, на Западе боятся полностью разорвать отношения в Россией. По его словам, не все закрыли посольства в России, не все отправили российских дипломатов домой, потому что оставляют двери с Москвой приоткрытыми и предполагают возможное поражение Украины, передает ТАСС.
Ранее Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.