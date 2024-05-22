Кремль анонсировал встречу Путина с королем Бахрейна в Москве

Tекст: Ольга Никитина

«Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях», – говорится в сообщении. По итогам встречи планируется подписание документов.

В числе вопросов для обсуждения также актуальная международная повестка, «включая ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств», говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в среду, 24 мая, прибудет с визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.