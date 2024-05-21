Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?0 комментариев
Туск учредил комиссию по расследованию российского влияния
Президент Польши Туск учредил комиссию по расследованию российского влияния
Россия и Белоруссия оказывали влияние на внутриполитическую ситуацию в Польше. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, распорядившись создать специальную комиссию для расследования.
По словам Туска, комиссия во главе с начальником службы военной контрразведки Ярославом Стружиком займется расследованием фактов российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность Польши в период с 2004 по 2024 год, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, в Польше арестованы девять человек, которые обвиняются в диверсиях якобы «по запросу российских служб».