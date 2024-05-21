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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    21 мая 2024, 13:45 • Новости дня

    ФСБ пресекла в ЛНР попытки сотрудничества граждан Украины с разведкой

    ФСБ пресекла в ЛНР попытки сотрудничества граждан Украины с украинской разведкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ по Западному военному округу пресекли на территории Луганской народной республики (ЛНР) попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как говорится в сообщении, УФСБ России по Западному военному округу на территории ЛНР пресекли попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки, которые по их заданию собирали сведения о местонахождении подразделений ВС России, а также иных мероприятий войсковой активности частей и соединений 20-й общевойсковой армии, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что органы военной контрразведки объявили троим гражданам Украины официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статье «Шпионаж».

    Ранее в Луганской народной республике задержали украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.

    19 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» продвинулась вглубь обороны противника. Отмечается, что уничтожены до 420 украинских военных, 15 единиц бронетехники, 155-мм гаубица М777, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30 и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    Как указали в Минобороны, на Донецком направлении группировки войск «Центр» и «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено более 1025 украинских военных, пять танков, шесть БМП, 20 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и FH-70, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град», а также два склада боеприпасов.

    В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, разгромив 63-ю механизированную бригаду ВСУ. Потери украинской стороны составили до 440 человек, два автомобиля, три гаубицы М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика».

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 128-й бригаде теробороны ВСУ. Уничтожено до 105 украинских военных, две БМП, три автомобиля, 155-мм гаубица FH-70, 122-мм САУ «Гвоздика».

    В Минобороны подчеркнули, что в Херсонской и Запорожской областях группировка войск «Днепр» нанесла поражение 37-й бригаде морской пехоты и 65-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 60 человек, пять автомобилей, три гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

    В сообщении говорится, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах. Средствами ПВО сбиты 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из них самолетного типа, тактическая ракета «Точка-У», 12 ОТРК ATACMS, четыре УАБ Hammer, два ПРР HARM, девять РСЗО HIMARS и «Ольха», уточнили в ведомстве.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 374 БПЛА, 522 ЗРК, 16 085 танков и ББМ, 1305 РСЗО, 9683 орудия полевой артиллерии, 21 815 единиц спецтехники.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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    20 мая 2024, 07:57 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении группировки ВСУ на востоке Часова Яра

    Источник: Группировка ВСУ на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена

    Стало известно об уничтожении группировки ВСУ на востоке Часова Яра
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка Вооруженных сил Украины на востоке Часова Яра практически уничтожена. Часть города находится в серой зоне, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, восточная часть Часова Яра находится в серой зоне, там почти не осталось группировки противника, поскольку те, кто мог, сбежали, остальных уничтожили российские бойцы.

    Он добавил, что ВСУ по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.

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    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    20 мая 2024, 06:33 • Новости дня
    В Раде назвали украинского «руководителя фронта» преступником

    Зампредседателя комитета Рады Безуглая назвала командующего объединенными силами ВСУ Содоля преступником

    В Раде назвали украинского «руководителя фронта» преступником
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Командующий объединенными силами ВСУ – «новый руководитель фронта» – генерал Юрий Содоль является преступником, заявила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский позволил Содолю «поставить своих»: Галушкина, Соколова, Луценко» – сделав выбор в их пользу «не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции», передает ТАСС.

    Безуглая заявила, что Юрий Галушкин, который 11 мая был снят с поста командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков», «провалил оборону» в Харьковской области.

    Кроме того, она сообщила, что против Соколова идет уголовное расследование за его действия в предыдущие годы конфликта. Луценко Безуглая обвинила в том, что была прорвана украинская оборона у поселка Очеретино в ДНР.

    Безуглая посетовала, что ни при Сырском, ни при его предшественнике на посту главкома ВСУ Валерии Залужном «ни один генерал не наказан». Она считает, что после замены главкома «ничего не изменилось», а высокопоставленные военные «всплывают» снова и снова».

    Напомним, подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Наступление ВС России под Харьковом – только начало
    Сенатор Джабаров: Наступление ВС России под Харьковом – только начало
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Наступление российских военных на Харьковском направлении – это только начало, все исконно русские земли должны быть освобождены от неонацистов, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    В своем Telegram-канале он отметил, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов. Он также добавил, что с принятием закона об усилении мобилизации Украина «стала концлагерем».

    Также Джабаров подчеркнул, что Украину привели на грань катастрофы, а чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобожденных территорий.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

    Коментарии (23)
    20 мая 2024, 09:21 • Новости дня
    Пленный украинский пограничник рассказал об отсутствии обороны под Харьковом

    Украинский пленный: Оборонительные рубежи под Харьковом собирали из подручных средств

    Пленный украинский пограничник рассказал об отсутствии обороны под Харьковом
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система оборонительных рубежей в приграничье под Харьковом была не пригодна для отражения наступления, рассказал попавший в плен пограничник Андрей Шоланки.

    По его словам, в Харьковской области обороны просто нет, нет огневых точек вообще, блиндажей, российских военных встречали в полный рост, передает РИА «Новости».

    Шоланки добавил, что часть, в которой он служил, прибыла на передовую вблизи границы чуть более месяца назад, при этом пограничники откапывали себе норы, чтобы не замерзнуть по ночам.

    Пленный рассказал также, что украинские военные все делали своими силами, им не показывали даже карты, а проводник провел на передовую и сказал, чтобы выходили обратно сами.

    Он добавил, что несколько недель они спали в неподготовленных, затопленных водой блиндажах.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что командующий объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль является преступником.

    Коментарии (7)
    18 мая 2024, 14:09 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

    Минобороны: ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый ДНР, противник потерял до 690 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-20, артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В то же время, группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и теробороне в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка ЛНР.

    Отражена контратака ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника – до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Также за сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское ДНР. Отразили пять контратак ВСУ в районах Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево ДНР.Потери противника – до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять автомобилей.

    Кроме того поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В то же время подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ – до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля, поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица «Мста-Б».

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    18 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Подпольщики уничтожили железнодорожный релейный шкаф и задержали на сутки движение военных составов с техникой и личным составом ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева сообщили, что харьковское сопротивление сожгло релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, по которой перевозили личный состав, боеприпасы, военную технику ВСУ в сторону фронта и обратно, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 17:42 • Новости дня
    В Британии спрогнозировали реакцию Запада на военный переворот в Киеве

    Британский эксперт Меркурис: Военный бунт в Киеве вполне возможен, Запад не будет вмешиваться

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине могут начаться протесты, а военные подразделения устроят бунт, Запад не станет вмешиваться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

    По его словам, крах правительства, как было в Сайгоне, начал происходить в последние несколько недель войны, если на Украине повторится така же ситуация, то на Западе примут решение «держаться подальше», чтобы не потонуть вместе с Киевом, передает РИА «Новости».

    Меркурис допустил коллапс подобного рода, он отметил, что крах не исключен, потому что в некоторых украинских подразделениях серьезно недовольны новым главкомом ВСУ Александром Сырским.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

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    19 мая 2024, 08:10 • Новости дня
    ПВО сбила за ночь 57 БПЛА в Краснодарском крае и три в Белгородской области

    Минобороны: ПВО сбила за ночь 57 БПЛА в Краснодарском крае и три в Белгородской области

    ПВО сбила за ночь 57 БПЛА в Краснодарском крае и три в Белгородской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО России сбили за ночь три дрона в Белгородской области и 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны России, три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области, 57 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

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    19 мая 2024, 15:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове
    Взрывы прогремели в Харькове
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

    По его словам, в Харькове слышны взрывы, других подробностей он не привел, передает ТАСС.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога.

    Напомним, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят.

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    18 мая 2024, 16:46 • Новости дня
    Военкор опубликовал видео Волчанска «в огне»

    Военкор опубликовал видео Волчанска «в огне» с высоты птичьего полета

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка войск «Север» контролирует почти половину города Волчанска, идут бои, противник упирается, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в комментарии к видео.

    Коц в своем Telegram-канале написал, что противник стягивает в Волчанск мощные резервы, чтобы российские войска не смогли большими силами переправиться через реку Волчью, но это ему не поможет.

    «Север» идет», – добавил военкор.

    Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска освободили более 200 кв. километров территории области, производятся зачистки по Волчанску.

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    20 мая 2024, 23:56 • Новости дня
    Зеленский назвал цель проведения саммита по Украине в Швейцарии

    Зеленский назвал давление на Россию основной целью проведения «мирной» конференции в Швейцарии

    Tекст: Антон Антонов

    Саммит по Украине в Швейцарии, на котором участники собираются обсудить так называемую украинскую формулу мира, нужен в первую очередь для политического давления на Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Еще одной целью конференции Зеленский назвал «привлечение большого числа стран, мирового большинства». Ключевыми вопросами он считает продовольственную и ядерную безопасность, а также обмен военнопленными.

    Зеленский заявил, что далее последуют «технические решения», планируется составить «план», который «передадут и представят на разных площадках России», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По версии Зеленского, переговоры с Россией после саммита можно будет вести по схеме «зерновой сделки». Как утверждает Зеленский, «зерновая сделка» сначала рассматривалась Украиной, Турцией и ООН, а затем трехстороннюю договоренность представили Москве. Зеленский рассчитывает, что после саммита Москве придется говорить с большинством стран мира, а не только с Украиной.

    Напомним, уже известно, что саммит в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга.

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    21 мая 2024, 09:01 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ обстреливали Белгородский регион из Плетеневки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные оборудовали огневые точки почти в каждом доме недавно освобожденной Плетеневки в Харьковской области, откуда обстреливали города Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что в данный момент ВСУ все еще пытаются уничтожить деревню и продолжают периодически обстреливать дома из ствольной артиллерии, передает РИА «Новости».

    Российские военные тем временем оказывают помощь мирным жителям, которые остались в своих домах.

    В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой ВСУ.

    Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.

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    21 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

    По его словам, ВС РФ постепенно выравнивают линию фронта в этом регионе.

    «Наши ребята контролируют порядка 40% города», – приводит его слова ТАСС.

    Ганчев отметил, что российские силы «глубоко вклинились в оборону» и смогли выбить врага, закрепив позиции. Основная часть северной части города, по его словам, уже полностью освобождена.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области отметил, что город является стратегическим, поэтому украинские войска подтягивают «очень серьезные силы» и «пытаются контратаковать».

    Кроме того, российские войска, рассказал Ганчев, успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, где уже контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могли бы использовать для подтягивания резервов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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