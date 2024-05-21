Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.10 комментариев
ФСБ пресекла в ЛНР попытки сотрудничества граждан Украины с разведкой
ФСБ пресекла в ЛНР попытки сотрудничества граждан Украины с украинской разведкой
Сотрудники УФСБ по Западному военному округу пресекли на территории Луганской народной республики (ЛНР) попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, УФСБ России по Западному военному округу на территории ЛНР пресекли попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки, которые по их заданию собирали сведения о местонахождении подразделений ВС России, а также иных мероприятий войсковой активности частей и соединений 20-й общевойсковой армии, передает ТАСС.
В пресс-службе добавили, что органы военной контрразведки объявили троим гражданам Украины официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статье «Шпионаж».
Ранее в Луганской народной республике задержали украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.