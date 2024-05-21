Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.10 комментариев
Экс-главу Минстроя Ставрополья заподозрили в мошенничестве
Экс-главу Минстроя Ставрополья Васильева заподозрили в мошенничестве
Бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева задержали по делу о мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.
Васильев задержан по делу о мошенничестве на 50 млн рублей, в деле есть и другие фигуранты, сообщил собеседник ТАСС.
Между тем в ГУ МВД по Ставропольскому краю указали, что по делу проходят двое жителей региона. Мужчины убедили подрядчика, заключившего муниципальный контракт на реконструкцию дороги в Курском округе, что смогут поставить нужный щебень.
Получив деньги, они не исполнили свои обязательства, они украли 50 млн рублей, их задержали.
Ранее в мае советника губернатора Самарской области и директора «Института регионального развития» (ИРР) Ольгу Михееву задержали по делу о мошенничестве.