Экс-главу Минстроя Ставрополья заподозрили в мошенничестве

Экс-главу Минстроя Ставрополья Васильева заподозрили в мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярев

Васильев задержан по делу о мошенничестве на 50 млн рублей, в деле есть и другие фигуранты, сообщил собеседник ТАСС.

Между тем в ГУ МВД по Ставропольскому краю указали, что по делу проходят двое жителей региона. Мужчины убедили подрядчика, заключившего муниципальный контракт на реконструкцию дороги в Курском округе, что смогут поставить нужный щебень.

Получив деньги, они не исполнили свои обязательства, они украли 50 млн рублей, их задержали.

Ранее в мае советника губернатора Самарской области и директора «Института регионального развития» (ИРР) Ольгу Михееву задержали по делу о мошенничестве.