Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?24 комментария
ПВО отразила атаку РСЗО «Ольха» и беспилотника ВСУ в Белгородской области
Минобороны: ПВО отразила атаку РСЗО «Ольха» и беспилотника ВСУ в Белгородской области
Российская система ПВО ночью отразила атаку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что в течение минувшей ночи российская система ПВО отразила атаку ВСУ с применением РСЗО «Ольха» и дрона. Обошлось без пострадавших.
Накануне над Белгородской областью уничтожены два БПЛА и снаряд РСЗО «Ольха». Позднее ПВО сбила ракету HARM. Вечером в Белгородской области уничтожили шесть украинских беспилотников.