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    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    18 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    8 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    40 комментариев
    20 мая 2024, 17:04 • Новости дня

    Медведев назвал «опереточную фигуру», которая сменит Зеленского

    Медведев заявил о возможном покушении на Зеленского, как на Гитлера в 1944-м

    Медведев назвал «опереточную фигуру», которая сменит Зеленского
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недовольные круги на Украине могут захотеть убить Владимира Зеленского по сценарию покушения части немецкой верхушки на Адольфа Гитлера в 1944 году, однако на смену ему придет «опереточная фигура», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев, в части слоев украинского общества возможны волнения по поводу нелегитимности Зеленского после истечения его президентских полномочий. Или, по его словам, может произойти покушение «на злобного клоуна-кокаиниста» по сценарию покушения на Гитлера, которое было проведено графом фон Штауффенбергом в июле 1944 года. «Особенно, если часть недовольного украинского олигархата решит убрать безумного актеришку, заменив его более лояльной фигурой», – отметил он, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что это все равно ничего не изменит ни для России, ни для Украины. «Разве что появится новая опереточная фигура, не скованная собственным запретом на переговоры с Россией», – уточнил он.

    Кроме того, зампред Совбеза добавил, что украинцы могут свободно не выполнять изданные в последнее десятилетие нормативные акты, поскольку они неправовые – как в гитлеровской Германии. Он пояснил, что изданные Зеленским и его кликой акты и так не подлежали исполнению, поэтому с точки зрения теории государства «акты бандеровского режима не являются правом», точно так же, как и «законы, принимавшиеся когда-то нацистской Германией».

    «Это тот парадоксальный случай, когда нормативные акты преступного государства не могут считаться правом в его истинном значении, – уточнил он. – Это похоже на издание заведомо противоправного приказа в армии. Можно отказаться от исполнения, но можно и попасть под трибунал или просто получить пулю».

    Ранее Медведев заявил, что Украина может капитулировать под руководством как президента Владимира Зеленского, так и другого лидера, «хоть свиньи в ермолке».

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какая судьба ждет Зеленского после окончания его президентских полномочий.

    20 мая 2024, 07:08 • Новости дня
    Стала известна модель разбившегося в Иране вертолета

    Tasnim: Разбившимся вертолетом, на котором летел Раиси, был американский Bell 212

    Стала известна модель разбившегося в Иране вертолета
    @ Juergen Lehle/wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разбившимся на северо-западе Ирана вертолетом, на котором летели президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, был американский Bell 212, сообщило агентство Tasnim.

    Как сообщает агентство, вертолет был произведен в США, он мог перевозить до 14 человек с максимальной скоростью 190 км/ч, передает ТАСС.

    Ранее был обнаружен вертолет президента Ирана.

    Напомним, турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета.

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    20 мая 2024, 10:56 • Новости дня
    Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана

    Красный Полумесяц: Президент и глава МИД Ирана погибли в первые же мгновения катастрофы

    Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы, сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

    Обломки разбившегося вертолета были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. метров, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRIB.

    В поисково-спасательной операции принимали участие более 2 тыс. человек, добавил он, уточнив, что при проведении операции иностранная помощь не потребовалась.

    Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

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    20 мая 2024, 05:42 • Новости дня
    Обнаружен вертолет президента Ирана

    КСИР и Красный Полумесяц сообщили о найденном вертолете президента Ирана Раиси

    Обнаружен вертолет президента Ирана
    @ MSNBC/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Поисково-спасательные отряды нашли вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили Корпус стражей исламской революции и Иранское общество Красного Полумесяца. Иранский чиновник заявил, что вряд ли Раиси удалось выжить.

    Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что «вертолет найден», передает ТАСС со ссылкой на IRIB.

    Иранские спасатели прибыли на место падения вертолета, передает RT со ссылкой на Tasnim.

    Reuters приводит слова неназванного иранского чиновника, который сообщил, что вертолет полностью сгорел. По его словам, вероятность того, что Раиси жив, низка, все пассажиры на борту вертолета считаются погибшими, передает РИА «Новости».

    Напомним, турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета.

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    19 мая 2024, 19:13 • Новости дня
    Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков «российским городом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков «российским городом».

    Она заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

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    20 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ
    ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки провели удар по месту совещания командиров двух штурмовых бригад украинской армии, сообщило Минобороны России.

    ВС России поразили место совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 138 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили за сутки 45 дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».

    С начала СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 419 дронов, 523 ЗРК, 16 097 танков и других бронемашин, 1305 машин РСЗО, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    20 мая 2024, 03:28 • Новости дня
    Военные ДРК рассказали об участии американцев и британца в попытке мятежа

    Представитель вооруженных сил ДРК Экенге сообщил об участии американцев и британца в попытке госпереворота

    Военные ДРК рассказали об участии американцев и британца в попытке мятежа
    @ REUTERS/Arlette Bashizi

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько американцев и британец участвовали в попытке государственного переворота в Демократической Республике Конго, сообщил официальный представитель вооруженных сил ДРК бригадный генерал Сильвен Экенге.

    Экенге сказал, что в среди путчистов были американцы, в том числе «двое белых», и «натурализованный британец», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Четверо мятежников убито, около 40 задержаны. Ликвидированного лидера мятежников Кристиана Малангу он назвал «натурализованным американцем конголезского происхождения».

    Посол США в ДРК Лэйси Тэмлин обещала сотрудничать с конголезскими властями в случае причастности американских граждан к путчу. Она заявила, что «шокирована событиями».

    Напомним, вооруженные силы ДРК предотвратили попытку госпереворота. Мятежники несли флаги Республики Заир, это название страна носила с 1971 по 1997 год. 41-летний Маланга жил в США, он позиционировал себя как член движения «Новый Заир».

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    20 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси

    Tasnim: Пятничный имам Тебриза был жив еще в течение часа после авиакатастрофы в Иране

    Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и даже смог позвонить по телефону, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

    Как говорится в сообщении, Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета. При этом глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд отметил, что все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы.

    По последним данным, спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана.

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    19 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Установлено точное место падения вертолета президента Ирана

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об установленном месте падения вертолета президента страны Раиси

    Установлено точное место падения вертолета президента Ирана
    @ LiveNOW from FOX/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Получен сигнал, позволивший определить точное место падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.

    Гализаде сообщил, что поступил «сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа». Сейчас все привлеченные к поисково-спасательной операции «направляются в район» падения вертолета. Гализаде выразил надежду, что сможет «сообщить народу хорошие новости».

    Командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР направились к месту падения вертолета, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана. Поиски осложнены погодными условиями.

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    20 мая 2024, 07:57 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении группировки ВСУ на востоке Часова Яра

    Источник: Группировка ВСУ на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена

    Стало известно об уничтожении группировки ВСУ на востоке Часова Яра
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка Вооруженных сил Украины на востоке Часова Яра практически уничтожена. Часть города находится в серой зоне, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, восточная часть Часова Яра находится в серой зоне, там почти не осталось группировки противника, поскольку те, кто мог, сбежали, остальных уничтожили российские бойцы.

    Он добавил, что ВСУ по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.

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    20 мая 2024, 05:31 • Новости дня
    Мадрид отозвал посла в Аргентине из-за слов Милея о жене премьера Испании

    После обвинений Милея в адрес жены премьера Испании Санчеса Мадрид отозвал посла в Аргентине

    Мадрид отозвал посла в Аргентине из-за слов Милея о жене премьера Испании
    @ Juan Carlos Rojas/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как президент Аргентины Хавьер Милей обвинил жену премьера Испании Педро Санчеса Бегунью Гомес в «коррумпированности», Мадрид отозвал посла в Буэнос-Айресе, сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

    Милей высказал обвинения в адрес Гомес на мероприятии Europa Viva 24, организованного ультраправой партией Vox в Мадриде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Infobae.

    Альбарес сообщил, что посол отозван «для консультаций на неопределенный срок». По его словам, Милей пренебрег дипломатическими обычаями и элементарными правилами сосуществования государств.

    Напомним, в мае канцелярия президента Аргентины выступила с резким осуждением слов министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, заявившего о том, что Милей якобы находится под воздействием «неких веществ».

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    19 мая 2024, 23:47 • Новости дня
    Летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета

    Tекст: Антон Антонов

    Имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, который находился на борту вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, выходил на связь после крушения вертолета, сообщил замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.

    Сафари сообщил, что Аль-Хашему «в первое время после происшествия» дважды удалось выйти на связь. Он рассказал, что «чувствует себя плохо». При этом имам заявил, что «слышит звук машин скорой помощи», передает РИА «Новости».

    Напомним, командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде заявил, что определено место падения вертолета.

    Коментарии (6)
    20 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы

    Tasnim: При опознании тел погибших при аварии вертолета президента Ирана Раиси возникли проблемы

    При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы
    @ Iranian Red Crescent Society/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Как сообщил агентству Tasnim представитель Корпуса стражей исламской революции в провинции Восточный Азербайджан, работы по опознанию ведутся на месте крушения вертолета, который перевозил президента Исламской республики Эбрахима Раиси.

    По его словам, некоторые тела трудно идентифицировать, передает ТАСС.

    Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

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    20 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Посол назвал причину крушения вертолета Раиси

    Посол Ирана в Минске: Причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали погодные условия

    Посол назвал причину крушения вертолета Раиси
    @ Azin Haghighi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали погодные условия, сообщил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    Все произошло из-за плохих метеорологических условий, передает ТАСС слова дипломата.

    В районе катастрофы, напомнил он, «был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная». Дипломат уточнил, что это первая версия произошедшего, которая основывается в том числе на том, что спасателям потребовалось время, чтобы добраться к месту трагедии.

    При этом, как подчеркнул Алиреза Санеи, точную причину будут устанавливать соответствующие органы, и это потребует времени. Он призвал ждать итогов расследования.

    Ранее сообщалось, что иранские спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета, в котором, в частности, находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Коментарии (10)
    20 мая 2024, 07:20 • Новости дня
    Президент Ирана погиб при крушении вертолета

    Mehr: Президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета

    Президент Ирана погиб при крушении вертолета
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Эбрахим Раиси и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr.

    Как говорится в сообщении, президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли при крушении вертолета на северо-западе Ирана, среди погибших значится и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, передает РИА «Новости».

    Агентство сообщило, что кроме президента Ирана и главы МИД на борту вертолета находились глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, экипаж вертолета и охранник.

    Тем временем агентство IRNA сообщает, что правительство Ирана соберется на экстренное заседание после сообщения о гибели  Раиси. Информация о точном времени проведения заседания не приводится.

    Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что нет «никаких признаков», что кому-то из пассажиров вертолета удалось выжить.

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    19 мая 2024, 19:34 • Новости дня
    Генштаб Ирана призвал задействовать силы армии и полиции для поиска вертолета Раиси

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери призвал задействовать все имеющиеся силы армии, чтобы найти вертолет с президентом страны Эбрахимом Раиси, сообщило агентство Fars.

    Багери также добавил, что для поиска необходимо задействовать силы КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС) и полиции. Вооруженные силы находятся в районе ЧП с вертолетом и проводят расследование, уточнил Багери, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны. Позже стало известно, что экипаж вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв.

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