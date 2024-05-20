Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
В Израиле назвали «позором и лицемерием» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
В Израиле прокомментировали возможную выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, сообщили местные СМИ.
Как сообщает 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на дипломатический источник в окружении Нетаньяху, это решение, которое, если будет выполнено, станет позором и лицемерием в мировом масштабе. Источник подчеркнул, что здесь «лицемерию нет предела», передает ТАСС.
Отмечается, что сейчас израильские официальные лица высокого ранга проводят срочные совещания из-за МУС.
Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.