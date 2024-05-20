В Израиле назвали «позором и лицемерием» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на дипломатический источник в окружении Нетаньяху, это решение, которое, если будет выполнено, станет позором и лицемерием в мировом масштабе. Источник подчеркнул, что здесь «лицемерию нет предела», передает ТАСС.

Отмечается, что сейчас израильские официальные лица высокого ранга проводят срочные совещания из-за МУС.

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.