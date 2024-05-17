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    Какой должна быть буферная зона России в Харьковской области
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    13 комментариев
    17 мая 2024, 22:48 • Новости дня

    Поставки самолетов МС-21 решили начать в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Первые девять самолетов МС-21 будут поставлены в 2025 году. Об этом говорится в распоряжении правительства, утверждающем изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года.

    С 2026 года планируется ежегодно поставлять свыше 20 самолетов SSJ New, а с 2029 года – 72 самолета МС-21, сообщает ТАСС

    Ростех сообщил о переносе сроков поставок самолетов SSJ New на 2026 год и МС-21 на 2025 год.

    Ранее руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в 2025-2026 годах планируется начать серийный выпуск лайнеров МС-21.

    По словам Чемезова, испытания самолета пока еще идут, его безопасность стоит на первом месте.

    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

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    17 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт Леонков назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются показать Вашингтону хоть какие-то «успехи». Поскольку на линии боевого соприкосновения достижений нет, ставка делается на удары по территории России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 102 дронов над регионами России.

    «В ночь на 16 мая ВСУ уже пытались нанести по Крыму комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет ATACMS. Я не исключаю, что это была некоторая подготовка к нынешней массированной атаке», – считает военный эксперт Алексей Леонков. Он объясняет: сначала противник провел разведку, затем произвел расчеты, а уже этой ночью запустил дроны и безэкипажные катера (БЭК).

    Собеседник при этом напомнил, что комплексы противовоздушной обороны не обеспечивают стопроцентную защиту, а противник, когда рассчитывает такие массированные атаки, всегда ставит целью перегрузить ПВО.

    По его мнению, любопытны также цели, которые ставили перед собой ВСУ. «Ударами по Крыму и Краснодарскому краю они, вероятно, рассчитывали нанести ущерб Черноморскому флоту. Также я допускаю, что противник хотел нарушить процессы отгрузки нефтепродуктов. Что касается Новороссийска, там расположен один из крупных торговых морских портов, где идет погрузка, в том числе пшеницы», – детализировал спикер.

    «В Курской области противник пытается дотянуться до АЭС. А в Белгородской области ВСУ почти всегда целятся в топливно-энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты», – добавил он. При этом Леонков связывает массированную атаку с недавним визитом на Украину Энтони Блинкена.

    «Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант – атаковать регионы России», – пояснил аналитик.

    «Очевидно, что эти попытки не способны изменить ситуацию на фронте. Единственное, к чему они приводят – это то, что добровольцев, желающих противостоять противнику, в России становится только больше», – указал эксперт.

    Массовый налет дронов на Крым и Краснодарский край не случайно совпал с недавним визитом Блинкена в Киев, также пишет в своем Telegram-канале политический обозреватель Андрей Медведев. «Там ему показали производство БПЛА. Ночью продемонстрировали их боевое применение, спектр возможностей», – уверен он.

    «Как только Запад окончательной поймет, что миллиард долларов, потраченный на дроны, принесет более серьезный результат, чем миллиард, потраченный на танки, война станет иной. И проблем у нас прибавится кратно», – считает эксперт. По его мнению, беспилотники могут заменить и артиллерию, и фронтовую авиацию.

    «Думать, что у противника не хватит на это возможностей, крайне опасно. У Украины нет проблем с поставкой комплектующих. Причем, судя по последним событиям, Киев будет все чаще наносить удары по гражданским объектам в России и просто по мирным людям. Басаевщина чистой воды», – полагает он.

    Эксперт убежден, что офис Зеленского осознанно идет к практике террора. «Надо просто быть к этому готовыми, и заранее вырабатывать тактику и методы противодействия», – заключил Медведев.

    Силы ПВО в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, над Крымом сбит 51 аппарат, над Краснодарским краем – 44, над Белгородской областью – шесть, над Курской – один. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, были сбиты десятки беспилотников и уничтожено более пяти БЭК. По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Однако обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», в результате в части города пропало электричество. Утром губернатор сообщил об отмене занятий в школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом.

    Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар. На данный момент его локализовали.

    Напомним, 16 мая ВСУ попытались атаковать Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль. Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.Ru назвал действия противника ожидаемыми. Он напомнил, что США поставили Украине дальнобойные ракеты, дальность которых составляет 300 км. «Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — отметил Цеков.

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    15 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS

    Минобороны: Российская система ПВО сбила десять ракет ATACMS над Крымом

    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за минувшую ночь сбила десять ракет ATACMS над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    По данным оборонного ведомства, российская ПВО сбила в ночь на среду десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, а также французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники над Крымом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила за ночь 17 беспилотников над российской территорией.

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    17 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России

    Российская ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России

    ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь российская система противовоздушной обороны и Черноморский флот успешно отразили атаки украинских беспилотников и катеров, уничтожив 102 дрона и шесть катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО перехватили и уничтожили 51 беспилотник над Крымским полуостровом, 44 – над Краснодарским краем, шесть – над Белгородской областью и один – над Курской областью.

    Также в течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали гражданские объекты в Новороссийске, силами ПВО подавлено более десяти украинских беспилотников. Также украинские войска с использованием беспилотников атаковали гражданскую инфраструктуру в Туапсе, из-за падения БПЛА на территории НПЗ произошел пожар.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    15 мая 2024, 04:05 • Новости дня
    Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик

    Путин рассказал о планах России войти в четверку мировых экономик

    Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа, в котором рассказал о целях России, отношениях с Западом и сотрудничестве с Китаем.

    «Мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркул, что это невозможно без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Для этого планируется наращивать производительность за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации.

    Одновременно власти будут заниматься подготовкой «грамотных, современно мыслящих специалистов».

    При этом Путин напомнил, что Россия переживает непростые времена из-за действий западных стран.

    «Западные элиты упорно пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием... Угрожают расчленить нашу страну... Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов», – напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по Украине: «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине».

    Однако, по словам Путина, переговоры должны учитывать интересы России и обеспечивать ей гарантии безопасности.

    Ненадежность таких гарантий Путин назвал серьезной проблемой.

    «Главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», – подчеркнул Путин.

    В то же время российский президент напомнил, что Земля – это общий дом всего человечества, и все его жители имеют равные права.

    Также Путин рассказал о задачах, стоящих перед новым составом правительства России, среди которых развитие регионов страны и решение демографических проблем.

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    15 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

    Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО своевременно обнаружила и перехватила беспилотник ВСУ над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в 7.30 дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана.

    По данным оборонного ведомства, беспилотник не достиг целей. Инцидент не привел к пострадавшим и разрушениям.

    Ранее стало известно, что власти Татарстана привели все службы в режим повышенной готовности.

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    16 мая 2024, 19:23 • Новости дня
    Эксперты: Путин собрал правительство победы

    Эксперты назвали черты кадровой политики нового президентского срока Путина

    Эксперты: Путин собрал правительство победы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент при реализации своей кадровой стратегии ставит людей «на вырост», дает человеку возможность проявить себя. Управленцы получают возможность зарекомендовать себя в регионах и дорасти до федерального уровня, насыщая правительство профессиональными кадрами. Опыт нынешних министров позволяет стать им правительством победы, считают эксперты.

    Начало нового президентского срока Владимира Путина стало перезагрузкой всей системы власти, заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Новое правительство: кадровая политика президента в действии». По его мнению, все кадры, назначенные сейчас, являются «кадрами Путина». Этот процесс стоит оценивать как системную кадровую политику, не выискивая какие-либо связи с группами влияния.

    «Президент оказался верен своей кадровой стратегии. Виден эволюционный путь развития – он переназначает кадры, понимая их высокий уровень профессионализма. При этом процесс рекрутинга носит институциональный характер. Так, «школа губернаторов» регулярно выпускает многих федеральных политиков», – уточняет он.

    Еще одна важная черта кадровой системы – преемственность. Чеснаков отметил повышение пяти губернаторов до федерального уровня. «Эти люди прошли школу на региональном уровне, и сегодня они могут реализовывать себя на более высоких постах. То есть мы видим ориентацию на единую систему публичной власти, как это прописано в Конституции», – подчеркивает эксперт.

    Важность «школы губернаторов» для рекрутинга управленцев отмечает и Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. «Это большая система по отбору и обучению специалистов. Сегодня выпускники и слушатели ее предыдущих циклов насытились опытом в субъектах страны и возвращаются на федеральный уровень», – указывает он.

    Эксперт напоминает, что перешедшие в правительство Михаил Дегтярев и Роман Старовойт были слушателями программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. В свою очередь новый глава Минпромторга Антон Алиханов был наставником конкурса «Лидеры России». Врио губернаторов, которых назначил президент, также являлись слушателями «школы губернаторов». Таким образом в стране формируется «единая, большая команда Путина».

    При этом глава государства делает «кадровые закладочки» – «ставит людей «на вырост», пробует их там, где можно подстраховать. «Владимир Путин не делает резких шагов, дает человеку возможность проявить себя. Реализуется меритократический принцип – власть достается по способностям, профессиональным навыкам», – подчеркивает Алиев.

    Ушедшие на федеральный уровень экс-руководители субъектов доказали на деле, что  могут преодолевать сложнейшие вызовы в вверенных им регионах, отмечает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Алиханов отлично справился с санкционным давлением в Калининграде как регионе-эксклаве. Тула, которую возглавлял Дюмин, тоже быстро перестроилась в санкционный период, там появились быстрые и понятные кейсы импортозамещения. Старовойт в Курской области проявил себя как управленец, успешно реагирующий на вызовы для приграничного региона. Дегтярев глубоко вовлечен в спортивную сферу, обладает управленческим опытом, так как руководил Хабаровским краем. Сергей Цивилев отлично управлял Кузбассом – центром энергетической системы страны», – перечислила она.

    На освободившиеся места глав регионов приходят также подготовленные специалисты. Четыре из пяти новых врио либо являются выпускниками, либо сейчас учатся в той же «школе губернаторов». Все они имеют широкий управленческий опыт, отмечает заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

    «В целом кадровая политика – это не про обновление ради обновления, не про консерватизм ради консерватизма. Это про выполнение задач, эффективность и оптимальное использование ресурсов при выполнении этих задач. Позитивные результаты от работы правительства, администрации президента и вообще всей системы – налицо», – добавляет Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ.

    По его оценке, отдельного внимания заслуживает фигура нового министра обороны Андрея Белоусова, который являлся «ключевым стратегом» правительства. По его словам, это человек, не чуждый сфере обороны, поскольку Белоусов курировал нацпроект по беспилотникам.

    «Его перевод в военное ведомство – это работа над тем, чтобы цена победы не оказалась избыточной или заоблачной. Опыт, успех при реализации предыдущих проектов – все это есть у нового правительства, чтобы стать правительством победы», – замечает Кузнецов.

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    16 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    Эксперт: Готовые пожертвовать жизнью ради своей страны люди достойны быть в органах власти

    Артист Чуйков: Выпускники президентской программы «Время героев» станут новой элитой России

    Эксперт: Готовые пожертвовать жизнью ради своей страны люди достойны быть в органах власти
    @ времягероев.рф

    Tекст: Олег Исайченко

    После прохождения президентской образовательной программы «Время героев» отобранные для нее ветераны боевых действий займут ответственные посты в самых разных сферах власти и станут новой элитой России, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. В четверг было объявлено о наборе первых 83 участников СВО для прохождения обучения по программе «Время героев».

    «Главная цель программы «Время героев» – подготовка компетентных, высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО и ветеранов боевых действий. Люди, которые готовы пожертвовать жизнью ради своей страны и защищают ее, достойны быть в органах власти и управления», – считает Сергей Чуйков, заслуженный артист ЛНР, солист Луганской академической филармонии.

    Программа «Время героев» стартовала этой весной и реализуется РАНХиГС по поручению президента России. Чуйков полагает, что все кандидаты, прошедшие отбор, «максимально достойны» занять после прохождения обучения государственные должности.

    «У них есть управленческий опыт и боевые награды. Программа направлена на то, чтобы такие люди прошли максимальную подготовку и обучение, а затем заняли ответственные посты во всех сферах власти. Как сказал наш президент, это будущая элита России», – добавил Чуйков.

    В четверг прошло заседание общественного совета президентской образовательной программы «Время героев». В рамках мероприятия объявили о наборе первых 83 участников спецоперации для прохождения обучения. Уже в конце мая они приступят к занятиям.

    Отбор кандидатов проходил с учетом нескольких базовых критериев – управленческий опыт, заслуги в специальной военной операции, а также результат комплексной оценки лидерского потенциала. Участники, предварительно попавшие на первый уровень обучения, имеют высокие показатели по всем указанным направлениям.

    В числе победителей конкурса больше всего военнослужащих Вооруженных сил РФ, но представлены и другие ведомства, а также добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО. Среди них 53 старших и 24 младших офицеров. Также в программе участвуют матросы, сержанты и старшины. Из 83 человек, отобранных для первого уровня обучения, 20 имеют звания Героев России, 64 человека награждены орденами Мужества, причем многие дважды, трижды и четырежды.

    Детали обучения во время заседания раскрыл Алексей Комиссаров, ректор РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей». «Основной акцент в программе будет сделан на формировании у участников, обладающих опытом управления в Вооруженных силах, управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы», – указал он.

    «При этом переход к новым управленческим компетенциям не означает отказа от военного опыта управления, а наоборот, предполагает его эффективное использование и переосмысление для новой роли на основе развития сложившихся и необходимых в современной России ценностных установок», – добавил Комиссаров.

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    15 мая 2024, 07:37 • Новости дня
    В Ростовской области на топливной базе прогремели два взрыва

    Губернатор Ростовской области Голубев: На топливной базе прогремели два взрыва

    Tекст: Александра Юдина

    Два взрыва произошли на топливной базе в Пролетарском районе Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    В своем Telegram-канале он указал, что на топливной базе в Пролетарском районе после прилета двух украинских дронов произошло два взрыва. Возгорания нет. Обошлось без пострадавших.

    Ранее в Белгородской области были сбиты несколько воздушных целей, пострадали два человека.

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    15 мая 2024, 00:53 • Новости дня
    Путин призвал новый кабмин к реализации намеченных планов

    Путин встретился с новыми министрами правительства и призвал их к реализации намеченных планов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин встретился с новым составом кабинета министров и призвал серьезно отнестись к реализации намеченных планов.

    «Впереди у нас много задач», – сказал глава государства, отметив, что в ходе обсуждения кандидатур в Госдуме говорили о состоянии отраслей и о том, что нужно сделать для реализации планов, передает ТАСС

    Путин также выразил уверенность, что новый состав правительства, укрепленный за счет губернаторского корпуса, обеспечит преемственность госпрограмм и национальных проектов.

    Президент сообщил, что подписал указ о награждении госнаградами членов предыдущего состава кабмина.

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    14 мая 2024, 23:36 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с новым кабмином

    Президент России Владимир Путин назначил встречу с новым кабинетом министров на 14 мая

    Президент РФ Владимир Путин встретится с новым кабинетом министров вечером во вторник, 14 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Да. Ждем такую встречу», – передает слова Пескова ТАСС.

    Ранее во вторник кандидатуры вице-премьеров и министров были утверждены в Госдуме, а по руководителям силовых ведомств и МИД состоялись консультации в Совете Федерации. После этого глава государства подписал указы об их назначении.

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    16 мая 2024, 16:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Китай ориентируются на построение справедливого миропорядка

    Политолог Кузнецов: Россия и Китай схожим образом видят политическое и экономическое будущее мира

    Эксперт: Россия и Китай ориентируются на построение справедливого миропорядка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия и Китай ведут диалог, отвечающий интересам обеих сторон. Это тревожит США и ЕС. Западные СМИ уже пишут о том, что развитие партнерства Москвы и Пекина рискует обернуться крахом для западных претензий на сохранение мирового господства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя визит Владимира Путина в КНР.

    «Китай стал первым государством, которое Владимир Путин посетил после инаугурации. На это имеется несколько причин. Во-первых, таким образом подчеркивается символизм нашего диалога с Пекином. Год назад Си Цзиньпин также прибыл в Россию после переизбрания», – считает Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Во-вторых, к настоящему времени Поднебесная стала одним из важнейших партнеров России. Оба лидера демонстрируют, что сформированную дружбу необходимо укрепить так, чтобы диалог сохранил свою теплоту на многие поколения вперед. То есть мы формируем фундамент по-настоящему долгосрочного партнерства», – отмечает он.

    «Сотрудничество положительно сказывается и на дальневосточных регионах нашей страны. Во многом эти территории имели тесные контакты с Китаем еще задолго до официальной декларации о повороте на Восток. Разумеется, именно эти земли в первую очередь получают выгоду от наращивания партнерства с Поднебесной», – считает собеседник.

    По словам спикера, отношения России и Китая являются крайне многосторонними: успехи достигаются как в области экономики, так и в сфере политики. «Обе страны ориентируются на построение более справедливого миропорядка, рассматривают многополярность как важное условие развития мира», – уточняет эксперт.

    «И в этом контексте стоит отметить: страны ведут осмысленный диалог, отвечающий интересам обеих сторон. Это, разумеется, тревожит США и ЕС. Американские и европейские СМИ в контексте состоявшихся переговоров уже пишут о том, что развитие партнерства Москвы и Пекина рискует обернуться крахом для западных претензий на сохранение мирового господства», – указал Кузнецов. Он полагает, что все попытки Запада внести раскол в отношения России и Китая обречены на провал.

    Ранее в Пекине прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудили перспективы развития двусторонних связей. Так, президент России отметил, что за прошедшие пять лет, несмотря на многочисленные трудности, товарооборот между Москвой и Пекином значительно вырос. Около 90% всех платежей проводятся в национальных валютах.

    В свою очередь Си Цзиньпин заверил лидера РФ в намерении продолжать развивать диалог в правильном русле. По его словам, первый зарубежный визит с начала нового президентского срока Путина в КНР демонстрирует высокую степень внимания, которую российское руководство уделяет отношениям с Пекином. При этом китайский лидер напомнил, что в прошлом году после своего переизбрания на пост председателя Китая он также выбрал Россию в качестве первой иностранной державы для посещения.

    По итогам переговоров в четверг стороны подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства. Документ состоит из более чем 30 страниц. Были заключены и другие важные договоры на уровне Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия» и информационных агентств.

    Владимир Путин положительно отозвался о прошедших переговорах. Он отметил, что подобный диалог имеет большое значение в рамках укрепления российско-китайского партнерства. Российский лидер также поблагодарил председателя КНР за теплый прием. По его мнению, организаторам встречи удалось создать дружескую, но в то же время и прагматичную атмосферу.

    Кроме того, глава государства сообщил, что обе страны выступают за оздоровление глобального экономического управления, а также за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов. Москва и Пекин совместно считают недопустимыми вмешательства в суверенные дела государств путем применения институтов многосторонней или национальной юстиции.

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    16 мая 2024, 15:02 • Новости дня
    Политолог Манойло: Перед МВД поставлена задача усилить контроль за мигрантами

    Политолог Манойло: Теракт в «Крокусе» стал одним из триггеров для наведения порядка в сфере миграции

    Политолог Манойло: Перед МВД поставлена задача усилить контроль за мигрантами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Усиление контроля миграционных процессов стало одной из задач, которую президент поставил перед переназначенным главой МВД, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее Владимир Колокольцев потребовал жестко пресекать нарушения мигрантами правил проживания в России.

    «Требования Колокольцева абсолютно правильные и обоснованные. Нам необходимо усилить контроль как за самой миграцией, так и за пребыванием мигрантов в стране, а также пресекать попытки приезжих покупать сертификаты о знании русского языка», – говорит Андрей Манойло, политолог, член научного совета при Совете Безопасности РФ.

    Он не исключает, что усиление контроля миграции стало одной из задач, которую Владимир Путин поставил перед министром после переназначения. «Команда навести порядок в этой сфере, скорее всего, была дана президентом. И теперь мы видим, что ведомство приступило к реализации этого решения», – детализировал спикер.

    Кроме того, Манойло допускает, что требования Колокольцева стали реакцией на террористический акт в «Крокусе». «Это одно из самых резонансных происшествий с участием мигрантов, которое всколыхнуло общество. Я думаю, что трагедия стала определенным триггером для того, чтобы проблемами, связанными с миграцией, занялись серьезно и основательно», – заключил политолог.

    Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев потребовал принимать жесткие меры в ответ на злоупотребления иностранными гражданами права находиться в стране, а также усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Об этом он заявил, представляя личному составу руководителей трех территориальных органов ведомства – по Калужской и Омской областям, а также по Республике Калмыкия.

    Колокольцев потребовал от них «следить за качеством оперативной работы». «Требую принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами, которые дают основание проживать в России, наращивать усилия в борьбе с бесконтрольной выдачей иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, выявлять лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования», – цитирует министра ТАСС.

    Как указал Колокольцев, сотрудникам МВД следует своевременно отрабатывать поступающие от граждан и появляющиеся в СМИ сигналы о возможных экстремистских проявлениях и деятельности этнических преступных сообществ со стороны мигрантов. «Для оказания помощи территориальным органам в центральном аппарате министерства действует рабочая группа по реагированию на факты резонансных правонарушений с участием мигрантов», – подчеркнул он.

    Ранее Колокольцев заявил, что МВД готовит реформу регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в России. При этом он указал, что необходимо избегать необоснованных репрессивных мер к мигрантам и ксенофобии.

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    15 мая 2024, 18:51 • Новости дня
    Эксперт: Новым врио губернаторов придется решать задачи из майского указа Путина

    Политолог Данилин: Новые врио губернаторов знакомы со спецификой своих регионов

    Эксперт: Новым врио губернаторов придется решать задачи из майского указа Путина
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Большинство из назначенных в среду врио губернаторов являются выходцами из этих регионов, а поэтому хорошо знают их специфику. Многие из них – выпускники или слушатели «Школы губернаторов», имели опыт работы на федеральном уровне, а поэтому обладают всеми необходимыми для руководства региона компетенциями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернаторов пяти регионов России.

    «Несмотря на то что специфика вверенных управленцам областей и краев значительно отличается друг от друга, им предстоит работать над амбициозными задачами, поставленными Владимиром Путиным на новый президентский срок. Они отражены и в послании президента Федеральному собранию и в так называемом майском указе. Думаю, врио губернаторов сумеют оправдать доверие, которое выражено им со стороны главы государства», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. 

    Он отметил, что большинство назначенных врио губернаторов являются выходцами из регионов, которые они возглавили. «Не понаслышке с Кемеровской областью знаком Илья Середюк. Долгое время он занимал здесь принципиально важные посты. Ему удалось поработать как в мэрии регионального центра, так и в аппарате губернатора. В общем, большинство местных жителей хорошо оценивают плоды его трудов. Думаю, назначение президента они восприняли в положительном ключе», – считает эксперт.

    «Алексей Смирнов также является выходцем из вверенной ему Курской области. Длительный срок он трудился на благо Курска. Однако затем его повысили до московских должностей, где он проявил себя более чем достойно, а затем он вернулся в свой регион и работал заместителем губернатора. Думаю, ему удастся использовать столь богатый опыт во благо Курской области», – поясняет Данилин.

    Дмитрий Миляев также работал на руководящих позициях в Тульской области. «Он был как министром сельского хозяйства, так и заместителем председателя местного правительства. Позже состоял в аппарате губернатора, где курировал социальную сферу, образование, здравоохранение и культуру. Этот человек имеет комплексное понимание своего региона», – говорит собеседник.

    Алексей Беспрозванных, который получил возможность возглавить Калининградскую область, проделал внушительный карьерный путь, напоминает политолог: «С 2016 по 2017 год он возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а позже стал и заместителем главы данного ведомства».

    «Интересным выглядит назначение Дмитрия Демешина на должность главы Хабаровского края. Он строил свою карьеру в прокуратуре, однако по службе ему часто приходилось иметь дела с Дальним Востоком. Он является выпускником третьего потока «Школы губернаторов», где продемонстрировал крайне хорошие управленческие качества», – акцентирует эксперт.

    По его мнению, все назначенные на должность врио глав регионов имеют широчайшие компетенции, которые позволят им эффективно взаимодействовать со всеми уровнями власти. «Кадровая политика президента направлена на регулярную ротацию руководителей, это позволяет поддерживать субъектам страны высокие темпы развития. Особенное внимание стоит уделить «Школе губернаторов» – образовательному проекту Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Она давно стала кузницей кадров для всех уровней власти в России. И такая репутация у нее появилась не на пустом месте. Многие врио являются ее выпускниками», – подчеркнул политолог.

    «Новые назначения на должность врио губернаторов пяти российских регионов в очередной раз доказали эффективность кадровой политики президента. Владимиру Путину удалось создать систему не просто отбора лучших из лучших, но и постепенного взращивания рассудительных и сильных руководителей», – отметил Данилин.

    Ранее Владимир Путин подписал серию указов о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России. Данное решение принято на фоне того, что их предшественники ушли с постов глав субъектов в связи с переходом на посты федерального уровня.

    Врио руководителя Курской области стал 59-летний Алексей Смирнов. В последние годы он занимал должность первого вице-губернатора этого региона.

    Дмитрий Демешин был назначен на пост врио главы Хабаровского края. В 1997 году он окончил Саратовскую государственную академию права и стал помощником Коломенского городского прокурора Московской области. С 2014 года он работал в Центральном аппарате Генпрокуратуры, а в 2019-м занял пост заместителя главы этого органа. За время своей карьеры вел многие резонансные дела всероссийского масштаба.

    Тульскую область возглавит Дмитрий Миляев. С 2014-го он был министром сельского хозяйства региона. С 2019-го по 2022 год возглавлял администрацию Тулы, после чего был назначен первым заместителем губернатора данного субъекта.

    Алексей Беспрозванных назначен руководителем Калининградской области. В 2012 году он занял пост вице-премьера Воронежской области, а через четыре года возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга. В скором времени он возглавил и само ведомство.

    Кемеровскую область возглавил 48-летний Илья Середюк. До назначения он трудился на должности вице-губернатора.

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