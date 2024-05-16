В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Китай и Россия потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность
Китай и Россия требуют от США прекратить военно-биологическую деятельность, угрожающую безопасности других государств и регионов, говорится в подписанном лидерами России и Китая совместном заявлении двух стран.
Как указывается в документе, стороны требуют, чтобы США прекратили военно-биологическую деятельность, угрожающую безопасности других государств и соответствующих регионов, передает ТАСС.
Кроме того, Москва и Пекин настаивают на неукоснительном соблюдении Конвенции о запрещении разработки и производства биологического и токсинного оружия и об их уничтожении, а также принятии юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки.
Ранее Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии.