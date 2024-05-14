Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Армения попросила Россию о выводе оперативных погрангрупп с границы с Азербайджаном
Бортников сообщил о решении по выводу пограничников России из Армении
Ереван обратился с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников на армяно-азербайджанской границе, такое решение принято, заявил кандидат на пост главы ФСБ Александр Бортников.
Также по просьбе армянской стороны будет закрыт пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц, сообщил Бортников, передает РИА «Новости».
«Одновременно с этим Армения обратилась к нам с просьбой в том числе и закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время», – сказал он.
Он добавил, что пограничники России останутся в Армении, они будут охранять границу республики с Турцией и Ираном.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении.