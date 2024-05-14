Армения попросила Россию о выводе оперативных погрангрупп с границы с Азербайджаном

Бортников сообщил о решении по выводу пограничников России из Армении

Tекст: Валерия Городецкая

Также по просьбе армянской стороны будет закрыт пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц, сообщил Бортников, передает РИА «Новости».

«Одновременно с этим Армения обратилась к нам с просьбой в том числе и закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время», – сказал он.

Он добавил, что пограничники России останутся в Армении, они будут охранять границу республики с Турцией и Ираном.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении.