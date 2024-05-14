WSJ: Российские военные уничтожили склады ВСУ с западным вооружением по наводке беженцев

Tекст: Валерия Городецкая

Россия успешно использует записи с камер и спутниковое наблюдение для отслеживания поставок оборудования и боеприпасов из Польши и других стран Запада на секретные склады на Украине, по которым наносит удары беспилотниками и управляемыми ракетами, пишет WSJ, передает РИА «Новости».

Как отмечают журналисты, в деле замешаны также украинские беженцы, проживающие в Польше. Они, по данным издания, расставили камеры наблюдения на различных объектах на украинской территории, которые фиксируют передвижение западного вооружения.

Представитель западной военной разведки сообщил, что это позволило силам России уничтожить ключевое оружие ВСУ, полученное от западных союзников Киева.

Ранее ВС России уничтожили цех по производству ударных беспилотников ВСУ.