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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    26 комментариев
    14 мая 2024, 14:25 • Новости дня

    Российские военные уничтожили склады ВСУ с западным вооружением по наводке беженцев

    WSJ: Российские военные уничтожили склады ВСУ с западным вооружением по наводке беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия России по наводке украинских беженцев смогла вычислить и уничтожить секретные склады ВСУ с западным оружием, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников (WSJ).

    Россия успешно использует записи с камер и спутниковое наблюдение для отслеживания поставок оборудования и боеприпасов из Польши и других стран Запада на секретные склады на Украине, по которым наносит удары беспилотниками и управляемыми ракетами, пишет WSJ, передает РИА «Новости».

    Как отмечают журналисты, в деле замешаны также украинские беженцы, проживающие в Польше. Они, по данным издания, расставили камеры наблюдения на различных объектах на украинской территории, которые фиксируют передвижение западного вооружения.

    Представитель западной военной разведки сообщил, что это позволило силам России уничтожить ключевое оружие ВСУ, полученное от западных союзников Киева.

    Ранее ВС России уничтожили цех по производству ударных беспилотников ВСУ.

    13 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Драпатый давил людей на БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе
    @ yurapodoljaka

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале, в 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    Отмечается, что в прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

    Ранее украинское военное руководство второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ. С 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего ОТГВ «Харьков», при этом он продолжает занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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    13 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    Харьков начали покидать семьи с детьми

    СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова

    Харьков начали покидать семьи с детьми
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей, сообщают местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.

    Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.

    Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

    Коментарии (31)
    14 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Руководство ВСУ сбежало из Купянска

    Водолацкий: Руководство ВСУ бросило подразделения прикрытия и сбежало из Купянска

    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство украинской армии покинуло город Купянск в Харьковской области, оставив только подразделения прикрытия, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, в Купянске нет военных, киевское руководство давно сбежало, также уехала местная власть, остались только подразделения прикрытия, передает ТАСС.

    Также депутат отметил, что в Купянске тяжелая боевая обстановка, туда направлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников.

    По словам Водолацкого, Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил, так как со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области.

    Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском. СМИ писали, что иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования».

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    13 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    На Украине заявили о новом дефиците на фронте

    На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов

    На Украине заявили о новом дефиците на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинских военных не достает техники, чтобы строить фортификации открытого типа, на нее спрос не меньше, чем на оружие, заявила депутат Рады Ирина Геращенко.

    На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.

    Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.

    Коментарии (14)
    13 мая 2024, 19:39 • Новости дня
    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать в случае поражения киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Необходимо добиться того, чтобы Украина «одержала верх», если она не сможет этого сделать, то «будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

    Сейчас основным вопросом являются поставки оружия Киеву «на устойчивой основе». НАТО хочет сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности этой страны. Альянс желает помочь ей стать «полноправным членом» военного блока, подчеркнул Столтенберг.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна вступит в альянс «после своей победы».

    Коментарии (25)
    14 мая 2024, 08:32 • Новости дня
    ВСУ решили направить половину новых бригад на защиту Киева

    Politico: ВСУ направят пять из десяти новых бригад на защиту Киева

    ВСУ решили направить половину новых бригад на защиту Киева
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти планируют перебросить пять из десяти новых бригад, которые будут сформированы в ближайшие недели, на защиту украинской столицы, сообщает газета Politico.

    По данным издания, меры предприняты из опасений, что российские войска, добившись успехов в Харьковской области, могут вновь подойти к Киеву.

    Издание отмечает, что бои в Харьковской области знаменуют собой начало «решающего сражения», которое будет иметь решающее значение для дальнейшего развития конфликта. Politico полагает, что взятие Харькова российскими силами может привести к ослаблению поддержки Западом Украины в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что Россия создает буферную зону на Харьковском направлении.

    Коментарии (16)
    14 мая 2024, 08:28 • Новости дня
    Вучич объяснил, почему решил встретиться с Кулебой и супругой Зеленского
    Вучич объяснил, почему решил встретиться с Кулебой и супругой Зеленского
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белград сотрудничает с Киевом в сфере общих задач, поэтому принимает главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену президента Украины Владимира Зеленского Елену, пояснил сербский президент Александр Вучич.

    Так, сербский президент не видит смысла «не разговаривать со страной с населением 40 млн человек, которая никогда не делала ничего плохого Сербии и не признала Косово», передает ТАСС.

    Также Вучич отметил, что его обязанностью стало просить Украину не быть «на другой стороне» при голосовании в Совете Европы о приеме Косова, не быть против Белграда в Генеральной Ассамблее ООН.

    Ранее Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе.

    Коментарии (25)
    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

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    13 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Западные СМИ назвали возможные задачи наступления ВС России в Харьковской области

    Forbes: Наступление ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

    По его словам, если российская кампания на севере – всего лишь уловка, то ее цель заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть силы с востока на север, а если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки, передает РИА «Новости».

    Экс указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев.

    Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.

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    13 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    В ЕК открестились от слов Борреля о намерении «победить Россию на поле боя»

    ЕК назвала «дезинформацией» напоминание о словах Борреля, пожелавшего «победить Россию на поле боя»

    В ЕК открестились от слов Борреля о намерении «победить Россию на поле боя»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия опровергла заявления о том, что Евросоюз стремится к военному разрешению конфликта на Украине, несмотря на то, что ранее именно это заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Это дезинформация и искажение реальности», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя слова врио главы МИД Сергея Лаврова о том, что если Запад «хочет решения конфликта на Украине на поле боя, то будет на поле боя», передает ТАСС.

    «Европейский союз не на поле боя», – заявил Стано, добавив, что победы на поле боя якобы хочет именно Россия. Он также подчеркнул, что Евросоюз – это «организация, основанная на философии мира».

    Напомним, в апреле 2022 года глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что прежде Евросоюз еще не выступал как военная организация.

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    13 мая 2024, 17:04 • Новости дня
    В США обвинили Украину в разворовывании денег на укрепления

    Политолог Вароли: Большая часть денег на строительство оборонительных линий на Украине большая часть денег разворовывается

    В США обвинили Украину в разворовывании денег на укрепления
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский политолог Джон Вароли заявил, что украинские войска вынуждены отступать из-за неготовности оборонительных линий, строительство которых велось в спешке и не соответствовало необходимым стандартам.

    «Они строят укрепления, потому что им нужно показать Вашингтону, что они тратят эти деньги. Но, конечно, большая часть денег в итоге разворовывается», – пояснил Вароли в комментарии «Известиям», добавив, что даже при целевом использовании всей западной помощи за короткий срок было невозможно построить полноценную оборонительную линию.

    По его мнению, выделенные Западом Киеву средства во многом были украдены, а то, что сейчас называется укреплениями, представляет собой постройки, возведенные в последние несколько месяцев.

    Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

    Коментарии (11)
    14 мая 2024, 06:55 • Новости дня
    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ

    Студента Сергея Гулько из Одессы отчислили из МГУ за сбор денег для ВСУ

    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, отчислен с факультета фундаментальной медицины (ФФМ).

    «Претензий к успеваемости Гулько у факультета не было. С учетом назначенных административных наказаний подписан приказ об отчислении», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы факультета.

    Гражданин Украины, уроженец Одессы, студент шестого курса Сергей Гулько, проживающий в общежитии вуза, неоднократно размещал призывы националистического характера, а также публикации, «направленные на сбор денег «для нужд ВСУ, а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ».

    26 апреля Гулько был арестован на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Студент также получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать за ее пределы.

    Коментарии (24)
    14 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области

    Глава ГУР Минобороны Украины Буданов признал, что ситуация для ВСУ стала критической в Харьковской области

    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка для ВСУ становится критической в Харьковской области, заявил газете The New York Times глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    По его словам, в данный момент обстановка в Харьковской области находится на грани, каждый час ситуация приближается к критической, передает ТАСС.

    Также Буданов отметил, что Киев предпринимает попытки перебросить подкрепления с других участков фронта на северо-восток Украины, однако это сложно сделать в связи с нехваткой личного состава.

    При этом глава украинской разведки выразил уверенность, что ВСУ смогут стабилизировать ситуацию в течение нескольких дней.

    Ранее ВС России нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции.

    Коментарии (6)
    13 мая 2024, 21:53 • Новости дня
    Дания решила передать Украине F-16 в течение месяца
    Дания решила передать Украине F-16 в течение месяца
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолеты F-16 из Дании будут на Украине в течение месяца, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна», такое заявление сделал премьер-министр Дании Фредериксен.

    Ранее представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, которое будет проходить в Дании и Британии, займет от четырех месяцев до двух лет.

    Коментарии (11)
    14 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны

    Военный эксперт Климов: Вопросы к Кузнецову возникли еще во время его работы в Генштабе

    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Минобороны наблюдается тенденция на чистку кадров. Вероятно, в скором времени ведомство претерпит структурные изменения, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что против главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова завели дело о крупной взятке.

    «В Министерстве обороны формируется своего рода тенденция на чистку кадров. Очевидно, что этот вектор на вскрытие реальных проблем ведомства взят в первую очередь президентом и будет подхвачен новым главой Минобороны. Это довольно позитивное и системообразующее событие, которое внушает надежду на принципиальное разрешение целого ряда вопросов», – отметил военный эксперт Максим Климов.

    По его мнению, дело Юрия Кузнецова даже более серьезное, нежели Тимура Иванова, ранее арестованного также по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Кузнецов длительное время возглавлял 8-е управление Генерального штаба ВС России, отвечавшее за защиту гостайны», – уточнил собеседник.

    «Теперь правоохранители во всем разберутся. При этом я думаю, что материалы уголовного дела будут закрыты», – отметил он. Эксперт также не исключает, что последуют структурные изменения в Минобороны. По его мнению, одним из ключевых станет назначение на должность первого заместителя министра обороны.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

    По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. «На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    О задержании генерала накануне сообщил ТАСС. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки – Юрия Васильевича Кузнецова.

    Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимура Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.

    Коментарии (7)
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