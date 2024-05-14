Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
В Москве задержали угрожавшего расправой участникам СВО стримера
Правоохранители в столице установили подозреваемого, который в ходе своего стрима оскорблял участников спецоперации и угрожал им расправой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Подозреваемым оказался 36-летний уроженец Таганрога, его задержали в Зеленограде и доставлен в ОМВД по району Крюково Москвы, указала Волк в своем Telegram-канале.
У него в квартире провели обыск, там изъяли компьютерную технику и средства мобильной связи. Дело завели по статье
В его квартире проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и средства мобильной связи.
Между тем ГСУ СК по Москве в своем Telegram-канале отметил, что дело заведено по статье о возбуждении ненависти и унижения человеческого достоинства. Стример в ходе трансляции высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО.
Ранее в Волгограде арестовали стримера, публично оскорблявшего участников СВО.