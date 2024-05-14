В Москве задержали угрожавшего расправой участникам СВО стримера

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемым оказался 36-летний уроженец Таганрога, его задержали в Зеленограде и доставлен в ОМВД по району Крюково Москвы, указала Волк в своем Telegram-канале.

У него в квартире провели обыск, там изъяли компьютерную технику и средства мобильной связи. Дело завели по статье

В его квартире проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и средства мобильной связи.

Между тем ГСУ СК по Москве в своем Telegram-канале отметил, что дело заведено по статье о возбуждении ненависти и унижения человеческого достоинства. Стример в ходе трансляции высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО.

Ранее в Волгограде арестовали стримера, публично оскорблявшего участников СВО.