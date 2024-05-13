«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.3 комментария
СМИ: Израиль осторожно возвращает своих дипломатов в Турцию
MEE: Израиль осторожно возвращает своих дипломатов в Турцию
Отозванные из Турции израильские дипломаты начали постепенно возвращаться обратно, сообщил неназванный источник находящегося в Британии портала Middle East Eye (MEE).
Отъезд дипломатов обусловливался соображениями безопасности, теперь же Тель-Авив пытается постепенно вернуть их в Турцию, сказал израильский источник MEE, передает ТАСС.
Информацию подтвердил неназванный турецкий источник. Состав турецкой дипмиссии в стране не уменьшился со дня атаки ХАМАС в октябре 2023 года. Посольство Турции в Тель-Авиве и консульство в Иерусалиме продолжали работу все это время.
Израильский источник заявил, что дипломаты приложат все усилия для налаживания отношений, хотя они сейчас «очень напряженные». Возвращение дипломатов будет «постепенным и осторожным».
Ранее в правящей турецкой Партии справедливости осудили поступок посла Израиля Гилада Эрдана, измельчившего Устав ООН на трибуне организации.