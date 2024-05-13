Депутат: Кандидат на пост главы Минтранса Старовойт своими ногами прошел сельские дороги

Депутат Госдумы Германова: Старовойт погружен в тему транспорта и руководил прифронтовым регионом

Tекст: Олег Исайченко

«До избрания губернатором Курской области Роман Старовойт работал на федеральном уровне, возглавляя «Росавтодор». Он глубоко погружен в тему транспорта. Также в 2019 году он возглавлял подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Госсовета по транспорту. Также Старовойт прошел «Школу губернаторов», то есть получил еще и разносторонние полезные теоретические знания», – напомнила Ольга Германова, депутат Госдумы от Курской области.

«Старовойт своими ногами прошел районные и сельские дороги. Он профессионал, провел транспортную реформу в регионе, заменил старый транспорт на новый. И, конечно, на федеральном уровне, на той должности, которую ему предложили и куда мы его будем утверждать, он принесет большую пользу», – добавила собеседница.

«Это не только мое мнение, но и мнение жителей Курской области. Вчера мне звонили простые куряне и с сожалением говорили об уходе Старовойта из региона. С другой стороны, они просили передать ему слова благодарности и поддержки на новом месте работы», – призналась парламентарий.

Она отметила, что в последние два года Старовойт фактически прошел проверку боем, ведь Курская область сейчас – прифронтовой регион. «Губернатор всегда приезжал на места ЧП после атак противника, предоставлял все необходимое – особенно это касается южных районов области, которые наиболее подвержены обстрелам, поддерживал жителей», – отметила спикер.

Отдельного внимания заслуживают усилия Старовойта по развитию сферы культуры в регионе, добавляет собеседница. «Я работала в этой сфере и давно не видела такого внимания к развитию творческого потенциала Курской области. У нас построили музей Даниила Гранина, огромный культурный центр, несколько сельских ДК, открыли первую очередь мемориального комплекса «Курская дуга». В общем, весь трудовой и управленческий путь Старовойта, с какой стороны не посмотри, подчеркивает правильность кадровой политики президента», – резюмировала Германова.

Ранее Виталий Савельев и Роман Старовойт выступили перед профильным комитетом Госдумы, который поддержал их кандидатуры на должности вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, и министра транспорта.

Савельев назвал приоритеты развития отрасли на период до 2030 года. Он сообщил, что особое внимание уделят исполнению указа президента от 7 мая. В числе главных задач Савельев назвал приведение автодорог в нормативное состояние, развитие авиационной подвижности населения, обновление общественного транспорта.Также к основным задачам относятся модернизация Восточного полигона железных дорог и строительство сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Кроме того, Савельев отметил необходимость развития международных транспортных коридоров.

Старовойт, также заявивший о приоритетности исполнения указа президента, в качестве других актуальных задач выделил контроль за искусственными дорожными сооружениями, перевод гражданской авиации на российскую технику, сбалансированное развитие морских портов.

Он подчеркнул важность роста перевозок по международным транспортным коридорам и цифровизации транспортного комплекса. Старовойт заявил о необходимости повышения комфортности и безопасности перевозок пассажиров. Отдельно он отметил важность подготовки профессиональных кадров, повышения престижа транспортных профессий, сохранения преемственности в транспортной отрасли.

Напомним, в субботу премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.