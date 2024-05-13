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Депутат: Кандидат на пост главы Минтранса Старовойт своими ногами прошел сельские дороги
Депутат Госдумы Германова: Старовойт погружен в тему транспорта и руководил прифронтовым регионом
Предложенный на пост главы Минтранса Роман Старовойт глубоко погружен в тему транспорта, он возглавлял «Росавтодор», провел транспортную реформу в Курской области. В Последние два года он прошел проверку боем, так как Курская область является прифронтовым регионом, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Германова. В понедельник Старовойт выступил перед профильным комитетом Госдумы, который поддержал его кандидатуру на должность министра транспорта.
«До избрания губернатором Курской области Роман Старовойт работал на федеральном уровне, возглавляя «Росавтодор». Он глубоко погружен в тему транспорта. Также в 2019 году он возглавлял подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Госсовета по транспорту. Также Старовойт прошел «Школу губернаторов», то есть получил еще и разносторонние полезные теоретические знания», – напомнила Ольга Германова, депутат Госдумы от Курской области.
«Старовойт своими ногами прошел районные и сельские дороги. Он профессионал, провел транспортную реформу в регионе, заменил старый транспорт на новый. И, конечно, на федеральном уровне, на той должности, которую ему предложили и куда мы его будем утверждать, он принесет большую пользу», – добавила собеседница.
«Это не только мое мнение, но и мнение жителей Курской области. Вчера мне звонили простые куряне и с сожалением говорили об уходе Старовойта из региона. С другой стороны, они просили передать ему слова благодарности и поддержки на новом месте работы», – призналась парламентарий.
Она отметила, что в последние два года Старовойт фактически прошел проверку боем, ведь Курская область сейчас – прифронтовой регион. «Губернатор всегда приезжал на места ЧП после атак противника, предоставлял все необходимое – особенно это касается южных районов области, которые наиболее подвержены обстрелам, поддерживал жителей», – отметила спикер.
Отдельного внимания заслуживают усилия Старовойта по развитию сферы культуры в регионе, добавляет собеседница. «Я работала в этой сфере и давно не видела такого внимания к развитию творческого потенциала Курской области. У нас построили музей Даниила Гранина, огромный культурный центр, несколько сельских ДК, открыли первую очередь мемориального комплекса «Курская дуга». В общем, весь трудовой и управленческий путь Старовойта, с какой стороны не посмотри, подчеркивает правильность кадровой политики президента», – резюмировала Германова.
Ранее Виталий Савельев и Роман Старовойт выступили перед профильным комитетом Госдумы, который поддержал их кандидатуры на должности вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, и министра транспорта.
Савельев назвал приоритеты развития отрасли на период до 2030 года. Он сообщил, что особое внимание уделят исполнению указа президента от 7 мая. В числе главных задач Савельев назвал приведение автодорог в нормативное состояние, развитие авиационной подвижности населения, обновление общественного транспорта.Также к основным задачам относятся модернизация Восточного полигона железных дорог и строительство сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Кроме того, Савельев отметил необходимость развития международных транспортных коридоров.
Старовойт, также заявивший о приоритетности исполнения указа президента, в качестве других актуальных задач выделил контроль за искусственными дорожными сооружениями, перевод гражданской авиации на российскую технику, сбалансированное развитие морских портов.
Он подчеркнул важность роста перевозок по международным транспортным коридорам и цифровизации транспортного комплекса. Старовойт заявил о необходимости повышения комфортности и безопасности перевозок пассажиров. Отдельно он отметил важность подготовки профессиональных кадров, повышения престижа транспортных профессий, сохранения преемственности в транспортной отрасли.
Напомним, в субботу премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.