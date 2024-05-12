11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Стало известно об улучшении позиций российских войск на Времевском направлении
ВС России улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, в Червоном, Урожайном и Старомайорском на Времевском направлении ВС России улучшили позиции по переднему краю, уничтожив несколько десятков боевиков, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что ВС России добились успехов на Времевском направлении и приступили к освобождению двух сел.