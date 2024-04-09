Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.8 комментариев
Губернатор указал потенциальную зону подтопления в Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Паслер назвал всю застройку вдоль реки Урал потенциальной зоной подтопления
Потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Паслер заявил в Telegram, что «сомневающимся» жителям лучше «переждать пик паводка в безопасном месте».
Напомним, уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку в 930 см, Паслер призвал жителей подтопляемых районов эвакуироваться.