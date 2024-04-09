Губернатор указал потенциальную зону подтопления в Оренбургской области

В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка

Tекст: Ольга Никитина

Сирена прозвучала в 10.40 по местному времени (8.40 мск). Власти города призвали всех, кто находится в зоне риска, немедленно покинуть свои дома, передает ТАСС.

Критическая паводковая ситуация сложилась в восьми поселках в черте Оренбурга, а также в ряде садовых товариществ.

Уровень воды в реках Урал и Самара в ближайшие сутки может подняться еще на 5–40 см. В зоне возможного подтопления окажется ряд районов Оренбурга, а также несколько населенных пунктов области.

Опасную отметку также превышает уровень Урала у села Илек. Там возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков.

Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см.