Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку 930 см

Tекст: Вера Басилая

В мэрии со ссылкой на Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что уровень реки Урал у поста Оренбург выше опасной отметки 930 см на один сантиметр, передает ТАСС.

В то же время в правительстве региона отметили, что в Орске начал снижаться уровень воды, сейчас он достиг 907 см.

Ранее вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области.

Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбуржье.