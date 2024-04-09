Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.8 комментариев
Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку
Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку 930 см
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см, сообщили в мэрии города.
В мэрии со ссылкой на Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что уровень реки Урал у поста Оренбург выше опасной отметки 930 см на один сантиметр, передает ТАСС.
В то же время в правительстве региона отметили, что в Орске начал снижаться уровень воды, сейчас он достиг 907 см.
Ранее вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области.
Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбуржье.