Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбуржье

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Песков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Куренков сегодня доложили российскому лидеру о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска. По его словам, главным образом глава МЧС сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения, передает ТАСС.

Песков уточнил, что «президент в разговоре с Куренковым особо акцентировал и отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях».

Он также отметил, что глава государства сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов.

В воскресенье паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера. Куренков заявил, что ситуация с наводнением в городе Орске является критической.

Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.