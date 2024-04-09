Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.8 комментариев
Губернатор призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из-за подъема воды в Урале
Губернатор Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из-за подъема воды в Урале
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал.
Оренбургские власти допустили, что уровень воды будет подниматься и дальше, передает RT.
Между тем в Звериноголовском округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию жителей подтопляемых территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки.