  • Новость часаГубернатор призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из-за подъема воды в Урале
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Расследование терактов в России привело следствие к семье Байденов
    Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии
    В тюрьмах США ЧВК начали вербовку членов наркокартелей для отправки на Украину
    Умер дважды Герой СССР Владимир Аксенов
    Российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод
    Западные СМИ назвали не решаемые деньгами США проблемы Украины
    Американский эксперт перечислил лучших гарантов безопасности Армении
    Умер нобелевский лауреат по физике Питер Хиггс
    США передали Украине изъятое у Ирана оружие
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Макрон хочет успеть к разделу украинского пирога

    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как убить в себе бюрократа

    Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

    2 комментария
    9 апреля 2024, 21:44 • Новости дня

    Губернатор призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из-за подъема воды в Урале

    Губернатор Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из-за подъема воды в Урале

    Губернатор призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из-за подъема воды в Урале
    @ Шлеюк Сергей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал.

    Оренбургские власти допустили, что уровень воды будет подниматься и дальше, передает RT.

    Между тем в Звериноголовском округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию жителей подтопляемых территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки.

    6 апреля 2024, 22:32 • Новости дня
    Оренбургские власти сообщили, что уровень воды в Урале может стать критическим

    Губернатор Паслер назвал паводок самым многоводным за историю наблюдений в Оренбургской области

    Tекст: Антон Антонов

    Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области, заявил губернатор Денис Паслер. Правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.

    Днем уровень воды в Урале составлял 855 см при опасной отметке в 930 см. Более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод, передает ТАСС.

    Как заявил Паслер через несколько дней можно будет понять, когда стоит ожидать падения уровня воды. Главными задачами, которые стоят сейчас перед властями региона, Паслер назвал обеспечение жителей питьевой водой и стабилизацию снабжения коммунальными ресурсами. Он сообщил, что Ириклинская ГЭС сохраняет рекордный объем сброса воды, хотя приток талых вод в Ириклу стал меньше.

    Напомним, в результате прорыва дамбы в Орске в зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Паслер сообщал, что количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек, в пункты временного размещения отправлены 510 человек, в том числе 115 детей.

    Коментарии (5)
    9 апреля 2024, 10:07 • Новости дня
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Оренбурге из-за критического паводка объявлена эвакуация жителей из зоны возможного подтопления. Уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке.

    Сирена прозвучала в 10.40 по местному времени (8.40 мск). Власти города призвали всех, кто находится в зоне риска, немедленно покинуть свои дома, передает ТАСС.

    Критическая паводковая ситуация сложилась в восьми поселках в черте Оренбурга, а также в ряде садовых товариществ.

    Уровень воды в реках Урал и Самара в ближайшие сутки может подняться еще на 5–40 см. В зоне возможного подтопления окажется ряд районов Оренбурга, а также несколько населенных пунктов области.

    Опасную отметку также превышает уровень Урала у села Илек. Там возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков.

    Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см.

    Коментарии (8)
    7 апреля 2024, 07:57 • Новости дня
    Куренков прибыл в Орск

    Tекст: Антон Антонов

    Спецборт МЧС с главой ведомства Александром Куренковым на борту приземлился в аэропорту Орска, сообщают информационные агентства.

    Куренков направился в районы, которые пострадали от паводка, передает ТАСС.

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что сброс воды из Ириклинского водохранилища уменьшат, поскольку снизился приток воды. Сброс снизят с 2170 куб. м/с до 1670 куб. м/с.

    Напомним, Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка. Тем временем в Орске вода приблизилась к микрорайону Новый город.

    Коментарии (3)
    7 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    Оренбургской области на фоне паводка предсказали обильные дожди

    Власти: Паводок в Оренбуржье осложнится обильными дождями в ближайшие сутки

    Оренбургской области на фоне паводка предсказали обильные дожди
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки, сообщила правительства региона.

    По данным ведомства, прогноз паводковой ситуации по области осложняется обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки, передает ТАСС.

    Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Эвакуация в Орске объявлена в Новом городе
    Эвакуация в Орске объявлена в Новом городе
    @ ГУ МЧС России по Оренбургской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вода приближается к микрорайону Новый город в Орске, сообщили в главке МЧС по Оренбургской области.

    Эвакуация объявлена на улицах Краматорская, Щорса, Стасова, передает ТАСС.

    Напомним, прежде сообщалось, что после прорыва дамбы под водой оказалась половина Старого города. В Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина вылетел глава МЧС Александр Куренков.

    Коментарии (0)
    8 апреля 2024, 17:30 • Новости дня
    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке

    МЧС сообщило о подошедшей к Оренбургу паводковой воде

    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Оренбургу вплотную приблизилась вода от паводков, сообщил глава пресс-службы регионального Главного управления МЧС Александр Ситников.

    В Оренбурге вода пока значительно не зашла на территорию домов и домовладений, но очень близко подбирается к городу, сказал Ситников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Он добавил, что вода «уже где-то на пороге».

    Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.

    Коментарии (3)
    7 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Жителей Оренбурга в зоне риска из-за паводка призвали покинуть дома

    Оренбургские власти призвали жителей областного центра и сел в зоне риска из-за паводка покинуть дома

    Жителей Оренбурга в зоне риска из-за паводка призвали покинуть дома
    @ ГУ МЧС России по Оренбургской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

    Жителей призывают покинуть дома, «не дожидаясь ухудшения ситуации», передает РИА «Новости».

    При этом пресс-служба правительства региона сообщает, что в Оренбурге вблизи реки Урал пока не зафиксирован критический подъем уровня паводковых вод, передает ТАСС.

    Поясняется, что спасатели, полиция, представители администрации и эксперты дежурят на Уральской улице, там соорудили искусственную насыпь. За ситуацией следит «совместная группа».

    Напомним, правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.

    Коментарии (0)
    9 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см и достиг 334 см над «нулем поста»

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за ночь увеличился на 9 см и к утру 9 апреля достиг 334 см над «нулем поста», сообщает администрация города.

    Отмечается, что в зоне возможного подтопления находятся более 19 тыс. человек в 62 населенных пунктах.

    «При максимальных допустимых значениях будут подвержены подтоплению 62 населенных пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 003 человека, 3749 детей», – говорится в сообщении администрации, которое приводит ТАСС.

    В связи с паводковой ситуацией в Курганской области развернули 92 пункта временного размещения, в которых к концу дня 8 апреля находились 187 человек, в том числе 41 ребенок.

    Отмечается, что число прибывающих в ПВР жителей растет. Вместимость всех пунктов размещения составляет около 25,8 тыс. человек.

    Эвакуированные из зоны подтопления обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка и психологов.

    Власти региона приняли решение открыть дополнительные резервные пункты временного пребывания.

    Ранее в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за паводка. Губернатор Вадим Шумков сообщил о резком ухудшении прогноза по паводку в связи с увеличением сброса воды из водохранилищ в соседнем Казахстане.

    Коментарии (0)
    8 апреля 2024, 03:21 • Новости дня
    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. домов и 18,4 тыс. участков

    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс. участков

    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. домов и 18,4 тыс. участков
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ в Оренбургской области подтоплены 10168 жилых домов, 18471 приусадебных участков, сообщили в администрации региона.

    «С подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек размещены в ПВР. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных», – говорится в официальном Telegram-канале администрации Оренбургской области.

    На время прохождения паводка 47 мостовых сооружений были закрыты для движения транспорта. При этом движение по федеральным автодорогам не ограничено.

    Без света остались шесть населенных пунктов, над восстановлением электроснабжения работают 39 бригад: 91 человек и 39 единиц техники.

    По данным областной администрации, наиболее сложная обстановка сохраняется в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком. Из города эвакуированы более 2 тыс. человек, включая 689 детей. В близлежащих пунктах временного размещения (ПВР) находятся 1052 человека, в том числе 160 детей.

    Кроме того, развернуты 14 ПВР вместимостью более 12 тыс. мест, в том числе 2377 спальных. На объектах организовано дежурство медработников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23325 человек, отчиталась администрация области.


    Коментарии (2)
    7 апреля 2024, 09:31 • Новости дня
    Глава Курганской области призвал жителей эвакуироваться из-за паводков

    Глава Курганской области Шумков предупредил об ухудшении ситуации с паводками

    Глава Курганской области призвал жителей эвакуироваться из-за паводков
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Паводковый прогноз в Курганской области ухудшается, вода в Курган может прийти через четыре дня, жителям более 50 населенных пунктов, подпадающих в зону подтопления, необходимо эвакуироваться, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

    Как сообщили в администрации Кургана, уровень воды в Тоболе у Кургана на 08.00 (06.00 мск) 7 апреля составляет 290 см (над «нулем поста»), изменение за сутки плюс 43 см, передает РИА «Новости».

    По словам Шумкова, по Кургану ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением уровня 1994 года, при этом вода в Звериноголовское придет через 2-3 дня, в Курган через четыре дня, с пиком паводка в Кургане через семь дней от воскресенья. Он уточнил, что время прихода воды названо предварительно.

    Он уточнил, что могут быть подтоплены Черемухово, Тополя, Челноково, Глинки, Увал, Малое Чаусово, Вороновка, Северный, Восточный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка, СНТ и десятки сел в Притобольном, Кетовском, Звериноголовском, Куртамышском, Целинном и Белозерском округах.

    По словам губернатора, жителям необходимо не ждать прихода воды, а эвакуироваться, собрав документы, вещи и домашних животных.

    «Будем надеяться, что последствия могут быть мягче. Но пусть это станет приятной неожиданностью. А сейчас надо готовиться к худшему. Это стихия», – сообщил Шумков.

    Ранее в МЧС сообщили, что оценивают ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

    Коментарии (3)
    8 апреля 2024, 19:15 • Новости дня
    Губернатор назвал возможную причину усиления паводка в Курганской области

    Шумков: Казахстан увеличил сброс воды из водохранилищ в 45 раз, что увеличило поток воды в Курганскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Один из регионов Казахстана резко увеличил сброс воды из водохранилищ, что увеличило поток воды в Курганскую область, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия-24».

    Шумков отметил, что объем сброса воды в реку Тобол был увеличен в 45 раз, с 70 до 3300 кубометров в секунду, по реке Уй, которая идет через Троицкое водохранилище, сброс воды увеличился до 1100 кубометров в секунду. По словам Шумкова, при таком «колоссальном» сбросе воды она дойдет до Курганской области за несколько дней, передает ТАСС.

    Ранее Шумков сообщал, что в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, уровень воды в Тоболе, согласно данным Росгидромета, прогнозируется на уровне в 11 метров и выше.

    Между тем в Тюменской области также эвакуируют жителей из-за угрозы затопления.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2024, 22:11 • Новости дня
    В Орске подтоплены более 6,6 тыс. жилых домов

    В Орске подтоплены более 6,6 тыс. жилых домов, эвакуировано более 2 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орске под водой оказались 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей, сообщает администрация Оренбургской области.

    «Наиболее сложная обстановка в Орске. Подтоплен 6 641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы правительства региона.

    Отмечается, что власти развернули для пострадавших от наводнения 33 пункта временного размещения на 23 тыс. 325 мест.

    Напомним, что 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, в зону затопления попали несколько поселков, из которых началась массовая эвакуация людей

    В Оренбург прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков, в области действует режим ЧС на федеральном уровне.

    Ранее сообщалось, что в связи с частичным затоплением Орска стационарная медицинская помощь в плановой форме временно прекращена.

    В Орске оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная помощь в двух стационарах, расположенных вне зоны затопления.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2024, 06:15 • Новости дня
    Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область
    Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область
    @ mchs.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка вылетел глава МЧС России Александр Куренков, сообщило ведомство.

    Куренков направился в Оренбургскую область по поручению главы российского государства Владимира Путина. Министр проследит за тем, как оказывается помощь жителям Орска, передает РИА «Новости».

    Также он определит шаги по ликвидации последствий паводка и координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, передает ТАСС.

    Напомним, в Орске произошел прорыв дамбы. Под водой оказалась половина Старого города. По информации властей, вода из Орска уйдет за полторы-две недели. Путин поручил главе МЧС срочно вылететь Оренбургскую область.

    Коментарии (5)
    7 апреля 2024, 13:30 • Новости дня
    Росгидромет предупредил о превышении исторических максимумов половодья в Тюменской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Росгидромет сообщил о превышении исторического максимума уровня половодья на реке Ишим к концу апреля, сообщил на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС его руководитель Игорь Шумаков.

    По его словам, 15–16 апреля ожидается превышение неблагоприятной отметки по всему протяжению реки Ишим в Тюменской области, передает ТАСС. Шумаков предупредил, что 20 апреля опасные отметки будут достигнуты, а 23–25 апреля ожидается превышение исторических максимумов паводка на 1,5-4,4 метра на всем протяжении от Ильинки до Ишима.

    Он призвал готовиться к затоплению и подтоплению селам Ишим, Ильинка, Абадская и Викулово.

    Ранее замглавы Минстроя России Александр Ломакин на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области сообщил, что ущерб жилью из-за наводнения в регионе может превысить 21 млрд рублей.

    Коментарии (0)
    8 апреля 2024, 11:46 • Новости дня
    Произошел перелив через дамбу в Новотроицке

    Оренбургский губернатор рассказал о переливе через дамбу в Новотроицке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке Оренбургской области, проводится эвакуация жителей, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

    По его словам, в Новотроицке был зафиксирован перелив через дамбу, ведутся работы по ее отсыпке, передает ТАСС.

    Паслер добавил, что идет эвакуация жителей с улицы Севастопольской, для них уже готовы пункты временного размещения.

    Уровень воды находится на отметке 8,5 м.

    Ранее Паслер заявил, что Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    В телефоне убитого военного ВСУ нашли снятое в Донбассе порно с детьми от 3 до 14 лет
    Журналистка из Германии получила убежище в России
    Подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе
    Британский офицер признал неспособность страны производить военную технику
    Тренер Слуцкий с командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае
    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
    Раскрыт размер гонорара Пугачевой в Европе

    Нефтяные рекорды и процветание бизнеса стали драйверами взлета доходов бюджета

    Минфин отчитался о существенном росте доходов бюджета в первом квартале этого года. Растут как ненефтегазовые доходы, так и доходы от продажи нефти и газа. Причем последние показали феноменальную динамику. Что помогает российскому бюджету пополнять свои доходы даже выше запланированного уровня? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад уготовил Харькову судьбу безлюдного города

    Западные СМИ активно обсуждают военную обстановку в Харькове – втором по величине городе, подконтрольном ВСУ. В последние недели количество обстрелов военных объектов в столице Слобожанщины заметно возросло, из-за чего ВСУ сосредотачивают в городе все больше солдат и военной техники. С чем связано такое развитие событий и почему Запад озаботился судьбой Харькова? Подробности

    Перейти в раздел

    Илон Маск не зря ждет апокалипсиса от вступления Киева в НАТО

    США воскресили тему вступления Украины в НАТО, пообещав Киеву «мостик» в альянс. Более того, расширение НАТО на Западе начинают воспринимать как компромисс с Россией, которой взамен достанутся Крым и Донбасс. В реальности это не компромисс, а еще один толчок в сторону ядерной войны, начало которой Илон Маск резонно связывает с Украиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    • За что можно уважать Грузию

      Руководство Грузии продолжает идти наперекор Западу и собирается утвердить свою версию закона об иноагентах со второй попытки. Первая попытка закончилась после массовых протестов и окриков со стороны Брюсселя и Вашингтона. Почему Тбилиси так важно пересчитать агентов Сороса, что не страшна даже ссора с ЕС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............